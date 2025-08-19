Swatch è stata accusata di razzismo in Cina, travolta da una tempesta di polemiche a seguito della diffusione di una controversa campagna pubblicitaria. Le reazioni, in gran parte veicolate dai social media cinesi, hanno portato a un’ondata di indignazione pubblica e a severe critiche nei confronti dell’azienda, accusata di promuovere stereotipi razzisti attraverso l’uso di un’immagine giudicata offensiva.

Un’immagine che ha acceso la polemica

Al centro della controversia vi è una fotografia pubblicitaria raffigurante un modello di origine asiatica intento a compiere un gesto altamente controverso: con le dita, l’uomo solleva gli angoli esterni degli occhi verso l’alto e all’indietro. Questo movimento mimico, spesso definito “occhi a mandorla” nel contesto degli stereotipi visivi, è considerato da molti una rappresentazione denigratoria delle caratteristiche somatiche delle popolazioni asiatiche.

Sebbene il gesto possa sembrare, per alcuni, privo di intenzioni offensive, nel contesto culturale asiatico – e in particolare cinese – esso ha un carico simbolico altamente negativo. È associato a un passato di discriminazione, bullismo e scherno nei confronti di persone asiatiche, sia in Occidente che all’interno delle stesse società orientali più globalizzate.

L’indignazione corre sul web cinese

L’immagine è circolata rapidamente su piattaforme come Weibo e Xiaohongshu, dove migliaia di utenti hanno espresso disappunto, indignazione e rabbia per la superficialità del messaggio trasmesso. Alcuni commentatori hanno chiesto il boicottaggio immediato del marchio, mentre altri si sono rivolti direttamente alle autorità cinesi, chiedendo un intervento regolatorio contro pratiche pubblicitarie considerate culturalmente insensibili.

Una gaffe che rischia di costare cara

La Cina rappresenta un mercato cruciale per Swatch, non solo in termini di vendite ma anche come centro strategico per la diffusione del marchio nell’intera regione dell’Asia-Pacifico. Le ripercussioni economiche e reputazionali di questa crisi d’immagine potrebbero quindi essere significative.

In passato, altri grandi nomi del lusso e della moda hanno subito danni simili. Basti ricordare il caso di Dolce & Gabbana, che nel 2018 fu travolta da una polemica molto simile, con gravi conseguenze sul piano commerciale. Allo stesso modo, brand come H&M, Nike e Adidas hanno vissuto momenti di forte tensione in Cina per campagne pubblicitarie o prese di posizione ritenute offensive o inopportune.

La risposta (o il silenzio) dell’azienda

Al momento, Swatch non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali esaustive in merito all’accaduto, sebbene alcune fonti interne abbiano lasciato intendere che l’immagine contestata sia stata rimossa dalle principali piattaforme promozionali.

La vicenda Swatch riporta in primo piano una questione di natura più ampia: la responsabilità culturale dei grandi gruppi internazionali. Le campagne pubblicitarie devono essere progettate tenendo conto non solo del messaggio estetico e commerciale, ma anche del significato sociale e simbolico che le immagini e i gesti possono assumere nei diversi ambiti culturali. L’errore di Swatch, seppur probabilmente non intenzionale, mostra l’urgenza di una maggiore consapevolezza e formazione in ambito interculturale all’interno dei team creativi e dirigenziali.

Il gesto al centro della polemica non è nuovo nella storia della pubblicità e dell’intrattenimento globale. Già in passato, celebrità e brand sono stati accusati di insensibilità per l’uso di simboli o mimiche ritenute razziste nei confronti delle persone asiatiche. Tali episodi hanno contribuito a costruire una memoria collettiva sensibile a questi segnali, rendendo il pubblico – soprattutto quello più giovane e attivo sui social – molto reattivo a ogni possibile deviazione dagli standard di rispetto e inclusione.

Nel caso di Swatch, ciò che colpisce è che l’errore sia avvenuto nonostante una crescente attenzione internazionale ai temi della diversità e dell’inclusività, che ormai costituiscono un pilastro della comunicazione moderna.

Un’opportunità mancata?

Swatch, da sempre sinonimo di creatività e innovazione, avrebbe potuto sfruttare l’occasione per celebrare la diversità culturale in modo positivo e inclusivo.

Al contrario, la scelta di proporre un’immagine ambigua e culturalmente insensibile rischia ora di compromettere la reputazione dell’azienda proprio in uno dei mercati più strategici a livello globale. Non si tratta solo di un errore comunicativo, ma di una frattura nella relazione di fiducia tra brand e pubblico.