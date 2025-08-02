Una tempesta di sabbia in Perù, mischiata con le polveri di intensità eccezionale, ha colpito il sud Paese il 1° agosto, travolgendo intere città come Ica e provocando disagi su larga scala. Causato dall’intensificarsi dell’anticiclone del Pacifico meridionale, il fenomeno ha paralizzato il traffico, interrotto le attività turistiche e messo in allerta le autorità sanitarie. Le regioni coinvolte, tra cui Arequipa, Moquegua e Tacna, stanno affrontando gli effetti di una nube di sabbia che ha oscurato il cielo e messo a rischio la salute dei cittadini.

Tempesta di sabbia in Perù: una nube improvvisa oscura il sud del Paese

Una gigantesca tempesta di sabbia e polvere ha investito la costa meridionale del Perù a partire dal 1° agosto, coinvolgendo almeno quattro regioni e generando gravi disagi a popolazione e infrastrutture. La tempesta di sabbia in Perù, classificata come rara per intensità e portata, è stata innescata da un sistema di alta pressione sull’Oceano Pacifico che ha prodotto venti forti e persistenti, capaci di sollevare enormi quantità di particelle desertiche.

Secondo quanto comunicato dal Senamhi – il Servizio meteorologico e idrologico nazionale del Perù -, si è trattato di un fenomeno di “venti paracas”, tipico della costa peruviana e causato dalla netta differenza tra le temperature calde della superficie terrestre e quelle più fredde dell’oceano. La conseguente accelerazione dei venti ha provocato una massiccia sollevazione di sabbia e polvere, con raffiche che hanno raggiunto i 50 chilometri orari.

Le zone colpite: Ica, Arequipa, Moquegua e Tacna

La regione più duramente colpita dalla tempesta di sabbia in Perù è stata Ica, situata a circa 400 chilometri a sud della capitale Lima. In città, il traffico è stato paralizzato per ore e numerosi turisti sono rimasti bloccati nelle località limitrofe. Le autorità hanno segnalato disagi soprattutto nei distretti di Parcona, Ocucaje, Palpa, Pisco, Santiago e la celebre Nasca, dove la visibilità si è ridotta quasi a zero per la densità delle polveri sospese.

Anche le regioni limitrofe di Arequipa, Moquegua e Tacna, al confine con il Cile, hanno riportato effetti significativi. In queste aree i venti hanno raggiunto i 32 chilometri orari, sollevando sabbia e materiali fini che hanno oscurato il cielo e rallentato le attività quotidiane. Nella stessa capitale Lima, il vento ha causato la caduta di diversi alberi, senza però provocare danni gravi.

Il ruolo dell’anticiclone e le spiegazioni degli esperti

Rosario Julca, meteorologa del Senamhi, ha spiegato che l’evento è legato all’intensificazione dell’anticiclone del Pacifico meridionale, che si è avvicinato in modo anomalo al continente sudamericano. Questo sistema atmosferico, una vasta area di alta pressione con circolazione oraria, è noto per influenzare il clima delle coste peruviane.

«L’avvicinamento dell’anticiclone ha generato forti correnti discendenti, che hanno dato origine a un’improvvisa sollevazione di polveri», ha dichiarato Julca alla rete televisiva Canal N. «Si tratta di un evento eccezionale, ma non del tutto imprevedibile in questa stagione».







Disagi e conseguenze per la popolazione

Il Ministero della Salute peruviano ha emesso un comunicato sul social X dichiarando di stare monitorando attentamente gli eventuali effetti sanitari della tempesta di sabbia in Perù. Questi eventi atmosferici possono infatti aggravare le condizioni respiratorie, soprattutto per anziani, bambini e persone affette da malattie polmonari croniche come asma o bronchite.

Nel frattempo, il Centro nazionale per le operazioni di emergenza (COEN) ha fatto sapere che le autorità locali stanno effettuando sopralluoghi per valutare i danni materiali. Sono state segnalate difficoltà nei trasporti pubblici e nei collegamenti stradali, con veicoli costretti a fermarsi per mancanza di visibilità. Alcuni voli interni sono stati ritardati in via precauzionale.

Impatti economici e turistici

La tempesta ha colpito un’area del Paese che fa molto affidamento sul turismo e sull’agricoltura. La regione di Ica, famosa per le linee di Nasca e per le sue oasi nel deserto, ha dovuto sospendere molte attività turistiche, con perdite economiche che saranno quantificate solo nei prossimi giorni.

Le raffiche di vento hanno inoltre danneggiato alcune coltivazioni, in particolare quelle di vite e cotone, settori vitali per l’economia locale. Non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per ripristinare la piena operatività nei distretti colpiti.

Allerta ancora attiva

Il Senamhi ha avvertito che le raffiche di vento, sebbene in attenuazione, potrebbero persistere almeno fino a domenica, e ha invitato la popolazione a evitare spostamenti non necessari. Sono state diramate raccomandazioni anche per l’uso di mascherine e occhiali protettivi all’esterno, al fine di prevenire irritazioni a occhi e vie respiratorie.

Le autorità locali e nazionali continueranno a monitorare l’evoluzione del fenomeno, mentre squadre di emergenza rimangono operative per rispondere a eventuali situazioni critiche.

La tempesta di sabbia in Perù meridionale è stata un evento anomalo ma non isolato. L’intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi nel Paese – dalle piogge torrenziali agli incendi boschivi – è un chiaro segnale dell’instabilità climatica che investe anche l’America Latina. L’episodio evidenzia la necessità di strategie di prevenzione più solide e di una maggiore resilienza urbana e rurale ai cambiamenti ambientali.

Lucrezia Agliani