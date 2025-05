L’attacco alla cittadina di Old Fangak, nel nord del Sud Sudan, non è un episodio isolato: lo scorso sabato, c’è stato un massiccio bombardamento su un ospedale di Medici Senza Frontiere, che ha causato almeno 7 morti e una ventina di feriti. L’attacco si inserisce in un contesto già segnato da anni di instabilità politica, rivalità etniche e tensioni mai sopite tra governo e opposizione. Il Sud Sudan, indipendente dal 2011, è di nuovo sull’orlo di un conflitto civile su larga scala. Dopo il fallimento dell’accordo tra il presidente Salva Kiir e il suo ex alleato Riek Machar, la fragile tregua si è infranta sotto il peso di nuove offensive. Con Machar ora agli arresti domiciliari e numerosi membri dell’opposizione incarcerati, l’esercito governativo – sostenuto anche da forze ugandesi – ha intensificato le operazioni nelle aree controllate dagli avversari politici, in particolare negli Stati di Jonglei e Alto Nilo.

Danni irreparabili: distrutto l’unico ospedale della contea

Il bombardamento su un ospedale di Medici Senza Frontiere, l’unica struttura di soccorso operativa nella contea di Fangak, ha avuto conseguenze devastanti. Due elicotteri da guerra hanno colpito la struttura intorno alle 4:30 del mattino, centrando la farmacia e riducendola in cenere. Era proprio lì che venivano conservate tutte le scorte mediche, compromettendo in modo gravissimo la capacità dell’ospedale di curare i pazienti. Mamman Mustapha, capomissione di MSF in Sud Sudan, ha denunciato la violazione del diritto internazionale umanitario, sottolineando che tutte le coordinate delle strutture sanitarie dell’organizzazione erano state regolarmente comunicate alle parti in conflitto.

Nonostante ciò, l’ospedale di Medici Senza Frontiere è stato preso di mira come obiettivo militare. Al suo interno, un paziente e due operatori sanitari – tra cui un collaboratore di MSF – sono rimasti feriti. I pazienti meno gravi, presi dal panico, sono fuggiti.

La popolazione civile nel mirino: bombe sul mercato e almeno sette morti

Poche ore dopo il raid sull’ospedale di Medici Senza Frontiere, un altro attacco ha colpito il cuore della comunità: il mercato locale. Erano circa le 7 del mattino quando un drone ha lanciato un ordigno sull’area commerciale, provocando almeno sette vittime e una ventina di feriti. Le strade si sono trasformate in corridoi di sangue e detriti, mentre la popolazione, già gravemente provata dalla guerra e dalla povertà, cercava rifugio in zone più sicure.

Secondo le autorità locali, questo tipo di attacco richiede risorse e tecnologia avanzata che solo l’esercito regolare possiede. Il commissario della contea ha dichiarato ad Al Jazeera che l’aereo usato nel raid sarebbe di proprietà governativa. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dalle forze armate sud-sudanesi, ma il governo ha fatto sapere che sono in corso indagini.

Il saccheggio dell’ospedale di Ulang

Non è la prima volta che un ospedale di Medici Senza Frontiere viene colpito nel Paese. Solo due settimane fa, l’ospedale di Ulang era stato assaltato da decine di uomini armati, che lo avevano saccheggiato, privando l’intera popolazione locale dell’accesso a cure mediche secondarie. In entrambi i casi, le strutture sanitarie erano punti nevralgici per territori isolati, dove l’assistenza medica era già scarsissima.

Con la distruzione dell’ospedale di Old Fangak, oltre 110.000 persone restano ora senza alcuna copertura sanitaria. È una crisi nella crisi.







Reazioni internazionali e richiesta d’intervento

Il bombardamento dell’ospedale di Medici Senza Frontiere ha provocato immediate reazioni da parte della comunità internazionale. Diverse ambasciate occidentali, tra cui quella statunitense, hanno espresso profonda preoccupazione per l’escalation della violenza e per il deterioramento delle condizioni politiche e di sicurezza.

È stato chiesto il rilascio immediato di Riek Machar e un ritorno al dialogo tra le parti. Anche la Farnesina ha lanciato un appello ai cittadini italiani presenti nel paese, invitandoli a valutare seriamente la possibilità di lasciare il Sud Sudan a causa del peggioramento della situazione nello Stato dell’Upper Nile.

La denuncia di MSF: “Gli ospedali non devono essere obiettivi militari”

Mamman Mustapha ha ribadito con forza un principio fondamentale del diritto internazionale: “Gli ospedali non devono mai essere presi di mira e la vita dei civili deve essere protetta”. MSF chiede a tutte le parti coinvolte nel conflitto di rispettare le norme umanitarie, proteggere i civili, i pazienti, gli operatori sanitari e garantire l’inviolabilità delle infrastrutture mediche.

L’organizzazione ha inoltre evidenziato come l’attacco non solo abbia causato perdite umane e danni materiali, ma abbia anche compromesso in modo irreparabile la capacità di risposta a epidemie, emergenze e malattie comuni in un’area già fragile sotto il profilo sanitario.

Lucrezia Agliani