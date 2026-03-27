Negli ultimi anni la comunità scientifica internazionale ha intensificato gli sforzi per comprendere i meccanismi alla base della malattia di Alzheimer. Un contributo arriva da un gruppo di ricerca della Università degli Studi di Milano , che ha proposto una chiave interpretativa innovativa per spiegare gli effetti benefici osservati in alcuni pazienti sottoposti a stimolazione transcranica a corrente continua (tDCS). I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista scientifica Amyloid , aprono nuovi scenari nel campo delle terapie non farmacologiche.

Dalla clinica alla biologia molecolare

Tradizionalmente, la tDCS è stata studiata soprattutto per i suoi effetti a livello funzionale e cognitivo. Questa tecnica non invasiva prevede l’applicazione di una debole corrente elettrica sul cuoio capelluto, con l’obiettivo di modulare l’attività neuronale. Tuttavia, fino a oggi, i meccanismi molecolari alla base dei miglioramenti clinici osservati nei pazienti erano rimasti in gran parte oscuri.

Il nuovo studio ribalta questa prospettiva, spostando l’attenzione dai sintomi osservabili alle interazioni biofisiche che avvengono a livello microscopico. Secondo i ricercatori milanesi, infatti, il campo elettrico generato dalla tDCS potrebbe influenzare direttamente le strutture proteiche coinvolte nella patogenesi dell’Alzheimer.

Il ruolo centrale delle fibrille di amiloide

Uno degli elementi distintivi della malattia di Alzheimer è l’accumulo di placche di beta-amiloide nel cervello. Queste placche derivano dall’aggregazione di fibrille proteiche che, nel tempo, interferiscono con la comunicazione tra neuroni e contribuiscono alla loro degenerazione.

Lo studio suggerisce che la tDCS possa intervenire proprio su questo processo. In particolare, il campo elettrico sembrerebbe alterare le proprietà superficiali delle fibrille di amiloide, rendendole meno propense ad aggregarsi e a crescere. Questo fenomeno ostacolerebbe l’allungamento delle fibrille, un passaggio cruciale nella formazione delle placche.

Un’ipotesi innovativa sul meccanismo d’azione

L’ipotesi avanzata dai ricercatori rappresenta un cambio di paradigma rispetto alle interpretazioni precedenti. Invece di agire esclusivamente sui circuiti neuronali, la tDCS potrebbe avere un effetto diretto sui processi biochimici alla base della malattia.

Questo approccio multidimensionale è particolarmente rilevante, poiché l’Alzheimer è una patologia complessa che coinvolge molteplici livelli di disfunzione, dalla sinapsi alle proteine, fino ai sistemi neuroinfiammatori. Intervenire su uno dei nodi centrali della malattia, come l’aggregazione della beta-amiloide, potrebbe quindi amplificare gli effetti terapeutici complessivi.

La stimolazione cerebrale non invasiva non è una novità nel panorama della ricerca neurologica. Già in passato, studi condotti presso la Università di Roma Tor Vergata avevano mostrato risultati promettenti utilizzando la stimolazione magnetica transcranica (TMS). In quel caso, i miglioramenti osservati riguardavano principalmente le funzioni cognitive e la memoria.

Sebbene le due tecniche – tDCS e TMS – differiscano per modalità di applicazione e intensità dello stimolo, entrambe condividono l’obiettivo di modulare l’attività cerebrale. Il confronto tra i risultati suggerisce che la stimolazione elettrica potrebbe offrire un vantaggio aggiuntivo, agendo anche a livello molecolare.

Se confermata da ulteriori studi, questa nuova interpretazione potrebbe avere implicazioni significative per lo sviluppo di trattamenti più efficaci. La possibilità di intervenire direttamente sui meccanismi di aggregazione proteica apre infatti la strada a strategie terapeutiche combinate, in cui la stimolazione cerebrale si affianca ai farmaci.

Inoltre, la tDCS presenta alcuni vantaggi pratici non trascurabili: è una tecnica relativamente economica, facilmente applicabile e ben tollerata dai pazienti. Queste caratteristiche la rendono particolarmente interessante per un utilizzo su larga scala, soprattutto in contesti clinici con risorse limitate.







Limiti dello studio e necessità di ulteriori ricerche

Nonostante l’entusiasmo suscitato dai risultati, è importante ricordare che si tratta ancora di un modello interpretativo. Gli autori stessi mostrano la necessità di ulteriori studi per verificare l’effettiva portata dell’effetto osservato e per comprendere meglio le condizioni in cui esso si manifesta.

Tra le questioni aperte vi sono, ad esempio, la durata degli effetti della tDCS, la variabilità individuale nella risposta al trattamento e l’interazione con altri fattori patologici. Solo attraverso studi clinici su larga scala sarà possibile tradurre queste scoperte in protocolli terapeutici standardizzati.

Un cambio di prospettiva nella lotta all’Alzheimer

L’aspetto forse più rilevante di questa ricerca è il cambio di prospettiva che propone. Invece di considerare la stimolazione cerebrale come un semplice strumento per migliorare temporaneamente le funzioni cognitive, essa viene reinterpretata come un possibile agente modificante la malattia.

Questa visione integrata, che unisce neuroscienze, biofisica e biologia molecolare, riflette una tendenza più ampia nella ricerca contemporanea: quella di superare le barriere disciplinari per affrontare problemi complessi come le malattie neurodegenerative.

Patricia Iori