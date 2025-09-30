Il blackout di Internet in Afghanistan ha lasciato il Paese isolato dal resto del mondo, con gravi ripercussioni sulla vita quotidiana e sulle comunicazioni internazionali. La misura, imposta dai Talebani con la giustificazione di combattere l’“immoralità”, ha interrotto per giorni servizi essenziali e privato milioni di cittadini di ogni contatto con l’esterno.

Due giorni di silenzio digitale

L’Afghanistan sta vivendo una delle più gravi interruzioni delle comunicazioni della sua storia recente. Per oltre 48 ore il Paese è rimasto isolato dal resto del mondo a causa di un blackout di Internet e telefonia mobile, imposto dal regime talebano.

NetBlocks, osservatorio internazionale sulla sicurezza delle reti, ha confermato che il 29 e 30 settembre i segnali sono progressivamente crollati fino a scomparire del tutto, lasciando milioni di cittadini senza contatti con l’esterno. La misura, che ha colpito tanto la capitale Kabul quanto diverse province, appare come una disconnessione intenzionale, collegata a un’ampia campagna dei Talebani contro quelle che definiscono “attività immorali”.

Il blackout di internet non ha avuto solo un impatto psicologico sulla popolazione, ma ha paralizzato interi settori economici e sociali. I servizi bancari, le dogane, le attività commerciali e persino i trasporti aerei sono stati compromessi. Secondo Flightradar24, almeno otto voli da e per Kabul sono stati cancellati, aggravando ulteriormente l’isolamento del Paese. “Senza telefono e Internet siamo ciechi”, ha raccontato Najibullah, un commerciante di Kabul.

Molti cittadini hanno paragonato la situazione a un “giorno festivo forzato”: negozi chiusi, affari interrotti e la sensazione diffusa di un ritorno al passato, quando ogni forma di comunicazione moderna era proibita.

Le voci soffocate della società civile

La chiusura delle reti ha avuto un effetto immediato sulle organizzazioni non governative e sui gruppi che difendono i diritti umani. Women for Afghan Women, che opera in tutto il Paese a sostegno delle donne, ha denunciato di aver perso ogni contatto con il proprio personale. “Non c’è modo di sapere se stiano bene”, ha dichiarato dalla sede di New York Sabena Chaudhry. Molti attivisti hanno usato i social prima del blackout per lanciare appelli all’opinione pubblica internazionale, avvertendo che l’assenza di connessione equivale a un silenzio assordante.

L’ex parlamentare Mariam Solaimankhil ha scritto: “Senza voci dall’interno, il mondo non saprà cosa sta accadendo in Afghanistan”.







Una decisione politica mascherata da moralità

Il divieto totale della fibra ottica era stato annunciato già a metà settembre dal governatore della provincia di Balkh, Attaullah Zaid, come misura per “prevenire vizio e corruzione”. Da lì il provvedimento si è esteso ad altre province, inclusi Badakhshan, Takhar, Helmand e Kandahar. Secondo fonti anonime, l’ordine è arrivato direttamente dal leader supremo dei Talebani, Haibatullah Akhundzada. La motivazione ufficiale richiama alla lotta contro la cosiddetta “immoralità”, concetto con cui i Talebani hanno giustificato anche il divieto di televisione, cinema e musica durante il loro primo regime negli anni Novanta.

Gli abitanti delle città colpite hanno espresso rabbia e rassegnazione. L’uso dei dati mobili rimane possibile, ma il servizio è lento e costoso, inaccessibile per la maggior parte delle famiglie. In un Paese in cui il 75% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, la misura rischia di accentuare ulteriormente le disuguaglianze.

La comunità internazionale guarda con crescente preoccupazione alla situazione. Ambasciate e organizzazioni di stampa come la BBC, la CNN e l’AFP hanno denunciato di aver perso ogni contatto con i propri uffici a Kabul. Alcune fonti diplomatiche hanno sottolineato il rischio che il blocco delle comunicazioni comprometta anche le operazioni umanitarie in un Paese già devastato dalla crisi alimentare e dalla povertà. Per gli osservatori, l’isolamento digitale è un passo ulteriore verso il consolidamento del controllo dei Talebani sulla società, rendendo sempre più difficile il monitoraggio indipendente delle violazioni dei diritti umani.

Non è la prima volta che i Talebani tentano di spegnere le voci dissidenti con il controllo dell’informazione. Già negli anni Novanta, quando governarono per la prima volta, vietarono televisione, musica e satelliti, sostenendo di voler “proteggere la moralità”. La nuova ondata di restrizioni, questa volta sul blackout di Internet, conferma la volontà del regime di riportare il Paese a un sistema chiuso e controllato, in cui le uniche informazioni disponibili sono quelle autorizzate dall’autorità religiosa. Per molti afghani, il blackout è un segnale inquietante di ciò che li aspetta: un futuro di isolamento e silenzio imposto.

Un Paese isolato nel buio digitale

Il blackout di Internet in Afghanistan non rappresenta soltanto un problema tecnico o un episodio passeggero, ma un atto politico deliberato. Interrompere le comunicazioni significa tagliare i ponti tra i cittadini e il mondo, impedire il flusso di notizie, bloccare le attività economiche e ridurre al silenzio chiunque voglia denunciare abusi. Nel momento in cui le connessioni si spengono, il Paese intero rimane prigioniero di un silenzio che rende invisibile ogni forma di resistenza.

Lucrezia Agliani