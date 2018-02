Fermi tutti, c’è il Superbowl! Patriots vs Eagles e le tradizioni della finalissima della NFL

La 52esima edizione del Superbowl

Superbowl LII 2018 – Patriost vs Eagles

Questa notte andrà in onda la 52esima edizione del Superbowl, (Super bowl LII)la finalissima del football americano. L’evento sportivo si svolgerà presso lo U.S.Bank Stadium della città di Minneapolis, che bissa dopo aver ospitato la gara nel 1992. I New England Patriots della AFC sfideranno i campioni della NFC, i Philadelphia Eagles.

Da una parte abbiamo i Patriots, già campioni dell’anno passato dopo una storica rimonta sugli Atlanta Falcon. Quest’anno guidati dal quarterback Tom Brady puntano a vincere il loro sesto titolo. Al contrario per gli Eagles, questo potrebbe essere l’anno della prima vittoria. Si affidano dunque alle mani del loro quarterback Nick Foles per conquistare il famoso anello premio. Le quote dei siti di scommesse comunque danno per favoriti i Patriots a 1.50 contro un 2.70 per gli Eagles.

Le tradizioni del Super Bowl

La finalissima del football americano è un evento che va oltre lo sport. Si parla infatti di un vero è proprio show televisivo, tanto che in America “ci si ferma” per la settimana del Super Bowl. Una delle prime tradizioni legate alla finale del football americano è quello che succede tra un tempo e l’altro della partita. Generalmente si assiste agli spettacoli di diverse celebrità. Quest’anno lo spettacolo vedrà sul palco Pink che canterà l’inno nazionale mentre Justin Timberlake terrà occupati gli spettatori a metà partita.









La seconda tradizione è legata agli spot pubblicitari che vengono trasmessi tra una pausa e l’altra della gara. E’ il momento in cui gli studi di Hollywood approfittano della grande presenza del pubblico che assiste all’evento, per promuovere le loro uscite. Tra le promozioni di quest’anno vedremo quelle dei film più attesi come “Jurassic World- il regno distrutto” (della Universal), “Mission Impossible” (Paramount) e “Avengers -infinity war” (Disney)

La terza tradizione invece riguarda più da vicino gli spettatori della competizione. Il Super Bowl è infatti un’occasione per gli americani per fiondarsi sul fingerfood: alette di pollo imbevute di salsa barbeque, patatine con ogni tipo di salsa, pizza, hambuerger, pop corn, ed anche il dessert: la torta a forma di palla da football. Il tutto accompagnato immancabilmente da fiumi di birra! Ci si riunisce a casa di amici per guardare la partita e si tifa per la propria squadra incuranti che il giorno dopo è lunedì. Infatti una buona parte della popolazione rimane a casa ad affrontare i postumi della serata precedente.

Come seguire l’evento

Per gli appassionati sarà possibile guardare l’evento a partire dalla mezzanotte, tra il 4 e il 5 febbraio. La partita sarà trasmessa da Italia uno con la telecronaca di Guido Bagatta, Gabriele Cattaneo e Federico Mastria. Per chi preferisce il commento originale, potrà sintonizzarsi su Fox sports o Premium sport o in streaming sui rispettivi servizi di Skygo e Premium Play.

Rosiello Silvia