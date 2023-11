Surf a Teahupoo per le Olimpiadi 2024: a rischio gli ecosistemi

Surfisti e comunità locali in Polinesia francese riuniti per combattere contro il mostro di alluminio che mina gli ecosistemi di un paradiso e luogo prediletto degli sportivi che cavalcano le onde. Le opere previste per ospitare le Olimpiadi 2024 provocheranno ritorsioni sull’ambiente

Olimpiadi 2024 di Parigi, categoria: surf. Nello specifico, surf a Teahupoo. Per permettere infatti le competizioni relative a questa disciplina adrenalinica, la scelta dello spot è ricaduta senza ombra di dubbio in un paradiso naturale lontano dal cemento della metropoli, a Teahupoo, in Polinesia francese: spiagge sabbiose lunghe chilometri, montagne da cornice, ma soprattutto, onde perfette e un break point sogno di molti surfisti.

Tuttavia, sono giorni che la comunità di Teahupoo – un piccolo villaggio di appena 1.400 abitanti – e gli stessi campioni di surf polinesiani, lamentano le opere che rovinerebbero l’ecosistema di questo paradiso, partecipando a manifestazioni pacifiche e usando i social network per lanciare video-messaggi e petizioni.

Per garantire infatti i tre giorni di competizioni che faranno puntare i riflettori sulla Polinesia, che attrarranno surfisti professionisti, giornalisti, appassionati di surf da ogni dove, proprio qui dove da ormai quindici anni si tengono le competizioni del WSL (World Surf League), è previsto l’imbastimento di una torre di alluminio alta 14 metri. Questa sarebbe atta a far valutare le gare dai giudici direttamente dal mare, cancellando le distanze.

Surf a Teahupoo: i comfort in vista delle Olimpiadi

La struttura in costruzione non è una novità per Teahupoo. Le importanti competizioni di WSL prevedono il montaggio di una torre in mare, proprio come questa pensata per le Olimpiadi 2024. Peccato però che fino ad ora si sia usato un altro materiale: il legno. La torre in acciaio prevista sarebbe invece volta alla comodità dei giudici: aria condizionata, internet ad alta velocità, toilette integrata. Tre giorni di puro comfort come in hotel.

La torre di legno delle precedenti gare, oltre ad essere realizzata con materiale sostenibile, poteva essere montata e smontata rapidamente. Era più umile, ma a impatto zero. La differenza tra le due costruzioni sono pertanto i lavori in mare, le basi solide di cui necessita la torre in acciaio, oltre allo scarico in mare e il collegamento internet. Non una scelta ecosostenibile, sebbene sia proclamato il contrario dal sito ufficiale delle Olimpiadi 2024.

La comunità protegge il suo paradiso naturale in una lotta contro il tempo

Il noto surfista locale Matahi Drollet ha fatto un appello in un video YouTube, sottolineando che per soli tre giorni di gare di surf a Teahupoo, non possono permettersi di compromettere l’ambiente. La richiesta avanzata dalla comunità è di fare un passo indietro nel passato, o meglio, di preservare una pratica che non impatta l’ambiente utilizzando la stessa torre di legno eco-progettata e che ha ormai venti anni di storia e ottimo funzionamento.

I surfisti, che spesso sfidano i propri limiti nel leggendario tubo di Teahupoo, sono consapevoli che l’uso di un impianto come quello proposto potrebbe danneggiare seriamente gli equilibri delicati del mare. Pertanto, chiedono ai responsabili dei Giochi di fare un passo indietro e riconsiderare l’impatto ambientale delle loro decisioni, proteggendo anche la fauna marina. La paura è infatti multipla, perché oltre ad alterare gli ecosistemi, la nuova struttura potrebbe far perdere anche le correnti e le conformazioni sottomarine, fondamentali alle creazione dell’onda perfetta di Teahupoo.

È incoraggiante però vedere una così forte mobilitazione in favore della protezione dell’ambiente marino e degli equilibri delicati dell’area. La raccolta di 122.181 firme nella petizione, a fronte di 150.000 per il raggiungimento dell’obiettivo, è un segno evidente del sostegno della comunità e di molte altre persone preoccupate per l’ambiente. Questo dimostra quanto sia importante per la popolazione locale e per i sostenitori globali mantenere la bellezza naturale di Teahupoo e la sostenibilità dell’industria turistica legata al surf.

Le petizioni online, i cortei, gli appelli sui social network e altre forme di protesta sono mezzi efficaci per far sentire la voce della comunità e mettere pressione sui responsabili decisionali affinché considerino attentamente l’impatto ambientale delle loro scelte. La preoccupazione per l’effetto sull’economia locale è una ragione legittima per opporsi a tali progetti: ambiente marino sano e turismo sostenibile sono spesso collegati. Continuando a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sostenere cause ambientali come questa, si può contribuire a proteggere le risorse naturali e gli ecosistemi che sono essenziali per il benessere delle comunità locali e per il pianeta nel suo complesso.

In una lotta contro il tempo quindi surfisti e comunità di Teahupoo chiedono un aiuto alla loro causa – ma anche alla nostra -, firmando la petizione prima che sia troppo tardi e che gli ecosistemi di questo lembo di terra in Polinesia francese siano impattati per sempre a causa della superficialità dell’uomo.

Jennifer Trovè