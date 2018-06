Il teatro più piccolo del mondo si trova in Umbria

La storia

In Umbria, a Monte Castello di Vibio, uno dei borghi più belli della penisola, si trova il teatro più piccolo del mondo. Progettato subito dopo la Rivoluzione Francese del 1789, l’edificio fu inaugurato nel 1808 per volontà di nove famiglie più ricche del paese, che volevano ricreare un luogo di divertimenti e di riunioni in un periodo di rinascita culturale, dopo tanti anni di dominazioni subite. Il nome stesso scelto per questa piccola meraviglia architettonica, “concordia“, voleva evocare concetti che animavano lo spirito del tempo: uguaglianza, libertà e fraternità. Autore delle decorazioni fu Luigi Allegretti, un pittore originario di La Spezia che si trovava nel 1892 a villeggiare presso Monte Castello, e che appena quattordicenne ebbe modo di farsi conoscere attraverso i suoi meravigliosi affreschi.

Un unicum

Nonostante siano presenti nel mondo tanti altri teatri più piccoli, il Teatro della Concordia è l‘unico che riproduce in piccolissime dimensioni i teatri italiani ed europei in pieno stile goldoniano. Conta infatti sole 37 poltroncine in platea, 62 posti dislocati nei due ordini di palchetti, due camerini, una sala riunioni, un foyer, dei servizi e una sala espositiva.

Diversi anni di attività conferirono al teatro un innegabile successo, che però purtroppo non durò a lungo: negli anni Cinquanta infatti il teatro fu chiuso per inagibilità. Tuttavia il comune e le piccole imprese edili locali si mobilitarono per proteggere e salvare ciò che era rimasto dell’edificio e attraverso un’importante campagna di restauro si riuscì a restituire un patrimonio di notevole valore. Nel 1993 è nata la Società del Teatro della Concordia che cura la gestione e le varie attività.

Un “teatro del weekend”

Il teatro offre una programmazione copiosa: prosa, operetta, lirica, concerti di musica classica e jazz ed è un’ottima location anche per meeting e convegni. I volontari e tutti colori che lavorano per mantenere in vita questo posto di eccezionale bellezza, puntano a farlo diventare meta obbligata per chi va a visitare l’Umbria. Il borgo, l’ambiente naturale, la cucina tipica e la partecipazioni a uno dei numerosi spettacoli del Teatro della Concordia sono gli ingredienti giusti per ritrovare una dimensione più umana, lontana dalla frenesia della città.

Maria Ferro