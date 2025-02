Nel panorama delle tecnologie emergenti, l’Europa continua a giocare un ruolo di primo piano, come dimostra il recente rapporto del Joint Research Centre (JRC) dal titolo “Weak signals in Science and Technologies – 2024”. Questo studio ha esaminato 221 tecnologie emergenti, suddividendole in dodici gruppi tematici che spaziano dall’e-Health all’aerospaziale, con particolare attenzione a quelle legate all’intelligenza artificiale (IA), ai gemelli digitali e alle biotecnologie. L’analisi conferma la leadership europea in numerosi settori, ma mette anche in evidenza alcune sfide che potrebbero compromettere la posizione competitiva dell’Europa se non vengono intraprese azioni mirate.

Le 221 tecnologie emergenti: l’intelligenza artificiale al centro

Il rapporto JRC ha analizzato una vasta gamma di tecnologie emergenti, molte delle quali direttamente collegate all’intelligenza artificiale (IA) e all’apprendimento automatico. Queste tecnologie si applicano a settori strategici come la salute, la finanza e i trasporti, con un enorme potenziale di trasformazione per le industrie e miglioramento della qualità della vita.

L’IA, ad esempio, può rivoluzionare lo sviluppo di farmaci personalizzati e ottimizzare l’efficienza dei sistemi di trasporto, rendendoli più rapidi e sicuri. Le opportunità sono enormi, ma il futuro dell’Europa in questi ambiti dipende dalla capacità di investire strategicamente e di mantenere la sua leadership scientifica.

La forza dell’Europa nella ricerca, ma un passo indietro sui brevetti

L’Europa si distingue per la sua eccellenza nella ricerca scientifica, come evidenziato dalla sua significativa partecipazione alla produzione di articoli scientifici. In particolare, gli studi europei contribuiscono all’1% degli articoli più influenti a livello globale, un dato che attesta il forte impegno nel settore.

Tuttavia, un altro dato emerge con preoccupazione: mentre l’Europa eccelle nella produzione scientifica, non riesce a mantenere lo stesso livello di prestigio quando si parla di brevettazione. In effetti, Stati Uniti e Cina dominano la classifica globale dei brevetti, segnando una distorsione tra la produzione di conoscenza e la capacità di proteggere le innovazioni.

Questa carenza nella registrazione dei brevetti può minare il potenziale economico delle scoperte scientifiche europee. Le organizzazioni europee, infatti, sono meno inclini a brevettare rispetto alle controparti statunitensi e cinesi, il che significa che i frutti delle ricerche potrebbero essere sfruttati da altri paesi, riducendo l’impatto economico delle tecnologie emergenti sul territorio europeo.







La competizione con Stati Uniti e Cina

Nonostante la leadership scientifica dell’Europa, la competizione con Stati Uniti e Cina è feroce. Gli Stati Uniti e la Cina sono i principali attori nella produzione di conoscenza scientifica, ma sono anche in grado di tradurre tale conoscenza in applicazioni pratiche attraverso la brevettazione. Questo fa sì che, sebbene l’Europa possa vantare una solida posizione nella ricerca, le altre due superpotenze abbiano un vantaggio competitivo quando si tratta di innovazione applicata e sfruttamento economico delle scoperte.

L’Europa si trova quindi in una posizione delicata: da un lato, è riconosciuta per il suo contributo scientifico, ma dall’altro rischia di perdere terreno in termini di dominanza tecnologica se non affronterà efficacemente le proprie carenze in materia di brevettazione e comercializzazione delle scoperte.

La necessità di investimenti strategici

Per mantenere la sua posizione di leadership globale, l’Europa deve affrontare alcune sfide cruciali. La prima riguarda gli investimenti strategici nelle tecnologie emergenti. Secondo il rapporto JRC, è necessario un sostegno continuo alle aree di ricerca in rapida crescita, come l’IA, i gemelli digitali e le biotecnologie. Per fare ciò, l’Europa deve superare le attuali frammentazioni nel panorama della ricerca e sviluppo, concentrando le risorse e migliorando la cooperazione tra le istituzioni di ricerca e le imprese.

Inoltre, per non perdere terreno nei confronti degli Stati Uniti e della Cina, l’Europa dovrà essere in grado di attrarre talenti e finanziamenti che possano alimentare una cultura dell’innovazione. Questo richiederà una revisione delle politiche di investimento pubblico e un rafforzamento dei meccanismi di collaborazione internazionale. Solo con un sistema di ricerca coeso e dinamico sarà possibile affrontare le sfide della competitività globale.

La cooperazione internazionale come chiave del futuro

Il rapporto del JRC evidenzia anche l’importanza della collaborazione internazionale. Mentre l’Europa continua a progredire nella ricerca, il potenziale di queste tecnologie emergenti può essere sfruttato solo attraverso una maggiore interazione e condivisione di conoscenze con altre nazioni. Se l’Europa vuole davvero plasmare il futuro, sarà essenziale sviluppare partenariati strategici con altre potenze tecnologiche, creando una rete globale di innovazione collaborativa che possa beneficiare di sinergie e accelerare i progressi in ambiti come l’IA e la biotecnologia.

In sintesi, l’Europa si trova in una posizione privilegiata per giocare un ruolo di primo piano nello sviluppo delle tecnologie emergenti, ma il futuro della sua leadership scientifica dipende da come saprà affrontare le sfide della brevettazione e degli investimenti strategici. Le tecnologie come l’IA e i gemelli digitali offrono enormi opportunità per trasformare interi settori, ma per trarre pieno vantaggio da questi progressi, l’Europa dovrà fare scelte audaci e concrete. Solo con una maggiore coesione tra i paesi e un impegno continuo nel supporto alla ricerca sarà possibile garantirsi una posizione di competitività globale.

Vincenzo Ciervo