I tagli ai finanziamenti USAID (Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale) rappresentano una drastica riduzione degli aiuti economici destinati a programmi umanitari e di sviluppo in diversi paesi. Questi fondi, erogati dal governo degli Stati Uniti, hanno storicamente sostenuto iniziative legate ai diritti umani, all’educazione, alla sanità e all’inclusione sociale, spesso in contesti di crisi o instabilità. La recente decisione dell’amministrazione statunitense di interrompere questi finanziamenti ha colpito duramente molte organizzazioni, compromettendo progetti essenziali e lasciando senza supporto migliaia di persone.

Tagli ai finanziamenti USAID per le organizzazioni per la disabilità

Negli ultimi anni, l’Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale (USAID) ha finanziato numerosi progetti umanitari e di inclusione sociale in diverse aree del mondo, sostenendo le persone con disabilità attraverso programmi di assistenza, istruzione, riabilitazione e inserimento lavorativo. Tuttavia, un’improvvisa decisione dell’amministrazione statunitense ha portato alla sospensione di questi fondi, mettendo in grave difficoltà molte organizzazioni che dipendevano da essi per garantire servizi essenziali.







Le conseguenze di questi tagli sono drammatiche: centinaia di migliaia di persone con disabilità rischiano di perdere accesso a cure mediche, supporto psicologico, formazione professionale e strumenti di assistenza indispensabili per la loro autonomia e sicurezza. Di fronte a questa crisi, un gruppo di organizzazioni europee per la disabilità ha lanciato un appello all’Unione Europea e ai donatori privati affinché intervengano con finanziamenti di emergenza per colmare il vuoto lasciato dai tagli ai finanziamenti USAID.

Europa orientale e Caucaso meridionale particolarmente colpiti dai tagli ai finanziamenti USAID

Un gruppo di organizzazioni europee per la disabilità sta chiedendo all’Unione Europea e ai donatori non governativi di fornire finanziamenti di emergenza alle associazioni colpite dai tagli del governo statunitense. L’appello, promosso dal Forum Europeo sulla Disabilità e dall’Associazione Europea dei Fornitori di Servizi per le Persone con Disabilità, è stato firmato anche da quattro delle organizzazioni direttamente coinvolte, chiedendo interventi urgenti sia a breve che a lungo termine.

I firmatari sottolineano che queste organizzazioni stavano portando avanti programmi fondamentali per la sopravvivenza in paesi come Ucraina, Moldova, Georgia e Albania. I tagli ai finanziamenti USAID mettono a rischio sia le associazioni che le persone con disabilità nei Balcani, nell’Europa orientale e nel Caucaso meridionale. L’impatto economico è significativo: un’analisi parziale dei dati pubblici indica che negli ultimi tre anni sono stati stanziati circa 5 milioni di dollari, ora a rischio.

I promotori della dichiarazione condannano fermamente l’interruzione improvvisa dei fondi da parte dell’amministrazione statunitense, che colpisce un’ampia rete di organizzazioni. La sospensione di questi programmi lascerà senza supporto centinaia di migliaia di persone, compromettendo la loro sicurezza e il loro benessere. L’appello si rivolge alla Commissione Europea, ai governi nazionali e ai donatori affinché intervengano con urgenza per:

Fornire finanziamenti immediati e sostenibili a lungo termine per le organizzazioni della società civile e i gruppi per i diritti umani.

Sostenere e sviluppare programmi inclusivi e intersezionali.

Riconoscere il valore della diversità, dell’equità e dell’inclusione nei programmi di assistenza allo sviluppo, contrastando attivamente la disinformazione.

Garantire che l’inclusione delle persone con disabilità sia un elemento centrale in tutti i meccanismi di aiuto umanitario dell’UE.

Gunta Anca, vicepresidente del Forum Europeo sulla Disabilità, ha dichiarato:

«Questa situazione mette in pericolo la vita delle persone con disabilità in Europa orientale e nel Caucaso meridionale. L’UE deve intervenire per proteggerle e impedire che questa mancanza di solidarietà renda queste persone ancora più vulnerabili»

Thomas Bignal, segretario generale dell’Associazione Europea dei Fornitori di Servizi per le Persone con Disabilità, ha aggiunto:

«I danni causati da questi tagli vanno ben oltre la semplice perdita di fondi. L’operatività stessa delle organizzazioni è compromessa, rendendo impossibile fornire supporto essenziale nel medio e lungo termine»

Programmi interrotti dai tagli ai finanziamenti USAID

Supporto alle persone con disabilità in tempo di guerra

Beneficiari coinvolti: 570 persone nelle regioni di Chernihiv, Kirovohrad e Kharkiv (Ucraina).

Descrizione: Il programma avrebbe fornito dispositivi di assistenza essenziali, formazione digitale e consulenza legale professionale a persone con disabilità e sfollati interni. Inoltre, mirava a promuovere la riforma dei criteri di valutazione della disabilità per adeguarli agli standard internazionali.

Organizzazione responsabile: League of the Strong.

Finanziamento USAID: 373.303 dollari.

Periodo previsto: 2024 – 2026.

Stato: Cancellato.

Sport adattivo e riabilitazione per persone con disabilità, inclusi veterani di guerra

Beneficiari coinvolti: 450 veterani di guerra con disabilità.

Descrizione: Il programma prevedeva servizi di supporto psicologico, formazione professionale, sport adattivi e la creazione di uno spazio di co-working per veterani.

Organizzazione responsabile: Zakarpattia Regional Organization of the Federation of Sports for Persons with Disabilities with Musculoskeletal Disorders.

Finanziamento USAID: 35.000 dollari.

Periodo previsto: Febbraio 2025 – Agosto 2025.

Stato: Cancellato.

Istruzione e occupazione per persone con disabilità

Beneficiari coinvolti: 90 persone con disabilità.

Descrizione: Il progetto avrebbe sviluppato corsi di formazione in tre settori specializzati e creato un registro di candidati per l’inserimento lavorativo.

Organizzazione responsabile: Charitable Foundation AIK.

Finanziamento USAID: 100.000 dollari (pari all’80% del budget dell’organizzazione).

Periodo previsto: 2024 – 2026.

Stato: Cancellato.

La decisione dell’amministrazione statunitense di interrompere i finanziamenti USAID ha messo in ginocchio molte organizzazioni che forniscono servizi vitali alle persone con disabilità in Europa. L’impatto di questi tagli va oltre la perdita economica: mina la capacità operativa delle associazioni e mette a rischio la vita di migliaia di persone. Per questo motivo, le organizzazioni per la disabilità chiedono un intervento immediato dell’Unione Europea e dei donatori privati per garantire la continuità dei servizi essenziali e impedire che questa crisi lasci senza sostegno le persone con disabilità e le loro famiglie.

Sara Pierri