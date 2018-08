Ieri alle 15.00, durante il question time alla Camera, il ministro Toninelli si è nuovamente espresso sulla TAV: “Costi vergognosi, valutare anche stop dell’opera“.

Il Ministro, più volte protagonista negli ultimi giorni del dibattito politico sulla Torino-Lione, ha rincarato la dose: “Il Governo potrà agire una volta verificata l’utilità delle singole opere e la loro sostenibilità nel contesto attuale“.

La questione costi sembra rappresentare il maggior motivo del contendere, e Toninelli specifica: “Il costo delle nostre linee TAV sta superando i 30 milioni di euro per chilometro contro, ad esempio, i 13 milioni della Germania o i 14 milioni della Spagna. Un gap che definirei vergognoso“. Oltre al problema economico, viene sollevata anche quell’annosa e confusa questione sui reali benefici dell’opera: “Sull’utilità della TAV ci sono tanti documenti, tanti progetti, tante analisi, da parte di chi investe, di chi lavora, di chi può guadagnarci, però molti di questi sono di parte“.

Il Ministro propone di ingaggiare un pool di esperti “terzi alla politica e totalmente indipendenti“ che dovranno chiarire una volta per tutte se continuare nella realizzazione della tratta Italo-Francese o se chiedere uno stop unilaterale.

Lo scontro aveva avuto un prequel già nella prima mattinata di ieri quando Toninelli, intervistato dalla trasmissione Agorà, aveva lanciato delle stoccate al governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, e al commissario straordinario per la Tav, Paolo Foietta: “Lo sa quanto costa un chilometro di Tav? Sessanta milioni In Italia contro i venti milioni francesi.

I Foietta e i Chiamparino dovrebbero rispondere a questa domanda: il differenziale di 40 milioni chi se l’è preso?”

La replica di Chiamparino

Per la TAV mi risultano previsioni di costi assolutamente in linea con quelli dei principali tunnel già realizzati o in corso di realizzazione sull’intero arco alpino.

La replica di Chiamparino non si è fatta certo attendere: “Credo che il ministro Danilo Toninelli abbia tutte le possibilità di verificare, presso le strutture del dicastero di cui è ministro, sia la fondatezza sia le ragioni del differenziale di costo sulla rete ad alta velocità finora realizzata“.

“Comincio a trovare un po’ stucchevoli queste dichiarazioni di giornata sulla TAV, non siamo di fronte alla costruzione di una rotonda di paese – con tutto il rispetto per le rotonde di paese – bensì alla più importante opera pubblica europea. Quindi, per cortesia, il ministro renda trasparenti le modalità con cui sta facendo l’analisi costi-benefici, cosa che attualmente non è, e si impegni nel più breve tempo possibile, comunque entro l’autunno, a presentare i risultati di questa ricognizione“.

Foietta e quelle lettere senza risposta

Limitare l’esame solo ai materiali resi disponibili dagli oppositori dell’opera e veicolati dagli ‘amici di partito’ non mi pare approccio istituzionale corretto

Il commissario straordinario di governo per la TAV, Paolo Foietta, è da giorni al centro di uno scontro “a distanza” con Toninelli. Tra i motivi, una serie di email inviate dallo stesso Foietta a Danilo Toninelli e a Giancarlo Giorgetti, suoi diretti interlocutori in quanto Ministro dei Trasporti il primo e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio il secondo.

Tramite mail, il commissario straordinario del governo per la Torino-Lione chiedeva al Ministro di “Poter riferire e informare, nelle modalità che lei riterrà opportune, in merito alle attività condotte nell’ambito del mio incarico“.

Se il sottosegretario Giorgetti risponde alle missive, rendendosi subito disponibile per un incontro, Toninelli svicola e a nulla valgono le insistenze di Foietta: il Ministro dal 6 giugno non ha mai risposto.

“Continuo a considerare perlomeno surreale che i rapporti del Commissario Straordinario di Governo per l’Asse ferroviario Torino-Lione con il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti continuino ad avvenire solo attraverso i media” fa sapere in una nota il commissario, e conclude: “Ritengo un errore continuare a considerare il commissario straordinario una controparte, evitando accuratamente ogni contatto, invece di utilizzare i dati, le conoscenze e le elaborazioni condotte e che nuovamente metto a disposizione del governo“.

Lo stato dei lavori

Il costo di ciò che è stato realizzato fino ad oggi è di 1,7 miliardi di euro di cui il 75% è ha carico di EU e Francia.

Sul versante francese sono già stati scavati i primi 4,5 km compresi di rivestimento in conci di cemento armato. Si procede con un ritmo di 15 metri al giorno e vi sono già ben 20 km di gallerie di servizio che serviranno ad accedere al tunnel di base.

Sul versante italiano invece sono 7 i km della galleria geognostica già scavati, su un totale di 12 km che saranno quelli totalmente realizzati nel nostro Paese.

Sono 3 i miliardi che dovrà spendere l’Italia per concludere la Tav e si stima che se si decidesse di bloccare l’opera, l’ammontare tra penali, risarcimenti, messa in sicurezza e restituzioni, supererebbe abbondantemente i 2 miliardi di euro.

Lo stop ai lavori inoltre dovrebbe arrivare non solo dalla TELT (società incaricata per la realizzazione del tunnel), ma occorrerebbe una legge internazionale votata da Italia e Francia, che si pronunci in senso contrario a quanto già deliberato dai due parlamenti.

Insomma, se davvero il governo decidesse di interrompere i lavori in Val di Susa, non basterebbe certo un semplice “No” di Toninelli, per quanto ben motivato possa essere.

Anna Rosa Carullo