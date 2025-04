Attraverso le immagini vivide, Sylvia Plath riesce nell’intento di catturare l’essenza del mondo naturale, fondendola con le sue emozioni

Sylvia Plath, nata il 27 ottobre 1932 a Boston, è stata una delle principali esponenti della poesia confessionale, movimento poetico emerso negli anni ’50 e ’60 del Novecento. Questo stile è caratterizzato da una cruda onestà derivante dall’ispirazione tratta dal vissuto personale, spesso travagliato, della poetessa, conferendo così un’impronta autentica alle opere. La poetessa americana è conosciuta prevalentemente per le sue poesie, pubblicate in diverse riviste quando era in vita e poi raccolte postume nella collezione “Ariel”.

Sylvia Plath è conosciuta principalmente per il suo unico romanzo, La campana di vetro, opera semi-autobiografica che racconta il mondo alienato in cui vive l’autrice; il libro diventa una potente metafora per chi si sente intrappolato nella propria mente e per chi lotta contro le pressioni sociali. Sylvia Plath è stata soggetta a un vissuto tormentato che l’ha condotta a dover fronteggiare il mostro della depressione che le costerà la vita stessa. Infatti, la poetessa ci lascerà poche settimane dopo la pubblicazione del suo primo romanzo, l’11 febbraio 1963, ricorrendo al suicidio. Conosciamo parte del suo vissuto anche grazie ai suoi diari, pubblicati circa 20 anni dopo la sua morte.

Lo stile confessionale di Plath le permette di esprimere con franchezza le sue emozioni, offrendo ai lettori uno sguardo crudo e senza filtri sul suo mondo interiore.

Invita i lettori nelle profondità della sua psiche, esplorando temi come il trauma, la femminilità e l’espressione di sé con straordinaria onestà e vulnerabilità. Plath, pur trattando tematiche profondamente personali, è riuscita nell’intento di dialogare con le attuali preoccupazioni ambientali. Infatti, la poesia “Mushrooms“, in cui Plath sottolinea gli splendidi elementi del mondo naturale che molti di noi trascurano o ignorano, conferisce una rappresentazione della natura spesso con un senso di interconnessione che risuona con l’etica ambientale moderna.

“I tulipani sono troppo eccitabili, qui è inverno.

Guarda com’è tutto bianco, tutto quieto e innevato.

Sto imparando la pace, da me quietamente posando

come posa la luce su questi muri bianchi, questo letto, queste mani.

Io non sono nessuno; non c’entro con le esplosioni.

Ho dato il mio nome e i miei vestiti alle infermiere

e all’anestesista la mia storia e ai chirurghi il mio corpo.”

Nella sua poesia “Tulipani“, Plath usa il simbolo dei tulipani per rappresentare il suo desiderio di solitudine e distacco dal mondo esterno. Qui intreccia il mondo naturale nella sua narrazione introspettiva, sottolineando il suo desiderio di pace interiore; gli elementi naturali non fungono da semplice sfondo decorativo, ma diventano specchi e veicoli delle sue esperienze interiori. In questa poesia, i tulipani, nonché i protagonisti, rappresentano sia un simbolo di bellezza e di vita ma anche di dolore; infatti la natura viene rappresentata nella sua complessità emotiva.

Questa modalità di percepire la natura riesce ad anticipare dei concetti moderni. Infatti la Plath percepisce la separazione dell’uomo dalla natura come fonte di sofferenza, anticipando così i teorici dell’ecopsicologia che sostengono la tesi secondo cui il benessere psicologico umano sia intrinsecamente legato al nostro rapporto con la natura.

Ma possiamo considerare la natura come specchio dell’anima della Plath?

La natura viene considerata nella sua ambivalenza come fonte di vita ma anche come espressione di declino. L’uso della natura come specchio interiore non è quindi un semplice espediente poetico, ma una modalità che ci suggerisce come la crisi ecologica possa essere interpretata anche come manifestazione esterna di una frattura interiore profonda.

Ma può Sylvia Plath aver provato quel sentimento di “lutto ecologico” anche se non ha vissuto l’emergenza climatica che oggi noi viviamo?

Sebbene l’emergenza climatica in quegli anni non fosse problematica come lo è oggi, il “lutto ecologico” è un concetto che possiamo vedere nella poetica della Plath; si tratta di quel dolore collettivo che proviamo di fronte alla perdita di ecosistemi. In poesie come “The Moon and the Yew Tree“, Plath crea un paesaggio di desolazione in cui gli elementi naturali appaiono quasi alienati.

“Sono caduta molto lontano. Le nuvole stanno fiorendo

Azzurre e mistiche sul volto delle stelle.

Dentro la chiesa, i santi saranno tutti azzurri,

Fluttuando sui loro piedi delicati sui banchi freddi,

Le loro mani e i loro volti rigidi di santità.

La luna non vede nulla di tutto questo. È calva e selvaggia.

E il messaggio del tasso è oscurità – oscurità e silenzio.”

Evoca un senso di minaccia che può essere paragonato al rapporto che molti di noi hanno con una natura che non riconosciamo più poiché trasformata dal cambiamento climatico, e riesce ad esprimere a pieno il senso di perdita che accompagna l’estinzione di specie e la degradazione degli ecosistemi.

Si tratta di un’inaspettata attualità ed è la dimostrazione di come la letteratura abbia il potere di trascendere il proprio tempo.

Sylvia Plath riesce nell’intento di rendere tangibile un’esperienza emotiva; tramite delle immagini vivide ci insegna come il rapporto che l’uomo instaura con la natura non si limiti al piano estetico ma piuttosto si intrecci, ogni volta, con la nostra esperienza soggettiva. Alla natura nelle poesie della Plath viene data una voce propria così da rappresentare una parte attiva all’interno dell’esperienza poetica. Riconoscere la poesia di Sylvia Plath in questa chiave ci consente di andare oltre e di comprendere la sensibilità di una poetessa che è riuscita a guardare alla possibile gravità della nostra condizione ecologica.

Può l’esplorazione dell’eredità di Plath informare non solo la nostra comprensione della crisi ambientale, ma anche le nostre risposte emotive ad essa?

Giulia Ortaggio