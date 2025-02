Una sentenza del Tar di Ancona ha ribaltato l’esito del concorso ordinario PNRR per docenti di laboratorio nelle scuole secondarie di Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria. La decisione è stata presa a seguito del ricorso di alcuni candidati, che hanno denunciato la violazione dell’anonimato nella prova pratica del concorso PNRR per docenti. Ora il Ministero dell’Istruzione dovrà organizzare una nuova sessione di esami, riaprendo la selezione per migliaia di insegnanti.

La decisione del Tar di Ancona

Il concorso Pnrr per docenti di laboratorio nelle scuole secondarie dovrà essere ripetuto in cinque regioni italiane: Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria. Il Tribunale amministrativo regionale di Ancona ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di candidati, stabilendo che la prova pratica si è svolta in violazione del principio di anonimato.

La decisione dell’annullamento ha coinvolto 20mila docenti di laboratorio: durante la prova pratica infatti, era stato chiesto ai candidati di scrivere il proprio nome e cognome sui fogli di risoluzione delle domande. Le prove d’esame si erano svolte lo scorso maggio ed erano state gestite dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche.

Il problema dell’anonimato nella prova pratica

L’irregolarità principale del concorso PNRR per docenti riguarda il fatto che ai candidati è stato richiesto di indicare il proprio nome e cognome sui fogli utilizzati per la risoluzione dei quesiti della prova pratica. Questa procedura ha compromesso la trasparenza del concorso, poiché ha reso possibile identificare i partecipanti prima della correzione, sollevando dubbi sulla regolarità della selezione.

L’avvocato Gaetano Liperoti, che ha rappresentato i ricorrenti, ha sottolineato come deve esserci sempre il rispetto del principio dell’anonimato,“altrimenti si rischia di minare la credibilità dell’intero processo concorsuale”. Il Tar ha accolto questa interpretazione, ribadendo che la valutazione degli elaborati doveva avvenire senza la possibilità di identificare l’autore.

L’organizzazione del concorso

Il concorso PNRR per docenti, bandito a livello nazionale per l’assunzione di circa 20mila docenti, è stato organizzato in modo interregionale, con l’Ufficio scolastico regionale delle Marche incaricato della gestione delle procedure nelle regioni coinvolte. La prova pratica per la classe di concorso B022, riguardante i laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, è stata strutturata in modalità scritta, un aspetto che, secondo il Tar, avrebbe dovuto imporre l’anonimato nella correzione degli elaborati.







Secondo la sentenza, il fatto che la prova prevedesse una durata massima di otto ore e consistesse nella realizzazione di una dimostrazione tecnica destinata a una classe di studenti non giustificava in alcun modo la necessità di identificare i candidati. La correzione avrebbe potuto svolgersi in modo anonimo senza compromettere la qualità della valutazione.

Le conseguenze della sentenza

A seguito della decisione del Tar, il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà procedere alla ripetizione della prova pratica del concorso PNRR per docenti per tutti i candidati coinvolti. Questo comporterà anche una revisione delle successive fasi del concorso: le prove orali dovranno essere ripetute e una nuova graduatoria di vincitori sarà pubblicata, con effetti validi a partire dal prossimo anno scolastico.

L’impatto sui candidati

La ripetizione delle prove rappresenta un’importante vittoria per i candidati che hanno presentato il ricorso, ma pone anche nuove sfide per tutti coloro che avevano già sostenuto l’esame. Molti aspiranti docenti dovranno ripetere la prova, con il rischio di ritardi nelle assunzioni e un possibile impatto sulle carriere di chi aspira a entrare nel mondo dell’insegnamento.

Il caso solleva questioni rilevanti sulla gestione dei concorsi pubblici e sulla necessità di garantire la massima trasparenza nei processi di selezione. La sentenza del Tar di Ancona pone un precedente importante e impone alle istituzioni di prestare maggiore attenzione alla corretta applicazione delle norme, evitando situazioni che possano compromettere l’equilibrio e l’imparzialità delle selezioni pubbliche.

Lucrezia Agliani