SuperShe, l’isola finlandese per sole donne vietata agli uomini

SuperShe, un resort di vacanze, relax e benessere pensato per le donne

Un’isola privata finlandese, ribattezzata “SuperShe” (Superlei), diventerà un resort di vacanze, relax e benessere per sole donne a partire dall’estate 2018.

L’isola distante solo 90 minuti da Helsinki, sarà un luogo in cui le donne potranno rilassarsi e staccare la spina dallo stress quotidiano e dagli uomini per alcuni giorni o per settimane.

Kristina Roth, imprenditrice e fondatrice di una linea di stile di vita femminile e di un blog SuperShe, spiega il motivo del progetto.

Durante una vacanza, la Roth ha notato che alcune donne si comportavano diversamente in presenza di uomini e non riuscivano a rilassarsi completamente.

Quindi ha deciso di creare uno spazio in cui abbiano la possibilità di concentrarsi soltanto su loro stesse. Il suo compagno le ha indicato l’isola in vendita.

Per accedere all’isola non è sufficiente essere donne. Occorre diventare socie del club SuperShe, compilare un modulo, sostenere un colloquio via Skpe con la fondatrice, o essere presentate da altre socie.









Superata la selezione, una settimana per sole donne costerà intorno ai 2850 euro, tutto incluso. Nonostante la cifra non sia a portata di tutte, la Roth ribadisce che l’isola non diventerà un luogo esclusivo. È già possibile prenotarsi.

La Roth aveva precedentemente acquistato un terreno ai Caraibi, sull’isola di Turks e Caicos per realizzare il suo sogno. Ma, alla fine, si è innamorata di un finlandese e della Finlandia, e ha così deciso di cambiare la destinazione ma non i suoi intenti. A tal proposito, la fondatrice precisa che:

L’idea è quella di concentrarsi su se stesse, senza pensare agli ormoni o alle apparenze. E, guardando altre iniziative simili solo per donne che ha già proposto in giro per il mondo, pare proprio che funzioni. Io amo gli uomini, sia chiaro!, insiste, ma senza è meglio. Almeno per qualche settimana l’anno.

Alessia Cesarano