Ci siamo. Finta la Regular Season e lo spettacolo dei playoff, domenica andrà in scena il più grande show sportivo del mondo: il Super Bowl di NFL, la National Football League statunitense. Si affronteranno i San Francisco 49ers – campioni della NFC, la National Football Conference – e i Kansas City Chiefs – vincitori della AFC, la American Football Conference. NFL e NFC sono le due conference che compongono la NFL, a loro volta divise in 4 division. Ogni anno un team gioca per due volte – in casa e fuori casa – contro le squadre della propria division e altre 10 partite contro team appartenenti ad altre division, sia della propria conference che dell’altra, scelte secondo un meccanismo di rotazione rimesso a punto all’inizio degli anni 2000 dalla federazione.

Il Super Bowl si giocherà alle 00:30 della notte tra domenica e lunedì, ora italiana e verrà trasmesso da Dazn e da Mediaset sul Canale 20.

Ecco 10 cose da sapere, per appassionati e non, per arrivare preparati alla visione.

1. Le due più forti

Si affronteranno le due squadre più forti. I 49ers sono arrivati primi nella loro Conference, con un record di 13 vittorie e 3 sconfitte nella Regular Season. I Chief invece avevano il secondo record di AFC, con 12 vittorie e 4 sconfitte, soprattutto a causa di un inizio stagione in cui dovevano ancora ingranare. Davanti a loro c’erano i Baltimore Ravens, che però si sono sciolti come neve al sole – esattamente come lo scorso anno – ai playoff. Può sembrare una cosa scontata che in finale arrivino le due squadre più forti, ma spesso il football americano riserva sorprese. Come nel Super Bowl LII, quando i Philadelphia Eagles si laurearono campioni da perfetti underdog, sconfiggendo, con piccoli miracoli sportivi, team che avevano decisamente i favori del pronostico. Spesso, durante i playoff, non basta essere i più forti. Contano la capacità di essere squadra e di adattarsi alle difficoltà. L’esperienza. Il sangue freddo, perché spesso in un unico lancio ci si gioca la stagione. Lamar Jackson, il QB dei Ravens, dopo una stagione impeccabile, ha combinato disastri durante i playoff e Baltimora si è arresa presto, ai Tenesse Titans. E al Super Bowl è arrivata Kansas City, meritatamente.

2. Un Super Bowl per millenials

Per la prima volta ad un Super Bowl si affronteranno due quarterback nati negli anni ’90. Entrambi, perciò, sotto i 30 anni, cosa che non accadeva dal Super Bowl XLVII. Dopo varie finali in cui si sono affrontati giovani emergenti o campioni in cerca di consacrazione contro “grandi vecchi” che non volevano abdicare, è una piccola novità. Jimmy Garoppolo per i 49ers e Patrick Mahomes per i Chief. Due QB che si sono meritati al 100% il palcoscenico più importante del football. E per lo sconfitto, ci sarà tempo di rifarsi.

Jimmy Garoppolo

La famiglia di Garoppolo ha origini abbruzzesi. La mamma, Denise, avrebbe preferito che il figlio giocasse a calcio. Il padre, Tony, lavorava come elettricista per mantenere i quattro figli. La carriera nel football universitario senza passare per grandi college, poi ai draft del 2014 la chiamata dalla NFL: lo prendono i New England Patriots. Garoppolo cresce rubando i segreti al mito Tom Brady. Ma visto che lui continua a giocare e a vincere, Jimmy viene dirottato a San Francisco. Un QB di origini italiani con la maglia dei 49ers, trent’anni dopo il mito Joe Montana. Nella città della baia sarebbero felici se Garoppolo ripetesse anche solo la metà dei suoi trionfi. Intanto i tifosi si godono Jimmy G, il pratico soprannome che gli hanno assegnato, visto che per gli americani il suo italico cognome è uno scioglilingua complicatissimo.

(I compagni di squadra di Jimmy G alle prese con lo spelling del suo cognome)









Patrick Mahomes

Mahomes è un predestinato. Suo padre è stato un giocatore di baseball e lui da bambino già dimostrava un talento innato per lo sport. Negli anni della scuola ha giocato sia anche a basket: anche lì avrebbe potuto probabilmente eccellere. Si dice sia bravissimo anche a giocare a ping pong. Miglior giocatore della scorsa stagione, quest’anno ha confermato tutte le sue doti: braccio potente e preciso, lettura del gioco eccellente, corsa degna di un runningback. Ma oltre a tutto questo Mahomes ha dimostrato un carattere d’acciaio. All’apparenza non sente nessuna pressione e dimostra una lucidità e una leadership sopra la media anche nei momenti di difficoltà. Il fisico e la sfrontatezza di un ragazzino, unite alla testa e alla conoscenza del gioco di un veterano.

3. La strada verso il Super Bowl

Detto della regular season, superata senza grossi patemi da parte di entrambi i team, vediamo com’è stata la strada nei playoff per San Francisco e Kansas City. Sia 49ers che Chiefs, in virtù del