Il surriscaldamento climatico sta portando all’intensificarsi degli incendi con disastri che si sono diffusi dal sud Italia al nord della Finlandia

Tra le conseguenze del surriscaldamento climatico non ci sono soltanto i roghi che quest’estate hanno colpito i Paesi del Mediterraneo.

Il 26 Luglio scorso, nel nord est della Finlandia, per cinque giorni consecutivi, più di 300 ettari di foresta sono stati devastati dalle fiamme e si prevedono ancora settimane per riuscire a spegnerle del tutto.

Il più grande incendio degli ultimi cinquanta anni per un territorio non abituato ad ondate di caldo come quella di quest’estate. I mesi di Giugno e Luglio hanno oltrepassato i 30°C anche qui e le foreste sono diventate più aride e dunque più vulnerabili.

Se le temperature continueranno a salire, a causa del surriscaldamento climatico , potremmo non stupirci più di questi disastri.

Anche la Siberia sta registrando una delle peggiori stagioni della sua vita con ondate di calore e siccità che hanno distrutto chilometri di foreste a lungo preservate.

Centinaia di persone costrette ad evacuare le proprie abitazioni, migliaia di ettari consumati dalle fiamme e preziose foreste che vanno in fumo in paesi dove la neve e il freddo fanno da padroni.

Se consideriamo anche le recenti alluvioni in Germania e in Belgio, non possiamo non leggere questi come chiari segnali di emergenza che il surriscaldamento climatico sta inoltrandoci.

E’ anche vero che la questione è sul tavolo della politica mondiale.

Al G20 dei ministri dell’Ambiente, tenutosi a Napoli il 22 e 23 Luglio, l’inviato del presidente Joe Biden sulla crisi climatica, John Kerry e il Ministro italiano della Transizione Ecologica, Cingolani, hanno provato a fare impegnare i Grandi Paesi della Terra a mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi entro il 2030, mentre l’accordo di Parigi prevedeva 2 gradi, ma entro data non meglio precisata.

Purtroppo, però, l’accelerata sul clima è stata rimandata al G20 dei Capi di Stato e di Governo che si terrà il 30 e il 31 ottobre a Roma.

Come sempre, su questo tema riscontriamo da un lato i paesi del G7 che hanno già integrato politiche ambiziose, riguardo al clima, nei propri piani di ripresa, dall’altro lato, paesi come Cina, India, Brasile e Arabia Saudita che non si vogliono sobbarcare il peso di una transizione costosa e contestano che la responsabilità principale del surriscaldamento climatico è dei paesi di lunga industrializzazione.

Anche se ormai è comunque già tardi, non resta altro che augurarci che al prossimo Vertice di Roma si arrivi ad un accordo.

Veronica Sguera