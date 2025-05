Il fascino per le carte dei tarocchi è stato sempre forte nella cultura occidentale. Recentemente a Londra si è tenuta una mostra che esplora la loro origine, esaltandone il valore artistico. Infatti, questi mazzi di carte sono vere e proprie opere d’arte che hanno origine nel Rinascimento italiano. L’aura mistica che accompagna i tarocchi, però, si sviluppa successivamente e si lega alla contro-cultura americana degli anni ’70.

La mostra al Warburg Institute di Londra

Si è conclusa il 30 aprile la mostra Tarot – Origins & Afterlives al Warburg Istitute di Londra. L’istituto, che prende il nome dal critico d’arte tedesco Aby Warburg, è uno dei più importanti centri di ricerca interdisciplinari d’Europa. La mostra si è posta l’obiettivo di ricostruire la storia e l’impatto culturale dei tarocchi.

Lo stesso Warburg, appassionato di esoterismo, aveva portato avanti nel 1909 una personale ricerca sull’argomento, che è stata ora ripresa. L’esposizione ha messo a disposizione dei visitatori celebri e prestigiosi mazzi di carte dei tarocchi. Come i mazzi Hexen di Suzanne Treister, artista contemporanea britannica, o una ricostruzione del famoso mazzo Rider-Waite-Smith dei primi del Novecento. Oltre a una collezione di mazzi contemporanei che prendono ispirazione dai “gabinetti delle curiosità” rinascimentali.

I curatori della mostra, Jonathan Allen e Martina Mazzotta, hanno dichiarato che il fascino dei tarocchi è intramontabile e che, nell’era moderna, è stato riscoperto un carattere tanto giocoso quanto mistico legato alle carte. “C’è un effetto valanga per cui i tarocchi sono ora come un gioco complesso che ha più in comune con le loro origini ludiche e ricreative che con la loro storia profondamente occulta”, ha affermato Allen. “È una terza fase dei tarocchi: un gioco serio, che modella la complessità”.

Ma qual è l’origine dei tarocchi?

I tarocchi nascono come carte da gioco per l’élite rinascimentale italiana. Nel corso della storia queste carte si sono adattate ai tempi e alle correnti culturali del periodo. Quindi, sono un’importante testimonianza dell’evoluzione della società occidentale.

Il gioco delle carte ha origine in Cina nel XI secolo. Per diffondersi poi nel mondo arabo-islamico e arrivare in Europa nel 1300, probabilmente tramite l’Egitto. Infatti, è giunto fino a noi, ritrovato nel Palazzo Topkapi di Istanbul, un mazzo di carte egiziano organizzato in quattro semi. Sono i primi mazzi europei, però, a introdurre le rappresentazioni di figure umane, tra cui la regina, il re e i fanti che troviamo anche nelle versioni odierne.

Nel 1370, la Chiesa cattolica cerca di vietare il gioco delle carte in Europa perché considerato frivolo e corruttore. Ovviamente, il gioco continuò a prosperare fra tutte le classi sociali, e l’élite aristocratica cominciò a commissionare carte dal grande valore artistico. Si trattava di mazzi dipinti a mano e conservati in scatole preziosamente decorate.

Il primo riferimento diretto ai tarocchi lo ritroviamo in una lettera del 1449, con cui un capitano militare veneziano invia un prestigioso mazzo di carte alla regina di Napoli Isabella D’Angiò. Il capitano la informa che questo è stato commissionato dal duca di Milano Filippo Maria Visconti nel 1419. Il mazzo raffigurava 16 divinità raggruppate in 4 ordini.

Altri celebri mazzi dell’epoca sono quello Visconti-Sforza e quello commissionato dal nobile Francesco Fibbia. Questi mazzi venivano utilizzati per “il gioco dei tarocchi” che si stava diffondendo in Europa. Le immagini evocano spesso morte e violenza, e sono critici verso il clero. Questo perché all’epoca le guerre erano persistenti. Inoltre, si stava diffondendo un sentimento di disillusione e di rifiuto dei precetti della Chiesa.

