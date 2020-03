Supporto psicologico per il coronavirus. A Torino si può.

Questa l’idea lanciata dal Centro Clinico Psicologia Torino, che si è messo a disposizione della comunità fornendo due colloqui gratuiti, individuali o familiari, da svolgere attraverso telefono, Whatsapp, Facetime o Skype. Il supporto psicologico contro l’ansia da coronavirus supera le barriere della quarantena.

racconta Pier Luigi Putrino, psicologo fondatore del centro.

Abbiamo scritto un post Facebook appena è iniziata l’emergenza, intercettando il panico un po’ in anticipo rispetto alla sensibilità di molti. Siamo stati accusati di allarmismo inutile e abbiamo ricevuto anche insulti gratuiti. Finché non abbiamo deciso di prendere una posizione netta rispetto ai commenti negativi, eliminandoli se poco costruttivi. Come psicologi, crediamo che si debba sempre accogliere la sofferenza degli altri, indipendentemente dal giudizio.

La cosa interessante è che quasi sempre l’ansia da coronavirus è un pretesto per parlare d’altro, di traumi pregressi e più profondi. Le persone hanno paura del giudizio, quindi prima di parlare del proprio problema indugiano su altro. Per esempio: chiama una signora, dicendomi che il terrore del virus le impedisce di uscire. Solo nel secondo colloquio ammette di vivere chiusa in casa da due anni, per blocchi psicologici che nulla riguardano il rischio dell’epidemia.