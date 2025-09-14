Il vicepresidente sudsudanese Riek Machar è stato incriminato con accuse gravissime: crimini contro l’umanità, omicidio, terrorismo e tradimento. Secondo il ministero della Giustizia, avrebbe avuto un ruolo di comando nell’attacco del 3 marzo scorso alla base militare di Nasir, nel nord-est del Paese, condotto dalla milizia White Army. L’operazione, sanguinosa, ha provocato la morte di oltre 250 soldati, un generale dell’esercito e persino di un pilota delle Nazioni Unite.

Arresti domiciliari e destituzione

Riek Machar si trova agli arresti domiciliari da marzo, subito dopo i fatti di Nasir. L’11 settembre, oltre all’incriminazione, è arrivato anche il decreto del presidente Salva Kiir che lo ha ufficialmente destituito dall’incarico, insieme al ministro del Petrolio Puot Kang Chol, anch’egli tra gli indagati. La mossa ha scatenato l’opposizione, che accusa il governo di usare la giustizia come arma politica per consolidare il potere e mettere da parte rivali scomodi.

Il Sud Sudan ha conosciuto un devastante conflitto civile tra il 2013 e il 2018, che ha causato circa 400mila morti e quattro milioni di sfollati. L’intesa di pace del 2018 aveva permesso la nascita di un governo di unità nazionale, ma la convivenza tra Kiir e Machar – rispettivamente appartenenti ai gruppi etnici Dinka e Nuer – è sempre stata fragile. L’arresto e la destituzione del vicepresidente rischiano ora di riaccendere vecchie ferite, con analisti che parlano di una possibile spaccatura irreversibile.

L’opposizione grida alla persecuzione

Il partito di Riek Machar, l’Splm-IO, ha respinto le accuse definite “fabbricate”, sostenendo che l’obiettivo reale sia quello di smantellare l’accordo di pace e ridurre lo spazio politico delle minoranze. Un portavoce dell’ex vicepresidente ha parlato apertamente di “caccia alle streghe” e di un sistema giudiziario piegato al volere presidenziale. Secondo gli oppositori, l’incriminazione non sarebbe altro che il tentativo di Kiir di consolidare il dominio della propria tribù e rafforzare l’autorità del suo entourage.

La notizia ha sollevato forti preoccupazioni anche all’estero. Già a maggio, le ambasciate di Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e altri Paesi avevano chiesto il rilascio di Machar, invitando le parti al dialogo per evitare nuove violenze. Le Nazioni Unite hanno denunciato un quadro già allarmante: solo tra gennaio e aprile, circa 900 persone sono morte in scontri armati, mentre 165mila civili sono stati costretti a fuggire dalle proprie case.







Il ruolo del White Army

L’attacco di Nasir, fulcro dell’incriminazione, è stato attribuito al White Army, milizia composta prevalentemente da giovani di etnia Nuer. Secondo il governo, i legami tra questa formazione e Machar sarebbero evidenti, sebbene il diretto interessato abbia sempre negato. La milizia del Sud Sudan, già nota durante la guerra civile, è accusata di violenze diffuse e distruzione di proprietà pubbliche e militari.

Nonostante le ricche riserve petrolifere, il Sud Sudan resta tra i Paesi più poveri del mondo. I tagli agli aiuti umanitari internazionali, in particolare da parte degli Stati Uniti, hanno messo in crisi il già debole sistema sanitario e sociale. A questo si aggiungono le sanzioni contro alcuni funzionari vicini a Kiir, tra cui il secondo vicepresidente Benjamin Bol Mel, considerato da molti il possibile sostituto di Riek Machar.

Elezioni rimandate e tensioni etniche

Le elezioni, originariamente previste per dicembre 2024, sono state rinviate di due anni. La decisione, ufficialmente motivata da difficoltà organizzative, ha alimentato il sospetto che il presidente Kiir voglia prolungare il suo potere a tempo indeterminato. Le divisioni etniche tra Dinka e Nuer, mai sanate, continuano a rappresentare un pericolo costante per la stabilità nazionale.

Organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno chiesto che l’eventuale processo si svolga in modo trasparente e indipendente, evitando che la vicenda diventi un pretesto per regolamenti di conti politici. In totale, le incriminazioni riguardano 20 persone, di cui 13 ancora latitanti. Se da un lato il governo insiste sul “messaggio chiaro” contro chi commette atrocità, dall’altro cresce il timore che il sistema giudiziario sia utilizzato come strumento di repressione.

Il Sud Sudan, nato nel 2011 tra grandi speranze, appare oggi di nuovo sull’orlo del baratro. La destituzione di Machar non è soltanto una questione di giustizia, ma un passaggio politico che rischia di compromettere definitivamente la fragile convivenza etnica e istituzionale. Mentre la comunità internazionale osserva con crescente apprensione, il Paese sembra avvicinarsi a una nuova fase di instabilità che potrebbe riportarlo al punto di partenza.

Lucrezia Agliani