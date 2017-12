Superelastic, la nuova ruota futuristica inventata dalla NASA

Attualmente, sono ancora in corso gli studi e i test su superelastic e, probabilmente, non sarà impiegato sul prossimo rover in partenza per il Pianeta Rosso.

Gli ingegneri sperano di usare questa ruota sui veicoli spaziali di nuova generazione e di sfruttare le sue proprietà eccezionali in elasticità e resistenza nella realizzazione di scudi e protezioni contro i detriti spaziali da applicare a satelliti e veicoli interplanetari.

Si sta studiando un possibile uso di superelastic anche nell’industria automobilistica al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale.

Alessia Cesarano