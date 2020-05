Sveva Basirah Balzini è una femminista italiana convertita all’Islam. La sua storia, le sue esperienze, l’hanno portata ad essere ciò che ora è: una donna che vive la religione come un arricchimento e non una rinuncia. La sua interpretazione del Corano, influenzata dal femminismo islamico, di cui è portavoce, svela agli occhi degli interlocutori più diffidenti una religione del tutto nuova.

Creatrice del progetto “Sono l’unica mia”, Sveva Basirah è attivista e sostenitrice dei diritti LGBT.

Queste esperienze hanno contribuito a rendermi ciò che sono ora. Ma l’impulso decisivo è scaturito reagendo ad una relazione violenta . Oggi posso dire di essere l’esatto contrario di come il mio ex avrebbe voluto che io fossi. Con le mie forze sono riuscita ad oppormi a tutta la sua tossicità. E paradossalmente, grazie a lui, grazie all’essere stata a contatto con la violenza sotto molteplici forme, sono riuscita a demolire tutto il marcio che avevo interiorizzato, ad applicare la teoria femminista alla mia vita.

Contemporaneamente mi sono imbattuta in pagine Facebook femministe. Una in particolare è diventata il mio spirito guida, “Abbatto i muri”. Mi sono proposta come femminista musulmana e loro mi hanno accolta. Da allora è iniziata una splendida collaborazione trasformatasi poi in amicizia.

Sicuramente ho una predisposizione innata per tutto ciò che riguarda il sociale e la politica. Ho maturato precocemente questi interessi leggendo e spulciando giornali fin dalle elementari. A 16 anni ho iniziato a praticare il volontariato presso la Comunità di Sant’Egidio . Mi occupavo di bambini, tutti appartenenti a famiglie musulmane. È in quel contesto che ho conosciuto l’Islam per la prima volta.

Il femminismo islamico è un movimento di decolonizzazione . Decolonizzazione dall’occidente, dall’orientalismo e dal patriarcato. Esso propone l’Islam in un altro modo. Lo mette sotto un’altra luce, in modo tale che diventi uno strumento di liberazione e di elevazione spirituale, lontano dal bigottismo.

È una materia ancora troppo misconosciuta. E quando viene accostato all’Islam sembra crei dei cortocircuiti logici in alcune persone. Probabilmente perché non sono consapevoli delle molteplici sfaccettature che sia l’Islam che il movimento femminista possono avere.

Purtroppo, questa ostinazione a voler percepire l’Islam come una barbarie rende molto complicato il collegamento della religione col femminismo. D’altronde il femminismo può risultare una tematica nebulosa per le persone che non hanno avuto modo di conoscerlo approfonditamente.

Sì, il femminismo islamico suona male, ma c’è un motivo. L’islam viene rappresentato dai mass media come il male del mondo, come una religione violenta appartenente a comunità altrettanto violente. Oltretutto è assai frequente che il tema venga trattato con un certo tipo di esotismo, di orientalismo. Purtroppo, la disinformazione dilaga dai tempi del colonialismo. È un modus operandi che abbiamo sempre adottato quello di sminuire e ridipingere l’immagine dei popoli assoggettati o combattuti.

Come affermato in precedenza, mi sono avvicinata all’Islam per interesse personale, tramite i bambini della comunità. Sin da subito ho notato quanto questa religione si discostasse dal cattolicesimo, che io non ho mai abbracciato.

Un piccolo appunto sulla parola moderata.

Il mio Islam non è moderato. Nell’immaginario collettivo, si intende moderata una visione dell’Islam che vede gli angoli del testo religioso smussati. Oppure che vede un musulmano applicare meno precetti. Quando si usa l’espressione “visione moderata” si intende, consapevolmente o inconsapevolmente, che il musulmano non stia applicando i precetti più “barbari”.

In verità, dietro questa parola, c’è misconcezione, pregiudizio e una visione orientalista dell’Islam. È come se si celasse la convinzione che l’Islam sia necessariamente legato al concetto di violenza.

La mia religione quindi non è moderata. Anzi, mi sento radicale in tutto. Ovviamente è difficile da credere pensando ad una persona come me, fuori dagli schemi. Ma ti assicuro che seguo fedelmente la mia religione, per come sono convinta che sia.

La mia visione teologica è stata influenzata anche dalla cultura occidentale. Ma non si sarebbe potuta manifestare in questo modo se non avessi subito l’influenza delle femministe islamiche e musulmane di tutto il mondo. Donne che tutt’ora sono i pilastri di questo movimento.

Mentre il femminismo occidentale, per me, si è rivelato un’arma a doppio taglio. Se da un lato mi ha fornito gli strumenti necessari per poter vivere la vita in maniera autentica, coerente e radicale; dall’altro c’è da dire che molto spesso alcune frange di femminismo mi hanno ostacolata dal credere. Anche in questo caso c’è l’assoluto preconcetto che una persona di fede non possa essere femminista. La religione viene erroneamente interpretata come un elemento nocivo per la libertà di ogni individuo.

Ma la religione è uno strumento di liberazione. E questo concetto per noi non dovrebbe essere nuovo. In Italia lo abbiamo già ampiamente vissuto col cristianesimo, ma sembra quasi che, al giorno d’oggi, ci sia passato di mente.

Così come ci è passato di mente chi sia il fondatore di Arcigay (n.d.r. Marco Bisceglia, prete e attivista per la causa LGBT), le femministe cristiane e gli anarchici cristiani. Coloro che, dando via ai movimenti, hanno contribuito a modificare preconcetti culturali con tanta fatica.