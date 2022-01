Svelato il complotto di Bolsonaro per sfruttare le terre delle tribù incontattate

Posted on

In Brasile viene alla luce il piano segreto del governo brasiliano per aprire il territorio delle tribù incontattate allo sfruttamento. E rimuovere le prove della loro esistenza. Un piano che potrebbe portare all’estinzione diverse tribù incontattate e distruggere circa 1 milione di ettari di foresta pluviale.

Le tribù incontattate non hanno pace. Di questi gruppi si sa poco: non è possibile stimare la loro popolazione, a quale ramo linguistico appartengano o le ragioni che li hanno portati ad evitare il contatto con uomini bianchi e altre popolazioni indigene. Fanno parte di un totale di 114 popoli isolati in Brasile — solo 28 dei quali sono riconosciuti e identificati dal Funai — la cui esistenza è provata solo da tracce materiali o da rari avvistamenti.

Queste tribù incontattate sono particolarmente vulnerabili poiché i loro territori non sono ufficialmente mappati e protetti. Attualmente l’unica cosa che si frappone tra loro e accaparratori di terre ben finanziati e pesantemente armati sono gli ordini. Conosciuti in Brasile come ingiunzioni “Restrições de uso”.

Il governo Bolsonaro e i suoi alleati tentano in ogni modo di porre fine alle ordinanze di restrizione dell’uso. Attualmente sono sette le terre di tribù incontattate soggette a questo regolamento. Di cui tre scadono questo mese: riguardano i territori indigeni di Ituna Itatá (PA), Piripkura (MT) e Pirititi (RR).

Le restrizioni sull’uso vengono utilizzate per proteggere legalmente i territori delle popolazioni indigene incontattate che non hanno ancora completato i loro processi di demarcazione. Questo regolamento rende illegale l’ingresso di invasori in questi territori. Il mancato rinnovo delle ordinanze sarebbe un’altra battuta d’arresto nelle politiche ambientaliste e indigenistiche messe in atto dal governo Bolsonaro.

Fortunatamente è stato svelato l’incredibile complotto politico per strappare gli ordini, rubare queste terre e spazzare via le tribù incontattate che vivono lì. Uno dei tanti nell’attacco genocida del governo Bolsonaro contro le popolazioni indigene del Brasile. E per farlo senza ostacoli ha tentato di insabbiare le prove dell’sua esistenza di queste tribù incontattate.

Sebbene il territorio di Ituna Itatá, nello Stato del Pará, sia il territorio indigeno più disboscato del paese, è protetto grazie all ‘ordinanza di protezione territoriale, scaduta il 25 gennaio 2022. Ne è stato chiesto il rinnovo al FUNAI. In seguito alla spedizione condotta la scorsa estate dagli stessi operatori del FUNAI per confermare la continua presenza delle tribù incontattate nel territorio. Presenza confermata. A conclusione della spedizione è stato redatto un rapporto contenente tutti i dettagli.

Tuttavia, nonostante i documenti che lo provassero, il FUNAI ha negato tutto, nascondendo le prove dell’esistenza di queste tribù incontattate. L’insabbiamento coinvolge diversi massimi funzionari del FUNAI. (il Dipartimento governativo agli Affari Indigeni). Selezionati personalmente da Bolsonaro.

Questi avrebbero organizzato un incontro segreto con il senatore Zequinha Marinho. Politico, alleato di Bolsonaro, che guida è spinge la campagna legata allo sfruttamento del territorio. Durante quest’incontro a Marinho è stat mostrato il rapporto completo, che rivela i punti esatti della scoperta delle prove.

Per far luce sul caso, l’ufficio del Pubblico Ministero di Altamira, la principale città nei pressi di Ituna Itatá, ha aperto un’indagine e ha chiesto al FUNAI di consegnare il report completo.

Felicia Bruscino

