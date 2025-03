I tagli agli aiuti nel settore umanitario stanno avendo delle conseguenze devastanti su milioni di persone, compresi molti operatori. Lo dichiara Save the Children, che alza un richiamo di aiuto e racconta la crisi umanitaria imminente.

Tagli agli aiuti alle organizzazioni non governative: l’ultima disumana decisione approvata dai governi

Save the Children alza la voce per chiedere aiuto: l’imponente Organizzazione che da anni si impegna nella protezione di milioni di bambini nel mondo si trova con le spalle al muro, come i molti enti non governativi che hanno assistito all’improvvisa scomparsa della maggior parte dei finanziamenti, in seguito alle decisioni prese dall’amministrazione Trump e lo smantellamento di Usaid.

I tagli agli aiuti hanno provocato la totale interruzione di molti progetti umanitari, fondamentali per il supporto di migliaia di persone e bambini che si trovano in condizioni di carestia, fame, conflitti e mancanza del diritto alla vita.







Le conseguenze dei tagli agli aiuti

Gli arresti dei finanziamenti non rappresentano altro che l’umanità che volta le spalle a se stessa: in un periodo storico in cui gli aiuti umanitari sono essenziali per contrastare l’aumento dei conflitti, delle carestie e del cambiamento climatico, i tagli si trasformano nella condanna a morte di milioni di persone. Una crisi umanitaria intrapresa dall’umanità.

Dopo lo smantellamento di Usaid e l’improvviso arresto dei finanziamenti voluto dall’amministrazione Trump, sono 40 i Paesi che hanno subito un crollo immediato, con conseguenze repentine e devastanti sulle loro popolazioni.

L’avvio degli arresti originato negli Stati Uniti ha dato il via all’approvazione sempre maggiore da parte dei governi, che a loro volta mettono in atto la decisione presa da Trump: questa settimana anche il Regno Unito ha arrestato i finanziamenti umanitari.

Governi che abbandonano le persone e i loro diritti. Save the Children ha stimato che solo all’interno dei propri progetti saranno tra gli 8 e i 12 milioni gli individui colpiti dai tagli nell’immediato futuro.

Tra questi, migliaia e migliaia di bambini, che vedranno negati all’improvviso beni alimentari e di prima necessità, sostegno psicologico e abbandono nelle zone di conflitto.

Permettere tutto questo significa condurre alla morte milioni di persone, che hanno diritto alla vita proprio come coloro che hanno vietato questo diritto.

I tagli hanno inoltre provocato un brusco congelamento delle risorse precedentemente finanziate: l’Organizzazione dichiara il blocco di 27 milioni di beni pronti per la consegna, adesso fermi all’interno di camion e magazzini, spesso a poca distanza dal punto di arrivo. Beni dal valore di circa 14.5 milioni di dollari serrati e congelati senza scopo, a pochi passi dalle persone che grazie a loro avrebbero salva la vita.

Le devastanti conseguenze sugli operatori umanitari

Gli arresti non puntano il loro mirino solo verso le persone assistite dai progetti. Si prevede infatti che la mancanza di finanziamenti comporterà una serie di improvvisi licenziamenti in tutto il settore umanitario: Save the Children ha dichiarato con rammarico che le ultime decisioni prese dai governi avranno un impatto su quasi 2300 operatori umanitari e colleghi dislocati in tutto il mondo.

Tagli che tagliano la testa a chi ha a cuore il benessere del prossimo. Persone che come scopo lavorativo hanno il grande pregio di voler fare del bene vengono privati all’improvviso dei loro stipendi, dovendo affrontare un cambio di vita inevitabile. Un cambio che si concentra sulla povertà di molti e l’arricchimento di chi già possiede ricchezze.

Saranno infatti chiuse molte operazioni dell’Associazione, colpendo soprattutto i progetti dislocati in Sri Lanka, Polonia, Brasile, Georgia e Liberia. Paesi che affrontano ogni giorno la devastazione della povertà e dei conflitti si trovano ora abbandonati a se stessi, soli e impauriti.

Collaborazioni interrotte, progetti annullati, vite lasciate nella miseria, senza possibilità di ritorno.

La costrizione alla chiusura di programmi vitali per l’esistenza stessa di molti esseri umani è una scelta disumana e aberrante: la popolazione globale ha il diritto e il dovere di proteggere se stessa e far valere i diritti e la vita di ogni suo singolo componente.

I governi stanno negando questa vita a milioni di individui, portando povertà, carestia e morte.

La situazione diventa sempre più pericolosa: ci troviamo di fronte a un mondo che sta decidendo di ottenere il potere dalla guerra e la povertà di molti, costringendo a condizioni di vita disumane i suoi stessi abitanti.

Le possibilità di pace si riducono all’osso, e presto mostreranno proprio le ossa delle molte persone che stiamo abbandonando.

Ginevra Montenovo