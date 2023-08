Successo straordinario per l’iniziativa ‘105 Save the Sea’: rimosse oltre 35 tonnellate di plastica dalle spiagge italiane

L’iniziativa “105 Save the Sea” ha raggiunto un incredibile successo, con oltre 4.520 volontari che hanno partecipato a 184 eventi lungo le coste italiane. Durante il mese di luglio, sono state rimosse oltre 35 tonnellate di plastica e rifiuti non speciali dalle spiagge, dimostrando l’impatto positivo dell’azione collettiva nella tutela dell’ambiente marino. Un’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, Radio 105 e Il Regionale di Trenitalia, che ha sensibilizzato la comunità sull’importanza di preservare il nostro mare e l’ambiente circostante.

L’eccezionale risultato dell’iniziativa “105 Save the Sea” ha dimostrato l’impatto positivo che il coinvolgimento e l’azione collettiva possono avere sulla tutela dell’ambiente marino. Grazie al coordinamento di 4.520 volontari e a un totale di 184 eventi lungo le coste italiane, sono stati rimossi ben 35.277 chilogrammi di plastica e rifiuti non speciali dalle spiagge. Questa iniziativa, promossa da Plastic Free Onlus in collaborazione con Radio 105 e Il Regionale di Trenitalia, si è svolta nell’arco di tutto il mese di luglio.

L’obiettivo primario dell’iniziativa era quello di sensibilizzare bagnanti, turisti e cittadini sull’importanza di adottare pratiche di cura del territorio e del mare al fine di contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti nell’ambiente. Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus, sottolinea il legame indissolubile tra l’uomo e il mare, evidenziando come ogni giorno il mare restituisca ciò che è stato lasciato incautamente. Da qui nasce la volontà concreta di Plastic Free Onlus e dei suoi volontari di contrastare l’inquinamento da plastica fin dal 2019, puntando non solo sulla rimozione dei rifiuti ma anche sulla sensibilizzazione dei cittadini riguardo ai consumi responsabili e alla gestione corretta dei rifiuti.

Il supporto fondamentale dei partner mediatici, Radio 105 e Il Regionale di Trenitalia, è stato determinante per il successo straordinario di questa iniziativa. L’obiettivo iniziale, fissato a 10 tonnellate di spazzatura da rimuovere in 50 spiagge italiane, è stato superato di gran lunga grazie all’entusiasmo e all’impegno con cui i partecipanti si sono dedicati a questa causa. Il risultato finale, quasi quadruplicato rispetto alle aspettative, dimostra il potenziale di azioni collettive e di sensibilizzazione nell’affrontare le sfide ambientali.

Luca De Gaetano sottolinea l’importanza di coinvolgere sempre più persone in modo attivo e consapevole per tutelare il nostro pianeta e garantire un futuro migliore. L’incremento della consapevolezza individuale e collettiva è fondamentale per promuovere un cambiamento positivo nelle abitudini quotidiane e nell’attenzione verso l’ambiente circostante. L’iniziativa “105 Save the Sea” rappresenta quindi un passo concreto verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ecosistema marino, invitando ognuno di noi a fare la propria parte nell’affrontare le sfide ambientali che ci circondano.