Ridurre il numero dei fumatori e contemporaneamente garantire nuove risorse economiche al Servizio Sanitario Nazionale (SSN): sono questi i due pilastri della proposta di legge d’iniziativa popolare presentata a Roma da quattro autorevoli istituzioni del mondo scientifico e della ricerca: l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, la Fondazione Umberto Veronesi e la Fondazione AIOM.

La misura, al centro di un dibattito che promette di infiammare il confronto politico e sociale nei prossimi mesi, prevede una tassa da 5 euro sui pacchetti di sigarette e di tutti i prodotti da fumo, comprese le sigarette elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato.

Non si tratta, secondo i promotori, di una mera operazione fiscale, ma di un atto di responsabilità collettiva. L’obiettivo principale è disincentivare il consumo di tabacco, una delle principali cause evitabili di morte nel nostro Paese e nel mondo, e al contempo creare un fondo stabile di finanziamento per il sistema sanitario, in particolare per la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche.

Un allarme che viene dalla medicina

Dietro questa proposta c’è una convinzione scientifica consolidata: il fumo continua a rappresentare la prima causa di cancro prevenibile. Secondo le stime più recenti, in Italia il tabagismo è responsabile di circa 80.000 decessi ogni anno, un numero che supera di gran lunga le vittime di molte altre patologie croniche o acute.

Gli oncologi ricordano come l’impatto del fumo non si limiti ai tumori polmonari — pur essendo questi i più diffusi tra i fumatori — ma si estenda a molte altre forme di neoplasie, malattie cardiovascolari e respiratorie croniche.

Le fondazioni promotrici ricordano inoltre che, nonostante decenni di campagne informative, più di 11 milioni di italiani fumano regolarmente, e che la fascia più vulnerabile resta quella dei giovani adulti, attratti spesso dai nuovi dispositivi elettronici che promettono un rischio minore ma che, di fatto, mantengono alta la dipendenza da nicotina.

Il peso economico del fumo: un costo per tutti

Il fumo non grava soltanto sulla salute dei cittadini, ma anche sui conti pubblici. Ogni anno, le patologie correlate al tabacco assorbono risorse sanitarie stimate in diversi miliardi di euro, tra ricoveri, terapie e perdita di produttività.

A fronte di un gettito fiscale proveniente dalle accise sui prodotti da fumo che si aggira attorno ai 14 miliardi di euro, i costi diretti e indiretti per il trattamento delle malattie correlate superano ampiamente questa cifra, generando un bilancio negativo per la collettività.

Da qui nasce l’idea di una tassa correttiva, non solo per scoraggiare il consumo ma anche per destinare nuove risorse a un settore sanitario sotto pressione. L’aumento proposto, pari a 5 euro a confezione, rappresenterebbe un intervento drastico ma, secondo i promotori, proporzionato alla gravità della situazione.







Come verrebbero utilizzati i fondi

La proposta di legge prevede che il gettito aggiuntivo derivante dall’aumento venga interamente vincolato al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con destinazioni specifiche: programmi di prevenzione oncologica, ricerca clinica e campagne educative rivolte soprattutto ai giovani.

L’intenzione è quella di creare un circolo virtuoso, in cui le risorse generate da un comportamento nocivo contribuiscano a ridurne la diffusione e a sostenere i costi delle cure.

Le Fondazioni promotrici propongono anche la creazione di un “Fondo Nazionale per la Prevenzione e la Ricerca sul Fumo”, gestito in collaborazione con il Ministero della Salute e con enti di ricerca pubblici, destinato a finanziare progetti di studio, campagne scolastiche e programmi di disassuefazione dal tabacco.

Una misura che divide

Come ogni proposta che incide su abitudini radicate e interessi economici significativi, l’iniziativa non è priva di controversie. Le prime reazioni del settore produttivo e commerciale del tabacco sono state fortemente critiche. Le associazioni di categoria parlano di una misura punitiva, che colpirebbe soprattutto i ceti meno abbienti e favorirebbe il mercato illegale delle sigarette, già in espansione in diverse aree del Paese.

I promotori ribattono che l’argomento del contrabbando, pur serio, non può giustificare l’inazione di fronte a un problema sanitario di tale portata. In altri Paesi europei dove sono state introdotte tasse simili — come Regno Unito, Francia e Norvegia — l’aumento dei prezzi ha portato, nel medio periodo, a una significativa riduzione del numero di fumatori, senza effetti disastrosi sui bilanci pubblici né sulla legalità del mercato.

Il precedente europeo e i dati sull’efficacia

Gli studi epidemiologici condotti negli ultimi decenni mostrano in modo coerente che l’aumento dei prezzi dei prodotti da fumo è uno degli strumenti più efficaci per ridurne il consumo. L’elasticità della domanda al prezzo, particolarmente elevata tra i giovani e le fasce di reddito più basse, suggerisce che una misura di questo tipo avrebbe effetti immediati sulla riduzione dei nuovi fumatori.

La Francia, ad esempio, ha progressivamente aumentato le accise sulle sigarette fino a rendere un pacchetto superiore ai 10 euro; nel giro di pochi anni, il numero di fumatori abituali è sceso di oltre il 20%. Anche in Australia e Nuova Zelanda politiche fiscali analoghe sono state accompagnate da un crollo della prevalenza del tabagismo, fino a livelli inferiori al 10% della popolazione adulta.

L’appello alla politica e ai cittadini

AIOM, AIRC, Fondazione Veronesi e Fondazione AIOM hanno lanciato un appello pubblico affinché cittadini e istituzioni sostengano la proposta con la firma necessaria per l’avvio dell’iter legislativo. L’iniziativa, spiegano, non mira a colpire chi fuma, ma a proteggere la salute collettiva e investire nel futuro.

Secondo le Fondazioni, il momento storico è favorevole. Dopo la pandemia, il valore della salute pubblica è tornato al centro del dibattito politico, e il sistema sanitario ha bisogno di nuove risorse stabili per affrontare sfide come l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie croniche.

La proposta non è dunque solo una questione economica o sanitaria, ma una riflessione sul senso di responsabilità individuale e sociale. Il fumo, pur essendo una scelta personale, produce effetti collettivi: sulle spese pubbliche, sull’ambiente e sulla qualità della vita delle famiglie.

Aumentare il prezzo di un pacchetto di sigarette di 5 euro può apparire una misura severa, ma — ricordano gli esperti — si tratta di un prezzo simbolico rispetto al costo umano e sanitario del tabacco.

Patricia Iori