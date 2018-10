Amanti delle serie tv, tenetevi pronti! Dopo l’enorme successo della serie tv La casa di carta, è in arrivo su Netflix un’altra produzione spagnola, Élite.

La serie sarà disponibile sulla piattaforma Netflix il 5 ottobre 2018. Le vicende si svolgono nella città di San Esteban, all’interno del college più prestigioso della Spagna, Las Encinas. Questo college è frequentato dai figli delle élite, per l’appunto, e sfornerà quelli che saranno i leader del domani.

L’ambiente, le divise, i soldi, le bugie e i tradimenti ricordano la serie Gossip Girl, ma con delle differenze: è molto meno teen e invece della caccia ai gossip, c’è la caccia all’assassino. Si, perché c’è stato un omicidio e non si sa chi sia il responsabile. Altro tema che riscontriamo non solo in Gossip Girl, ma anche in The Oc, è la lotta di classe, tra protagonisti appartenenti a classi sociali opposte. A movimentare la routine del celebre college, è l’arrivo di tre nuovi studenti provenienti da tutt’altro contesto sociale, a causa di un terremoto che ha fatto crollare il tetto della loro scuola di periferia. I tre ragazzi si sentono fortunati ad avere l’opportunità di frequentare una scuola di questo livello, ma ben presto devono affrontare la dura realtà che li porta a scontrarsi con le differenze di classe sociale. Questa nuova serie Netflix può essere rappresentata metaforicamente come un ring: da un lato troviamo dei ragazzi che nella vita hanno avuto tutto e dall’altro tre ragazzi che nella vita non hanno mai avuto niente. Al centro del ring troviamo un omicidio: a commetterlo saranno stati i nuovi studenti o i ragazzi dell’élite nascondono qualcosa?









Se vi piacciono i thriller e temi come lo scontro tra classi sociali, musulmani e integrazione, omosessualità e omofobia, gravidanze indesiderate e omogenitorialità, amori impossibili, bullismo, sesso e droga, non potete perdervi Élite!

Ilaria Marinelli