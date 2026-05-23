La minaccia di uno stop nazionale del trasporto merci sembra rientrare almeno temporaneamente. Dopo giorni di tensione tra associazioni di categoria ed esecutivo, il governo ha deciso di intervenire con un nuovo pacchetto di misure destinato a contenere l’impatto del caro energia e dell’aumento dei carburanti. La scelta più significativa riguarda la proroga del taglio delle accise sui carburanti, accompagnata da un nuovo stanziamento economico a favore degli autotrasportatori.

La decisione consente di evitare, almeno per il momento, lo sciopero annunciato dai camionisti tra il 25 e il 29 maggio. Le organizzazioni del settore, dopo il confronto con Palazzo Chigi e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, hanno infatti deciso di sospendere la mobilitazione, ritenendo sufficienti le garanzie economiche offerte dal governo nell’immediato.

Accise ridotte fino al 6 giugno

Il provvedimento approvato dall’esecutivo estende di ulteriori due settimane il regime agevolato sulle accise dei carburanti, mantenendo in vigore gli sconti fiscali fino al 6 giugno. Tuttavia, rispetto alla fase precedente, l’intervento subisce una rimodulazione.

Per il gasolio il taglio viene dimezzato: la riduzione passa infatti da 20 a 10 centesimi al litro. Diversa la situazione per la benzina, sulla quale resta invariato lo sconto di 5 centesimi al litro già previsto nelle precedenti misure.

La scelta di ridurre l’entità dello sconto sul diesel rappresenta un compromesso tra l’esigenza di sostenere famiglie e imprese e la necessità di contenere il peso finanziario dell’operazione sui conti pubblici. Il governo, infatti, continua a dover fare i conti con l’elevato costo degli interventi straordinari introdotti negli ultimi mesi per fronteggiare l’emergenza energetica.

Nonostante la riduzione del beneficio sul gasolio, l’esecutivo ritiene che il prolungamento delle agevolazioni possa comunque contribuire ad alleggerire la pressione sui costi di trasporto e sui consumi privati, in una fase caratterizzata da forti oscillazioni dei prezzi internazionali delle materie prime energetiche.

Il nodo del trasporto merci

La protesta degli autotrasportatori era nata proprio dall’aumento vertiginoso dei costi del carburante, considerato insostenibile da molte imprese del settore. Il diesel rappresenta infatti una delle principali voci di spesa per le aziende di trasporto, soprattutto per quelle impegnate nella logistica su lunga percorrenza.

Negli ultimi mesi numerose associazioni di categoria avevano denunciato il rischio di una paralisi del comparto, sostenendo che molte imprese non fossero più in grado di operare con margini economici sufficienti. Da qui la decisione di proclamare uno sciopero nazionale di quattro giorni, destinato ad avere conseguenze pesanti sull’approvvigionamento delle merci e sulla distribuzione dei prodotti in tutta Italia.

Il confronto con il governo ha però portato a una soluzione temporanea. La sospensione dello sciopero viene interpretata come un segnale di apertura da parte delle organizzazioni degli autotrasportatori, che hanno scelto di concedere fiducia all’esecutivo in attesa di verificare gli effetti concreti delle misure annunciate.

Crediti d’imposta per 300 milioni di euro

Accanto alla proroga delle accise, il governo ha previsto un nuovo sostegno diretto alle imprese di autotrasporto attraverso un pacchetto di crediti d’imposta dal valore complessivo di 300 milioni di euro.

La misura rappresenta uno degli elementi centrali dell’accordo raggiunto con le associazioni di categoria. Le risorse serviranno a compensare almeno in parte l’aumento dei costi sostenuti dalle aziende per l’acquisto del carburante.

Dei 300 milioni complessivi, una quota pari a 100 milioni era già stata inserita nei precedenti decreti dedicati al contenimento dei prezzi energetici. Tali fondi, tuttavia, non erano ancora stati materialmente erogati alle imprese beneficiarie, generando malcontento e forti critiche da parte degli operatori del settore.

A questi si aggiungono ulteriori 200 milioni di euro di nuovi stanziamenti, introdotti con l’obiettivo di rafforzare il sostegno economico e offrire una risposta più concreta alle richieste avanzate dagli autotrasportatori.

Il credito d’imposta consentirà alle imprese di recuperare parte delle spese sostenute per il carburante attraverso compensazioni fiscali, alleggerendo così la pressione sui bilanci aziendali.

La strategia dell’esecutivo punta soprattutto a evitare ricadute sull’intero sistema economico nazionale. Un blocco del trasporto merci avrebbe infatti avuto effetti immediati sulla distribuzione dei prodotti alimentari, sull’approvvigionamento industriale e sulla catena logistica.

Il governo ha quindi scelto di intervenire rapidamente per scongiurare un’interruzione dei servizi essenziali e prevenire ulteriori aumenti dei prezzi al consumo.







Impatto sui consumatori

Per gli automobilisti italiani il rinnovo del taglio delle accise rappresenta una boccata d’ossigeno, anche se più contenuta rispetto ai mesi precedenti. La riduzione delle imposte continua infatti a incidere direttamente sul prezzo finale pagato ai distributori.

Nel caso del diesel, tuttavia, il beneficio risulterà meno marcato rispetto al passato a causa della diminuzione dello sconto fiscale. Gli effetti potrebbero essere particolarmente rilevanti per chi utilizza quotidianamente veicoli commerciali o percorre lunghe distanze per motivi lavorativi.

La conferma del taglio sulla benzina, seppur limitato a 5 centesimi al litro, consente invece di mantenere un alleggerimento stabile sui costi di rifornimento delle auto private.

Secondo diversi osservatori economici, il mantenimento anche parziale delle agevolazioni potrebbe contribuire a contenere le spinte inflazionistiche, evitando ulteriori rincari nei prezzi di beni e servizi legati ai costi di trasporto.

Le richieste ancora aperte del settore

Nonostante la sospensione dello sciopero, le associazioni degli autotrasportatori continuano a chiedere interventi più ampi e strutturali. Tra le richieste principali figurano la revisione dei meccanismi di adeguamento del prezzo del carburante, il rafforzamento dei ristori e una maggiore rapidità nell’erogazione degli aiuti.

Molte imprese lamentano infatti tempi burocratici troppo lunghi e difficoltà nell’accesso ai contributi previsti dai precedenti decreti governativi. Proprio il ritardo nella distribuzione dei 100 milioni già stanziati aveva alimentato la tensione nelle ultime settimane.

Il comparto, inoltre, ricorda la necessità di misure capaci di sostenere la competitività delle aziende italiane rispetto agli operatori stranieri, in un mercato europeo sempre più competitivo e caratterizzato da costi operativi elevati.

La sospensione dello sciopero non equivale però a una soluzione definitiva delle criticità del settore. Gli autotrasportatori parlano di una tregua, subordinata all’effettiva attuazione delle misure promesse dal governo e alla verifica concreta dei benefici economici.