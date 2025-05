La crescente diffusione di contaminanti emergenti nelle acque potabili – come PFAS, metalli pesanti e residui di farmaci – rappresenta una sfida ambientale e sanitaria urgente. In risposta a questo problema, un team italiano formato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall’azienda MEDICA S.p.A. ha sviluppato un’innovativa tecnologia di filtraggio dell’acqua basata su polisulfone e grafene ossido. Questa soluzione promette di rivoluzionare il settore della depurazione, unendo alte prestazioni, sostenibilità e scalabilità industriale.

Un nuovo alleato contro l’inquinamento dell’acqua

Una tecnologia tutta italiana si candida a rivoluzionare il mondo della purificazione dell’acqua potabile, puntando direttamente a uno dei problemi ambientali più insidiosi del nostro tempo: la presenza dei cosiddetti contaminanti emergenti. Al centro dell’innovazione per il filtraggio dell’acqua c’è una membrana filtrante di nuova generazione chiamata Graphisulfone®, sviluppata grazie a una collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’azienda MEDICA S.p.A. L’obiettivo? Rimuovere efficacemente sostanze come PFAS, antibiotici, metalli pesanti e altri composti dannosi ancora poco regolamentati.

Contro i contaminanti emergenti

I contaminanti emergenti (Emerging Contaminants, EC) sono molecole che si stanno diffondendo rapidamente negli ecosistemi e che risultano difficili da intercettare con i sistemi di depurazione tradizionali. Tra questi figurano i famigerati PFAS – noti anche come “inquinanti eterni” per la loro resistenza alla degradazione – ma anche ritardanti di fiamma, farmaci, pesticidi, metalli pesanti come il piombo, filtri solari e composti contenuti in cosmetici.

La nuova tecnologia sviluppata in Italia affronta questa sfida grazie all’impiego combinato di polisulfone e ossido di grafene, un nanomateriale dalle straordinarie proprietà chimiche e fisiche. Il risultato è una membrana in grado di svolgere contemporaneamente funzioni di ultrafiltrazione e adsorbimento, trattenendo una vasta gamma di inquinanti.







La nascita del Graphisulfone®

Il cuore dell’innovazione si chiama Graphisulfone®: una membrana composita ottenuta dall’integrazione di ossido di grafene in una struttura di fibre capillari cave in polisulfone. Questo sistema, capace di intrappolare inquinanti a livelli nanometrici, è il frutto di oltre un decennio di studi condotti dall’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (CNR-Isof), con il supporto del programma europeo Graphene Flagship.

Il lancio di Graphisulfone® nel 2024 segna un importante punto di svolta, poiché offre una risposta concreta e scalabile a un problema ambientale globale. Oltre all’elevata efficienza, la membrana si distingue per un uso contenuto di materiali avanzati e un costo di produzione competitivo.

Verso la produzione su larga scala

Una delle caratteristiche più promettenti di questa nuova tecnologia è la sua immediata applicabilità su scala industriale. Il sistema può essere integrato all’interno di linee produttive già esistenti, senza richiedere importanti modifiche alle infrastrutture. Questo rende il passaggio dai prototipi di laboratorio a una produzione su larga scala particolarmente agevole.

Fondamentale in questa fase è stata la realizzazione di una linea semi-industriale che ha permesso il collaudo del prodotto e la preparazione alla sua commercializzazione.

Uno degli elementi che distingue il progetto è la sinergia tra ricerca pubblica e industria privata. La collaborazione tra i ricercatori del CNR e l’azienda MEDICA è stata citata come esempio virtuoso di cooperazione tra settori differenti ma complementari, capaci di generare innovazioni concrete in grado di rispondere alle sfide ambientali.

Un futuro più pulito grazie all’innovazione per il filtraggio dell’acqua

L’introduzione del Graphisulfone® rappresenta un passo importante nella lotta contro l’inquinamento idrico. Con la possibilità di catturare anche le molecole più ostiche e di adattarsi facilmente ai sistemi industriali, la nuova membrana si propone come soluzione di riferimento per la depurazione dell’acqua in contesti sempre più complessi.

Mentre la crisi climatica e l’inquinamento da sostanze persistenti continuano a minacciare la salute pubblica e gli equilibri ecologici, tecnologie come questa rappresentano una speranza concreta. Non solo per proteggere le risorse idriche, ma anche per diffondere un modello di innovazione sostenibile che guarda al futuro con realismo e determinazione.

Lucrezia Agliani