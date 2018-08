Perché il sudore puzza? Alla scoperta degli sgradevoli odori corporei

In realtà, le molecole odorose del sudore svolgono anche altri compiti più utili. Secondo Gavin Thomas, co-autore dello studio:

è possibile che gli stessi batteri si siano evoluti insieme con l’ Homo sapiens , come se facessero parte di un meccanismo di “segnalazione volatile” – feromoni per essere più precisi – che avrebbe un ruolo nell’ attrazione sessuale e nella selezione del partner.

Gli odori corporei sono divenuti un tabù soltanto in tempi relativamente recenti. Il brevetto del primo deodorante antibatterico è datato 1888, mentre il primo antitraspirante risale al 1903.

Inoltre, in un primo momento, furono un autentico flop: i nostri antenati, evidentemente, li consideravano inutili. Se non fosse stato per le numerose pubblicità, l’industria dei deodoranti, probabilmente, non varrebbe attualmente ben 18 miliardi di dollari.