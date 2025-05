Mentre molti adolescenti considerano normale restare svegli fino a tarda notte per poi recuperare il sonno al mattino, la scienza lancia un severo monito: questa abitudine può compromettere in modo significativo lo sviluppo cerebrale e le capacità cognitive. I dati più recenti, frutto di una collaborazione internazionale tra l’Università di Cambridge (Regno Unito) e l’Università Fudan di Shanghai (Cina), sono stati presentati in occasione della IV edizione del convegno congiunto organizzato dalla Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF) e dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), tenutosi a Cagliari.

Uno studio internazionale all’origine dell’allarme

La ricerca, che ha coinvolto centinaia di bambini e adolescenti, ha messo in luce come un ritmo sonno-veglia irregolare – in particolare il ritardo nell’orario di addormentamento – possa incidere negativamente sullo sviluppo delle strutture cerebrali in una fase cruciale della crescita. Gli studiosi hanno utilizzato tecniche avanzate di neuroimaging per analizzare le modifiche strutturali del cervello in soggetti tra i 9 e i 15 anni, confrontando i risultati con le loro abitudini di sonno.

I danni a carico della materia grigia

Una delle scoperte più preoccupanti riguarda la materia grigia, quella parte del cervello fondamentale per il funzionamento delle funzioni esecutive – come il ragionamento, la memoria, l’attenzione e l’autocontrollo. I ricercatori hanno osservato che i giovani che vanno abitualmente a letto tardi e dormono fino a tardi al mattino presentano una densità ridotta di materia grigia in aree chiave del cervello, come la corteccia prefrontale e il lobo parietale. Tali aree sono coinvolte nella regolazione delle emozioni e nei processi cognitivi complessi.

Le ripercussioni scolastiche e sociali

Le conseguenze non si limitano alla sfera neurologica. Il deficit cognitivo si traduce, infatti, in un peggioramento del rendimento scolastico. Numerosi partecipanti allo studio con abitudini di sonno disordinate hanno registrato voti più bassi, difficoltà di concentrazione e maggiori problemi comportamentali rispetto ai coetanei che osservavano una routine notturna più regolare. Non è un caso che i disturbi del sonno siano sempre più frequentemente associati a quadri clinici di ansia e depressione in età evolutiva.

Un impatto che va oltre l’adolescenza

L’aspetto forse più allarmante emerso dalla ricerca è che i danni causati da un sonno inadeguato durante l’adolescenza non si limitano al breve termine. Le alterazioni strutturali del cervello possono perdurare anche nell’età adulta, suggerendo che una cattiva igiene del sonno in età precoce possa determinare vulnerabilità neuropsichiatriche persistenti. La plasticità cerebrale, pur essendo elevata durante l’infanzia, non è infinita: quando sottoposta a stress cronico come la deprivazione o lo sfasamento del sonno, può svilupparsi in modo anomalo.

Il paradosso delle vacanze e della tecnologia

Secondo gli autori dello studio, le vacanze scolastiche e l’uso eccessivo dei dispositivi digitali sono due fattori che contribuiscono a sregolare i ritmi del sonno nei più giovani. Durante i periodi di pausa scolastica, molti ragazzi si lasciano andare a una deregulation dell’orario di addormentamento, spesso legata all’utilizzo notturno di smartphone, tablet e computer. La luce blu emessa da questi dispositivi inibisce la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia, ritardando ulteriormente l’orario fisiologico di sonno.

La necessità di educare al sonno

L’importanza di un’educazione al sonno è stata più volte ribadita durante il convegno di Cagliari. Secondo gli esperti, così come si insegna ai bambini l’igiene orale o alimentare, è necessario introdurre precocemente nelle scuole programmi educativi che spieghino l’importanza di dormire regolarmente e a sufficienza. L’intervento educativo dovrebbe coinvolgere anche i genitori, spesso ignari del peso che una corretta routine notturna può avere sullo sviluppo cerebrale dei propri figli.

Il ruolo delle istituzioni e della medicina scolastica

Il dibattito emerso al convegno ha anche mostrato la necessità di un intervento strutturato da parte delle istituzioni sanitarie e scolastiche. Alcuni esperti hanno proposto, ad esempio, l’introduzione di orari scolastici posticipati per gli studenti delle scuole secondarie, in modo da assecondare il naturale spostamento del ritmo circadiano che si verifica durante la pubertà. Inoltre, è stato ribadito il ruolo cruciale della medicina scolastica nel monitoraggio dei disturbi del sonno e nella prevenzione di patologie neuropsichiatriche.

Strategie per ristabilire l’equilibrio sonno-veglia

Gli specialisti consigliano alcune strategie semplici ma efficaci per aiutare bambini e adolescenti a ripristinare un ciclo sonno-veglia più sano. Tra queste, evitare l’esposizione a schermi luminosi almeno un’ora prima di coricarsi, mantenere una routine serale coerente e limitare il consumo di caffeina e zuccheri raffinati nel tardo pomeriggio. Anche l’attività fisica regolare e l’esposizione alla luce naturale durante il giorno possono aiutare a sincronizzare l’orologio biologico interno.

Dormire bene per vivere meglio

Il sonno non è solo un momento di riposo: rappresenta una fase attiva e fondamentale per il consolidamento della memoria, la regolazione emotiva e il rafforzamento del sistema immunitario. Negli adolescenti, in particolare, il sonno è essenziale per lo sviluppo neurobiologico. Dormire poco e male, al contrario, significa esporre l’organismo a uno stress continuo, con effetti che possono riflettersi sul rendimento scolastico, sulle relazioni sociali e sul benessere mentale.