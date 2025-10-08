Una mattina qualunque si è trasformata in una tragedia, con un suicidio a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese. Un uomo di 71 anni è morto dopo essersi lanciato dal sesto piano del suo appartamento di via Puricelli Guerra, mentre un ufficiale giudiziario bussava alla porta per eseguire lo sfratto. Il dramma si è consumato intorno alle 9.15 di mercoledì 8 ottobre, in pochi istanti che hanno lasciato attonito chi ha assistito alla scena.

Le circostanze del suicidio a Sesto San Giovanni: l’attesa di un giorno temuto

L’uomo viveva da solo in quell’abitazione, un appartamento in cui aveva trascorso buona parte della sua vita. Da tempo, secondo quanto emerso, si trovava in difficoltà economiche e non riusciva più a sostenere il pagamento dell’affitto. Quella mattina, il suo avvocato e l’ufficiale giudiziario erano arrivati sul posto per completare la procedura di sgombero, già rinviata più volte nei mesi precedenti.

Quando ha visto gli agenti e l’ufficiale varcare il portone, l’uomo avrebbe compreso che il momento tanto temuto era arrivato davvero. Senza dire una parola, si sarebbe affacciato al balcone e si è lasciato cadere nel vuoto. Quello del suicidio a Sesto San Giovanni è stato un gesto improvviso, consumato in pochi secondi, che non ha lasciato spazio a tentativi di soccorso.

Il biglietto d’addio: un ultimo messaggio di disperazione

All’interno dell’appartamento, le forze dell’ordine hanno trovato un biglietto di addio, scritto a mano. Non ne è stato reso pubblico il contenuto, ma si tratterebbe di un messaggio destinato a spiegare le ragioni di un gesto estremo maturato nella solitudine e nella paura.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe lasciato poche righe in cui manifestava la propria disperazione per la perdita della casa e la sensazione di non avere più un futuro.

I soccorritori del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La scena che si è presentata davanti agli operatori e all’ufficiale giudiziario è stata di una drammaticità assoluta.

Una procedura che diventa tragedia

La procedura di sfratto era arrivata alla fase esecutiva dopo mesi di avvisi e solleciti. In casi come questo, l’intervento dell’ufficiale giudiziario rappresenta l’ultimo passaggio di una lunga trafila legale.

Secondo quanto si apprende, l’uomo era moroso da tempo e la proprietà aveva già ottenuto il via libera alla riconsegna dell’immobile. L’anziano, divorziato e senza familiari conviventi, aveva più volte tentato di opporsi all’ordine di sgombero, ma senza successo.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze di chi si trovava sul luogo al momento del fatto. L’intera area è stata transennata per permettere agli inquirenti di svolgere le verifiche di rito.







La solitudine dietro la crisi abitativa

Dietro l’episodio del suicidio a Sesto San Giovanni non c’è solo una procedura giudiziaria, ma anche la fotografia di un disagio sociale sempre più diffuso. In Lombardia, e in particolare nell’area metropolitana di Milano, gli sfratti per morosità sono in costante aumento, aggravati dall’aumento dei costi delle locazioni e dal caro-vita.

Molte persone anziane, spesso sole o con pensioni insufficienti, si trovano nell’impossibilità di mantenere un’abitazione dignitosa. La mancanza di reti di supporto, unita alla burocrazia e alla paura del giudizio, spinge alcuni verso la disperazione.

Il dramma di Sesto San Giovanni riporta così all’attenzione il tema del diritto alla casa e della fragilità sociale di chi non riesce più a sostenere economicamente la propria vita.

Cosa significa morire di emergenza abitativa

Le reazioni alla notizia non si sono fatte attendere. Le associazioni che si occupano di emergenza abitativa hanno espresso dolore e indignazione.

Molti chiedono un ripensamento delle procedure di sfratto, con maggiore attenzione ai casi di persone anziane e sole, per garantire interventi preventivi di sostegno economico o psicologico prima che la situazione degeneri.

Il suicidio a Sesto San Giovanni non è solo la tragedia di un singolo, ma il simbolo di una solitudine sociale profonda. In un Paese in cui le fragilità economiche si intrecciano con quelle psicologiche, ogni sfratto può diventare una bomba emotiva.

La morte di quest’uomo chiede che istituzioni e società civile si interroghino sul modo in cui vengono gestite le situazioni di vulnerabilità, soprattutto tra gli anziani.

Lucrezia Agliani