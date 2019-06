Taormina, la Perla dello Jonio, meta ambita di turisti provenienti da tutte le parti del mondo, è pronta per il Taormina Film Fest 2019, una delle più importanti rassegne cinematografiche internazionali.

Nello splendido scenario del Teatro Antico, dal dal 30 giugno al 6 luglio, si rinnoveranno i fasti di un tempo, quando a sul palcoscenico c’erano dive e divi del calibro di Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Cary Grant, Marlon Brando, Charlton Heston, Gregory Peck, Tom Cruise, Woody Allen, Robert De Niro, Eduardo De Filippo, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman.

Fiore all’occhiello di quest’anno, sarà l’anteprima europea del film Spider Man: Far From Home che sarà proiettato la sera del 5 luglio nel Teatro Antico. Il film, diretto da Jon Watts, con gli attori Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson uscirà in Italia il 10 luglio e riprende il filo degli eventi di Avengers: Endgame.

Ma non sarà questa la sola grande attrazione internazionale: il prestigioso premio Taormina Arte Award 2019 sarà infatti conferito alle attrici, entrambe vincitrici del Premio Oscar, Nicole Kidman e Octavia Spencer la sera dell’1 luglio, sempre nel Teatro Antico.

Il Taormina Film Fest 2019 prevede in totale 11 anteprime mondiali, 17 europee e 14 nazionali. Ci saranno inoltre 9 lungometraggi fuori concorso dei quali 4 sono anteprime mondiali, 1 europea e 4 nazionali.

Oliver Stone sarà il Presidente della Giuria nella quale ci saranno lo scrittore Andre Aciman, il compositore Carlo Siliotto, l’attrice Julia Ormond, la montatrice Elisa Bonora, l’attrice Carolina Crescentini e il regista Paolo Genovese. Nella giuria documentari ci saranno la produttrice e fondatrice dell’azienda Anonymous Content, Bedonna Smith, l’attrice Donatella Finocchiaro e il regista Andrea Pallaoro.

Il Taormina Film Fest 2019, che avrà come madrina l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, sarà presentato, nelle serate del Teatro Antico, dalla conduttrice e attrice Carolina Di Domenico.

Serate uniche, quindi, nello splendido Teatro Antico con alle spalle il mare e davanti la vecchia, cara, turbolenta Montagna, l’Etna, per creare uno scenario unico, uno straordinario incantesimo dove sognare è lecito perché da quelle parti anche la fantasia più sfrenata può diventare realtà come ben capirono tanti secoli fa gli Antichi Greci mettendo qui, per la prima volta, piede in Sicilia.

Foto di Antonio Parrinello