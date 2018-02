Secondo Cristopher Taber, direttore esecutivo di Analogue, sì. A breve, infatti, la compagnia statunitense lancerà il Super NT, una retroconsole progettata per replicare perfettamente le performance del Super Nintendo originale. Una sfida non indifferente per il mercato del 2018, poiché l’interesse per il retrogaming è sì in continuo crescendo, ma altrettanto si può dire per i medium attraverso cui fruirne. Cos’ha il prodotto di Analogue in più rispetto alle alternative?

Effettivamente, non è mai stato facile quanto oggi giocare i titoli delle vecchie console. Solitamente, gli appassionati utilizzano emulatori o le console “cloni”, che sono in grado di leggere le cui performance non sono sempre alla pari con l’originale.

Ciò è dettato dal fatto che molte di queste macchine si basano sugli stessi software usati per l’emulazione. Questo significa che ne condividono anche tutte le problematiche. Sono tutt’altro che infrequenti casi di sfarfallii, texture mancanti, lag sonoro e musiche distorte.

Certo, il giocatore medio tende a non fare caso a queste problematiche. O, alternativamente, le accetta di buon grado come un dazio da pagare poiché non si sta utilizzando l’hardware originale. Tuttavia, esiste anche una categoria di appassionati che esige un’esperienza di gioco completamente fedele a quella originale, e che non accetterebbe un setup di gioco così sub-ottimale.

Cristopher Taber appartiene proprio a questa categoria di giocatori. Taber non è preoccupato semplicemente che il suo business possa avere successo o meno, ma anche del rischio che i futuri retrogamers giochino titoli storici come Chrono Trigger o i primi Final Fantasy rovinati da hardware non all’altezza, andando a minare il valore di queste vere e proprie gemme del mondo videoludico.









Super NT non è semplicemente un clone di Super Nintendo.

L’innovazione portata dalla console di Analogue sta nel fatto che il suo processore non serve a far girare un sistema operativo tramite cui avviare un software di emulazione. Invece, Super NT contiene un processore FPGA (field-programmable gate array) in grado di simulare in tutto e per tutto l’hardware di un Super Nintendo.

È proprio questo lavoro certosino nell’approccio al retrogaming che distingue i prodotti di Analogue dalla concorrenza. Non a caso, dal punto di vista della fedeltà all’originale, il Super NT è superiore sia ai vari cloni che al Super NES Classic.

Certo, questa ricerca della perfezione significa anche che il Super NT non gode di tutte le opzioni extra rese disponibili dagli emulatori. In altre parole, niente quicksave, niente rewind immediato, frame skipping o save state addizionali. Questa console è a tutti gli effetti un Super Nintendo con le comodità di un prodotto moderno.

In questo senso, uno dei suoi punti forti è la possibilità di trasferire su un televisore moderno giochi originariamente concepiti per i 240p, con l’ausilio dei moderni HDMI e di connessioni USB. E persino il wifi, tramite cui è possibile collegare joypad creati appositamente per i quattro colori della console da 8Bitdo.

Anche l’aspetto estetico, per l’appunto, è stato parecchio curato. In tutti e quattro i colori disponibili, Super NT si presenta come uno dei cloni dal design più piacevole. Eppure, è soprattutto sulla scocca che Analogue ha risparmiato, passando dall’alluminio usato per NT e NT mini alla plastica. Una scelta che, pur essendo meno particolare, sembra sia stata fatta per una questione di coerenza e continuità, essendo lo stesso materiale usato da tutte le console concorrenti.

Un altro aspetto su cui Analogue ha risparmiato è il comparto audio e video, in cui gli output analogici sono stati rimossi, visto che la maggior parte delle persone useranno, sicuramente, quello digitale via HDMI. Sono stati proprio questi compromessi, però, a permettere di abbassare il prezzo di Super NT fino a soli 190$. E forse Cristopher Taber ha ragione, a un prezzo del genere un pensierino per un Super Nintendo si potrebbe anche fare.

Roberto Maselli