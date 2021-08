Chi è il responsabile dell’attentato di ieri a Kabul, in cui sono rimaste uccise un centinaio di persone? Perché portare avanti un attentato in un posto già dilaniato da mille altri problemi? Sono stati i Talebani? È stato l’Isis? Oppure Al-Qāʿida? La risposta, le confusioni della stampa italiana, le scaramucce della politica nostrana: no, Talebani, Isis e Al-Qāʿida non sono la stessa cosa.









Immaginiamo che questa mattina abbiate deciso di informarvi tramite le pagine di Libero per approfondire la questione afghana. Dovreste aver trovato, in prima pagina, un abbastanza eloquente “Altro che trattare, ci sparano“. Se poi aveste aperto Twitter, cercando l’opinione del segretario della Lega Matteo Salvini, vi sareste imbattuti in un intervento molto duro contro “gente di PD e 5Stelle che vuole dialogare con questa gente, roba da matti”.

Mentendo sapendo di mentire

Ora, cosa vi abbia spinto a rivolgervi a queste due fonti di informazione e opinione per noi rimane un mistero, ma effettivamente, da questa lettura incrociata, c’è spazio per una riflessione. A spiegarla come Salvini e come Libero, sembra infatti che siano stati i talebani a provocare l’attentato di ieri a Kabul nei pressi dell’aeroporto, in cui, in due attacchi ravvicinati, hanno perso la vita oltre cento persone, tra cittadini afghani e marines statunitensi.

Il calderone dell’estremismo

semplificazioni, malintesi e disinformazione. Lo abbiamo imparato sulla nostra pelle qualche decennio fa, quando abbiamo potuto constatare che il grande calderone del terrorismo (anche quello nostrano) era più eterogeneo e complesso rispetto a quanto immaginavamo. Che gruppi ostili a uno stesso nemico, spesso, erano in rotta di collisione anche tra loro. Che una comunanza di intenti poteva essere anche solo una faccenda temporanea, facilmente sgretolabile sotto i macigni delle differenze di fondo. Per questo motivo è quantomai necessario Lungi da noi difendere il discutibile operato dei talebani, ma, volendo approfondire e cercando di non utilizzare quel che accade dall’altra parte del mondo per una sciocca guerricciola di partiti a casa nostra, è necessario, in questi casi, sgombrare il campo da. Lo abbiamo imparato sulla nostra pelle qualche decennio fa, quando abbiamo potuto constatare che il grande calderone del terrorismo (anche quello nostrano) era più eterogeneo e complesso rispetto a quanto immaginavamoChe una comunanza di intenti poteva essere anche solo una faccenda temporanea, facilmente sgretolabile sotto i macigni delle differenze di fondo. Per questo motivo è quantomai necessario capire cosa sono i taleban i e in cosa si distinguono da Isis, Al-Qāʿida e altri gruppi estremisti della zona.

Chi sono i talebani

I talebani, o talibani (“studenti”), sono un’organizzazione terroristica afghana. La loro ideologia è fondamentalista islamica: si basa cioè sull’interpretazione letterale del Corano, auspicando un ritorno ai «fondamenti» dell’Islam delle origini. Si sono sviluppati come movimento politico e militare per la difesa dell’Afghanistan a seguito del crollo del protettorato sovietico, che ha portato con sé una sanguinosa guerriglia successiva. I talebani, attraverso la loro azione politica, lavorano per la creazione di un Emirato. Con questo obiettivo hanno governato sulla maggior parte dell’Afghanistan tra il 1996 e il 2001. Sono stati risconosciuti diplomaticamente solo da tre Stati: Emirati Arabi, Arabia Saudita e Pakistan.

I capi politici dei talebani sono leader religiosi chiamati “ulama”, cioè studiosi dell’Islam. La loro riconquista del territorio va avanti da vent’anni, dopo la fuga a seguito dell’arrivo degli eserciti occidentali: anche loro, come altre organizzazioni estremistiche, usano la forza, gli attentati e la repressione violenta per tenere in scacco la popolazione. I talebani sono potenti a livello militare ed economico, ma hanno obiettivi diversi da Al-Qāʿida e soprattutto dall’Isis. Dagli anni Settanta a oggi All’interno della compagine talebana, infatti, militano ex mujaheddin che hanno combattuto, a fianco degli Stati Uniti, la guerra contro l’invasione da parte dell’URSS dal 1979 al 1989. Un film che racconta (seppure con il punto di vista americano) questa vicenda è “La guerra di Charlie Wilson” con Tom Hanks. I talebani fanno il loro ritorno sulla scena internazionale dopo l’attentato alle Torri Gemelle del settembre 2001. Seppure sia stato ascritto ad Al-Qāʿida, i Talebani offrono protezione al leader di quest’ultima formazione, il miliardario saudita Osama Bin Laden. In fuga da Kabul, i talebani hanno dovuto ripiegare sulle azioni di resistenza agli occidentali: il loro principale obiettivo in questi vent’anni è stato cacciare le forze militari straniere e il “governo fantoccio” di Kabul. Talebani contro Isis contro Al-Qāʿida