La svolta mistica dei tarocchi

In Francia, nel XVIII secolo, le credenze esoteriche conoscono un’importate diffusione, in contrapposizione all’insistente razionalismo illuminista. Inoltre, dopo le campagne napoleoniche in Egitto, il fascino per questo paese e la sua cultura diventa inarrestabile. È così che inizia a circolare la falsa credenza che i tarocchi abbiano origine dai testi profetici egiziani chiamati Libri di Thoth.

All’inizio del Novecento, viene realizzato il mazzo di tarocchi più celebre di sempre, il mazzo Waite-Smith, creato dall’occultista Arthur Edward Waite e dall’illustratrice Pamela Colman Smith. Per illustrarlo viene preso spunto dalle leggende medievali del sacro Graal, che corrisponderebbe al calice utilizzato da Gesù durante l’ultima cena.

Nel secondo dopoguerra, la devastazione e la perdita di punti di riferimento vissute in Occidente danno nuova linfa vitale all’occultismo e alla lettura dei tarocchi, che dovrebbero avere il potere di predire il futuro. I tarocchi influenzano anche la letteratura del Novecento, sia con T.S. Eliott e The West Land (1922), sia con Italo Calvino e Il castello dei destini incrociati (1969).







Ma è negli anni ’70, con il movimento New Age californiano, che i tarocchi si caricano di quel valore spirituale e guaritore che li rende ancora oggi oggetto di un culto laico. La Guerra fredda con le sue tensioni determina un nuovo avvicinamento a pensieri e pratiche non convenzionali. In questi anni, in particolare in California, nascono delle nuove Chiese, come la Chiesa di Scientology, la Chiesa di Satana o la Chiesa dei Bambini di Gesù. Tutte realtà alternative, alcune delle quali sono vere e proprie sette. Difatti, gli anni ’70 hanno rappresentato un momento di ribellione e sperimentazione per le generazioni più giovani, in polemica con la politica spesso guerrafondaia e bigotta dello Stato.

I tarocchi e la divinazione allora, come abbiamo visto, sono sempre stati uno strumento di fuga ma anche di sintesi di una realtà fin troppo complessa e violenta per poter essere razionalizzata.

Il significato delle carte: dal Matto alla Papessa

Le carte dei tarocchi sono generalmente 78 e si suddividono in Arcani maggiori e Arcani minori. I primi sono le carte dal maggior valore simbolico, mentre i secondi esplicitano il contesto del significato interpretativo dato dal cartomante agli Arcani maggiori.

Tra gli Arcani maggiori più celebri c’è sicuramente il Matto, che nella cartomanzia rappresenta l’origine del caos, l’innocenza e la follia. Invece, la Papessa rappresenta la conoscenza segreta. Nel mazzo di Filippo Maria Visconti, simboleggia la Fede. Infatti, viene raffigurata come una sacerdotessa o monaca. A ispirare la figura è stata Maifreda da Pirovano, religiosa condannata al rogo per eresia, e imparentata con la casata Visconti.

Altra figura molto suggestiva è quella de l’Appeso, che rappresenta un giovane appeso per un piede a testa in giù. Questa carta è stata spesso associata all’eresia e alla capacità di vedere la realtà da una prospettiva non comune, ribaltata. Ne Il castello dei destini incrociati di Calvino, l’Orlando furioso, associato alla carta del Matto, viene legato a testa in giù e così recupera il senno.

Orlando afferma: “Lasciatemi così. Ho fatto tutto il giro e ho capito. Il mondo si legge all’incontrario. Tutto è chiaro”.

I tarocchi, quindi, hanno come valore profondo proprio quello del vedere le cose da un’altra prospettiva, che sia davvero rivelatrice rispetto a quella dominante e spesso deludente.

Martina Portello