Svelato il film d’apertura alla Festa del Cinema di Roma

Dal 18 al 28 ottobre la Festa del Cinema di Roma movimenterà la Capitale all’Auditorium della Musica con molte altre sale disseminate per il centro. Le date e le posizioni esatte delle proiezioni saranno pubblicate il 5 ottobre a seguito della conferenza stampa.

Nel frattempo però è già stato annunciato il titolo del film d’apertura, il secondo film dello sceneggiatore di The Martian e World War Z: Drew Goddard.

Il film, Bad Times at El Royale, distribuito in Italia a partire dal 18 ottobre ma già nelle sale statunitensi dal 12, è ambientato nel 1969, all’interno di un albergo al confine tra Nevada e California sul lago Tahoe.

Il cast è stellare: Jeff Bridges interpreta Daniel Flynn, criminale sul viale del tramonto travestito da prete; Cynthia Erivo è Darlene Sweet, cantante in cerca di successo; Dakota Johnson è Emily Summerspring, criminale del Sud; Chris Hemsworth è Billy Lee, capo di una setta religiosa.









Sempre nel cast si potranno trovare Jon Hamm, Xavier Dolan e Russell Crowe.

Girato in realtà in Canada, vicino Vancouver e Burnaby, è stato presentato già al Festival di San Sebastian in Spagna.

La scelta del film è stata così spiegata dal direttore artistico del festival: “Bad Times at the El Royale è un film raffinato, intelligente, ironico, sorprendente ed elegante – ha detto Antonio Monda – All’interno della grande tradizione del noir, Drew Goddard dirige magnificamente uno splendido cast, divertendosi a svelare i segreti dei protagonisti, e regalandoci soprattutto il piacere del vero cinema”.

Il film rientrerà nella Selezione Ufficiale insieme agli altri due titoli già presentati: Watergate di Charles Ferguson ed Il vizio della Speranza di Edoardo de Angelis.

Un altro titolo del festival espresso in anteprima è The Miseducation of Cameron Post di Desiree Akhavan, nella sezione Tutti ne parlano.

Antonio Canzoniere