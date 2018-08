Il telefono a gettoni prende forma nella testa del suo inventore nel 1888

Correva l’anno 1988 quando, William Gray, colpito da un malore, aveva bisogno di assistenza medica.

Il telefono fisso, pur esistendo, non era di dominio pubblico e non tutti potevano permetterselo.

Dal rifiuto all’ invenzione

William va a chiedere una cortesia al vicino, ossia quella di poter telefonare al dottore.

“Il telefonare al dottore” viene istintivo ai giorni nostri. Prendiamo i nostri cellulari e chiamiamo chiunque in qualsiasi parte del globo. Si tratta di un gesto semplice ed ormai naturale.

Il vicino non permette a William di usare il suo apparecchio dicendogli che non si tratta di un telefono pubblico.

Proprio questa affermazione fa nascere nella testa di Gray il progetto.

Grey riesce a telefonare usando il telefono di una fabbrica nelle vicinanze. Lui e la sua idea sono salvi.

Nasce il telefono a gettoni di pertinenza pubblica

L’idea prende forma nella testa di William e, l’anno successivo, il 13 agosto 1889 brevetta la sua invenzione.

Il primo telefono a gettoni pubblico è installato in una banca a Hartford in Connecticut. Vengono presto installate cabine di servizio con “payphones” negli alberghi.

Nasce una nuova era: quella in cui le persone possono comunicare usando il telefono a gettoni pubblico.

Solo nel 1905 la compagnia telefonica Bell decide di mettere cabine telefoniche nelle strade di Cincinnati, come quelle che vedevamo da bambini anche noi. La novità non viene subito apprezzata dagli abitanti. Essi non volevano perdere la loro privacy.

La mia generazione non può nemmeno immaginare cosa significhi parlare da un telefono pubblico. Possiamo solo pensarlo.

Immaginare di entrare in una cabina telefonica di vetro, e dopo di plexiglass, e chiudere il mondo fuori da quella porta. Guardarsi intorno per vedere se vi sono orecchie indiscrete. Inserire i gettoni, le monete, le schede e comporre il numero girando il disco. Parlare velocemente e con frasi concise, perché non esistevano i minuti illimitati, e posare la cornetta al suo posto.

Certo, oggi è tutto diverso: abbiamo gli smartphone, i minuti, gli sms ed i gb. Comunichiamo con emoticon e sprechiamo le emozioni. Usiamo gli smile ma non sorridiamo. Abbiamo tanti amici ma la birra con loro non arrivi a prendertela mai.

William Gray ha iniziato il cambiamento e Steve Jobs lo ha concluso.

I tempi corrono ma qui corre solo la connessione.

Luiza Gales