“PRATICAMENTE UN MONDIALE 100 metri di muro 90 litri di colore 80 ragazzi coinvolti 18 nazionalità 17 lingue (9 sul muro) 10 giorni di lavoro 1 solo messaggio BENVENUTI“

Con queste parole l’artista Simone Rossoni, in arte Vermi di Rouge, descrive la sua opera.

Un progetto che hanno realizzato lavorando tutti insieme per due settimane.