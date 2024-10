Antonio Tajani ha reagito duramente alle recenti osservazioni del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, riguardo alla gestione del fenomeno migratorio da parte dell’Italia. Tajani, durante una visita ufficiale in Brasile, ha sottolineato con forza i risultati ottenuti dal governo italiano, rivendicando la diminuzione significativa del flusso migratorio illegale verso l’Italia, mentre ha criticato la Spagna per l’aumento degli arrivi sul proprio territorio.

Tajani: “Politiche italiane vincenti, in Spagna flussi fuori controllo”

Antonio Tajani ha evidenziato un dato cruciale per difendere l’operato del governo italiano: “L’immigrazione illegale in Italia è diminuita del 64%, mentre in Spagna è aumentata del 64%”. Questo confronto diretto con la Spagna è servito al ministro italiano per respingere le critiche di Sanchez, dimostrando con i numeri i risultati raggiunti dalle politiche migratorie adottate dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Secondo Tajani, i dati confermano l’efficacia delle misure italiane di contrasto all’immigrazione illegale, mentre la Spagna, al contrario, non sarebbe riuscita a contenere il fenomeno.

“Le politiche italiane contro l’immigrazione illegale sono vincenti“, ha dichiarato con fermezza il ministro degli Esteri, “mentre quelle spagnole mi pare che non lo siano“. Questa affermazione ha l’obiettivo di ribaltare l’accusa di inefficacia che Sanchez aveva lanciato nei confronti dell’Italia, ponendo invece l’accento sul fatto che la Spagna avrebbe perso il controllo sui flussi migratori.

Le critiche di Pedro Sanchez e la reazione italiana

La controversia tra Italia e Spagna sulla gestione della migrazione affonda le radici in un lungo dibattito a livello europeo, con diversi Paesi che adottano politiche differenti, spesso contrastanti, per gestire i flussi di migranti provenienti soprattutto dal Nord Africa. Pedro Sanchez aveva criticato apertamente l’Italia, accusandola di non collaborare a sufficienza con gli altri Stati membri dell’Unione Europea per trovare una soluzione comune e sostenibile alla questione migratoria. Secondo Sanchez, l’Italia avrebbe messo in atto misure unilaterali, allontanandosi dallo spirito di solidarietà e cooperazione che dovrebbe caratterizzare l’approccio europeo.







Di fronte a queste critiche, Antonio Tajani ha ribadito con fermezza che l’Italia ha il diritto di presentare le proprie proposte e di gestire la questione migratoria secondo le proprie priorità. “L’Italia è libera di presentare le sue proposte“, ha affermato il ministro, ricordando che ogni Paese ha la responsabilità di gestire il proprio territorio e di garantire la sicurezza dei propri cittadini. Secondo Tajani, l’efficacia delle misure italiane dimostrerebbe che il governo sta affrontando la questione con responsabilità e pragmatismo.

Italia e Spagna: due approcci diversi al fenomeno migratorio

L’Europa meridionale, essendo la porta d’ingresso per i flussi migratori dal Nord Africa e dal Medio Oriente, si trova in prima linea nella gestione di un fenomeno complesso e multiforme. L’Italia, con la sua posizione geografica strategica nel Mediterraneo, ha adottato una politica migratoria più rigida, focalizzata sul controllo dei confini e sul blocco dei flussi irregolari, anche attraverso accordi bilaterali con Paesi terzi, come la Libia e la Tunisia.

La Spagna, anch’essa duramente colpita dalla pressione migratoria, ha seguito una strada diversa, puntando su accordi con Paesi come il Marocco per contenere i flussi, ma mantenendo un approccio che, secondo i critici, non avrebbe garantito un controllo sufficiente sulle frontiere. L’aumento del 64% degli arrivi in Spagna, sottolineato da Tajani, mette in evidenza le difficoltà che Madrid sta affrontando nella gestione di questo fenomeno, specialmente nelle enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, due territori particolarmente esposti ai tentativi di ingresso da parte di migranti africani.

La sfida europea: solidarietà o politiche nazionali?

La disputa tra Italia e Spagna riflette un problema più ampio all’interno dell’Unione Europea: la mancanza di una politica migratoria comune e condivisa. Nonostante i numerosi tentativi di riformare il sistema di asilo e migrazione a livello europeo, i Paesi membri continuano a seguire linee politiche divergenti, con il risultato che la questione migratoria viene gestita in modo frammentario e disomogeneo.

Antonio Tajani ha più volte ribadito la necessità di un maggiore sostegno da parte dell’Unione Europea, non solo finanziario ma anche politico, per affrontare un fenomeno che non può essere risolto con le sole risorse nazionali. Tuttavia, fino a quando non si arriverà a una soluzione condivisa, ogni Paese continuerà a seguire la propria strada, come dimostra il caso della Spagna e dell’Italia. Le divergenze tra Roma e Madrid evidenziano la difficoltà di trovare un equilibrio tra la protezione delle frontiere e il rispetto dei diritti umani, tra l’esigenza di garantire sicurezza e quella di offrire accoglienza a chi fugge da guerre e persecuzioni.

Vincenzo Ciervo