Il settore dei giochi per dispositivi mobili ha registrato un calo nel 2022 quando i giocatori sono passati da titoli casual a titoli ibridi-casual più complessi. Possiamo aspettarci un consolidamento continuo e rilasci multipiattaforma nel 2023, secondo Sensor Tower. L’inflazione ha avuto un impatto significativo sul mercato dei giochi per dispositivi mobili, influenzando i costi di acquisizione degli utenti, le entrate per installazione e le abitudini di spesa dei consumatori. I giochi ibridi di genere casual, che fondono la facilità d’uso con funzionalità più complesse come la raccolta di personaggi, la progressione e i pacchetti di download, hanno registrato un aumento del 14% dei download nel 2022.

I giochi d’azione hanno registrato un aumento dei download del 13% su base annua. I titoli chiave in questa categoria includono sparatutto come Survivor e giochi sandbox d’azione come School Party Craft, che presenta elementi di crafting come Roblox.

Prossime prospettive per il 2023 in relazione ai giochi per dispositivi mobili

Si prevede che l’industria dei giochi per dispositivi mobili vedrà una maggiore crescita dei titoli AAA poiché gli editori investono in qualità in grado di competere con i giochi premium per console e PC. Call of Duty: Mobile, Genshin Impact e League of Legends: Wild Rift, sono alcuni esempi di iterazioni mobili di successo di giochi per console e PC. Ci saranno più rilasci multipiattaforma man mano che gli sviluppatori utilizzeranno il cloud gaming e le funzionalità cross-play per raggiungere un pubblico più ampio e aumentare la fidelizzazione. Gli sviluppatori continueranno a concentrarsi su giochi casual e mid-core che offrono un gameplay e una monetizzazione più approfonditi. Il cloud gaming continuerà a crescere man mano che sempre più giochi per dispositivi mobili offriranno opzioni multiplayer e compatibilità multipiattaforma.

Quali sono le opportunità da sfruttare per il circuito del gaming

Gli smartphone altamente performanti di categoria Premium attualmente in commercio sono abbastanza potenti e capaci da eseguire giochi per dispositivi mobili più impegnativi e le loro funzionalità sempre connesse contribuiranno ad aumentare il coinvolgimento. I produttori di console portatili come Nintendo e Steam potrebbero prendere in considerazione l’aggiunta della funzionalità 5G ai propri dispositivi per consentire l’accesso onnipresente e il vero gioco mobile per competere con iPhone e ammiraglie Android. I gestori e i fornitori di servizi possono sfruttare la popolarità del gioco mobile esaminando piani dati specifici per il gioco o investendo nell’infrastruttura di gioco cloud.

Il lancio di un gioco è di per sé un enorme risultato, ma è solo l’inizio del marketing e della monetizzazione del tuo duro lavoro e della tua creatività. I videogiochi basati sulla proprietà intellettuale (IP) e i tie-in di intrattenimento stanno accelerando nel settore, e questa è solo una delle tendenze che dovrebbero essere sul tuo radar quest’anno. Oltre all’uso dell’IP, l’integrazione social è altrettanto interessante, così come lo streaming per gli spettatori e la creazione di giochi pronti per gli eSport. Una tendenza che era già iniziata negli anni passati, quando il segmento del gambling digitale con i casinò virtuali e attrattive come le slots online in testa aveva puntato e investire in modo considerevole sui device mobili quali smartphone e tablet di ultima generazione. Oggi diventa sempre più vitale che mai essere consapevoli e comprendere questi cambiamenti nel modo in cui ci avviciniamo alla pubblicazione di giochi.

Quali sono le principali tendenze di gioco per il 2023

I videogiochi ispirati a film, serie tv e format di questo tipo hanno una lunga storia. Oggi, questi tie-in sembrano accelerare, come dimostrato dalle recenti versioni mobili di franchise come Harry Potter e Stranger Things. “Gli IP noti si stanno dimostrando sempre più popolari e i produttori di giochi possono sfruttarli per aumentare la propria quota di mercato e le proprie entrate”, ha affermato Chris Uglietta, senior marketing manager di Data.ai, in una recente intervista a Pocket Gamer. “Creare un gioco basato su una proprietà consolidata può aiutare ad ampliare la canalizzazione di acquisizione. Il potenziale ritorno dall’investimento in IP esistenti con una base di fan consolidata è aumentato”.

Con i titolari di proprietà intellettuale che cercano sempre più di utilizzare e sfruttare le strategie transmediali per estendere la portata del mercato su vari media, Newzoo ha concluso che “l’industria dell’intrattenimento sta portando i giochi a livelli senza precedenti. I titolari di proprietà intellettuale non possono permettersi di perdere i giochi per dispositivi mobili come parte della loro strategia di lancio”. Si tratta di un fenomeno che risale ai primi anni ottanta, quando il settore della videoludica cercava di intercettare, senza grandi risposte da parte del pubblico, il successo di titoli come I Goonies, ET, Star Wars e via dicendo. Ebbero invece successo i flipper ispirati alla saga di Indiana Jones prodotta e ideata da George Lucas e Steven Spielberg, ma il caso di ET ha fatto storia ed è citato anche nei saggi critici dedicati al settore del gaming, come flop commerciale ed esempio di un prodotto che aveva tutte le potenzialità del caso per ottenere un successo su ampia scala e che invece creò molti problemi ai loro ideatori, produttori e distributori. Un caso che ancora oggi viene studiato e citato per quanto riguarda il discorso relativo al transmediale riportato ai videogiochi.

