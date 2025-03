Bahia Blanca, città portuale argentina, è stata travolta da una tempesta senza precedenti che ha scaricato in poche ore l’equivalente di un anno di pioggia, durante la notte di ieri. La tempesta a Bahia Blanca ha trasformato le strade in fiumi, causando crolli e blackout, mentre il bilancio delle vittime continua a salire. Le autorità locali e nazionali sono al lavoro per soccorrere i cittadini colpiti e ripristinare i servizi essenziali a seguito della tempesta a Bahia Blanca. Dopo poco più di 12 ore, le vittime sono in aumento, mentre molte persone – tra cui minori – sono ancora disperse.

Un bilancio drammatico

La città portuale argentina di Bahia Blanca è stata colpita da una tempesta devastante che, in poche ore, ha scaricato l’equivalente di un anno di pioggia, causando almeno 13 morti e numerosi dispersi. Le autorità locali hanno segnalato l’evacuazione di centinaia di residenti, mentre i danni alle infrastrutture sono ingenti. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, sarebbero 400 i millimetri di acqua caduti sulle terre argentine in solo otto ore, sommergendo la città e costringendo centinaia di persone ad evacuare.

Tra le vittime della tempesta a Bahia Blanca si contano almeno cinque persone rimaste intrappolate nelle loro auto a causa dell’innalzamento improvviso dell’acqua.

I vigili del fuoco stanno attualmente lavorando per il ritrovamento dei dispersi. Intanto, a seguito del disastro, le autorità nazionali e locali hanno decretato la zona arancione, non limitandosi solamente a Bahia Blanca. Javer Milei, il Presidente argentino, ha espresso un profondo rammarico per le vittime e le loro famiglie.

Un’alluvione senza precedenti

Le precipitazioni torrenziali hanno trasformato interi quartieri in isole, lasciando gli ospedali sommersi dall’acqua e causando diffusi blackout elettrici. Il ministro della Sicurezza nazionale, Patricia Bullrich, ha descritto la città come “distrutta”, sottolineando la gravissima situazione di emergenza.

L’ospedale Jose Penna ha dovuto essere evacuato, con immagini drammatiche che mostrano il personale medico trasportare in salvo i pazienti, in particolare bambini, con l’aiuto dell’esercito.

Danni e soccorsi

Le autorità hanno stanziato 10 miliardi di pesos – circa 9,2 milioni di dollari – per la ricostruzione e il soccorso alle famiglie colpite. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione.







Il governo ha inoltre avviato un’operazione di monitoraggio per prevenire ulteriori incidenti, considerando la fragilità delle strutture colpite dalle piogge. Intanto c’è la massima allerta e le autorità locali hanno invitato a tutti gli abitanti di rimanere nelle loro abitazioni per evitare ulteriori tragedie.

Questa non è sicuramente la prima tragedia che avviene nella località portuale di Bahia Blanca: nel 2023 infatti, ci fu una tempesta che provocò la morte di 13 persone. In modo simile, l’acqua si è abbattuta sulla cittadina a due anni di distanza.

Migliaia di sfollati

L’ufficio del sindaco ha riferito che il numero degli sfollati che ha provocato la tempesta a Bahia Blanca ha raggiunto il picco di 1.321 persone, anche se sabato la cifra era scesa a circa 850. In molte zone, l’erogazione dell’energia elettrica è stata sospesa per ragioni di sicurezza, mentre si cerca di ripristinare i servizi essenziali.

Anche la città turistica di Mar del Plata ha subito le conseguenze della tempesta, con allagamenti diffusi e la sospensione delle attività serali. A Buenos Aires, sebbene siano state registrate precipitazioni intense, i danni sono stati limitati rispetto a quelli di Bahia Blanca.

Le autorità meteorologiche prevedono un miglioramento delle condizioni climatiche nelle prossime ore, con piogge intermittenti ma senza il rischio di un nuovo nubifragio. Tuttavia, i danni lasciati dalla tempesta a Bahia Blanca richiederanno mesi di lavoro per il ripristino della città, mentre la comunità locale si unisce per affrontare questa drammatica emergenza.

