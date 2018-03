Sabato è stata presentata al Tempo di Libri la parte dell’indagine riguardante in dettaglio la fascia di bambini lettori con un’età compresa tra 0-13 anni e alcune tematiche poco analizzate negli studi precedenti: le abitudini di lettura, i generi e il numero di libri (eBook inclusi) letti, il rapporto che si instaura con i genitori durante la lettura e l’uso di tecnologie.

Beatrice Fini, responsabile del Gruppo Editori per Ragazzi AIE, ha dichiarato:

“Disporre di un osservatorio che prende in esame i comportamenti di lettura anche delle fasce dei bambini più piccoli è fondamentale per tutto il settore, oltre che per gli editori che concentrano il loro catalogo e la loro produzione su queste fasce di età. È fondamentale, perché permette di monitorare età e comportamenti mai prima indagati nella relazione che i bambini hanno con le varie forme di lettura, con i genitori e con gli adulti: insegnanti, mondo della scuola, biblioteca. Nella loro relazione con le tecnologie e le altre modalità di occupare il tempo libero. Nel comprendere dove e come i genitori si procurano i libri per i loro figli e come si informano. È importante individuare le politiche efficaci perché cresca l’intensità di lettura , cioè il numero di libri letti, in queste fasce di età che determineranno poi, proprio da questo comportamento, il futuro stesso delle nuove generazioni.”.

L’82% degli 0-13enni ha anche affermato di aver letto, nei 12 mesi precedenti, un album illustrato, un libro di carta o tattile oppure un eBook (che conquista l’attenzione dei bimbi con l’aumentare dell’età, partendo con un utilizzo dell’1% tra i 4-6 anni, per arrivare al 21% tra i 7-13 anni), ascoltato un audiolibro o utilizzato un’applicazione a contenuto editoriale; la media italiana nella fascia 14-75 anni, è invece del 65%.

Analizzando invece i dati dei bambini più piccoli, si scopre che il 59% dei bimbi tra gli 0-3 anni sfoglia, manipola e “legge” libri tattili, libri attivi, pop-up, ecc., dato che aumenta fino al 92% nella fascia di età compresa tra 4 e 6 anni, quando il 3% dei bimbi ricerca una prima autonomia nella lettura, per poi calare nuovamente: tra 7 e 9 anni la percentuale è del 91%, tra i 10 e 14 anni è dell’88%, dove però l’indipendenza nella lettura raggiunge l’84%.

Un altro dato interessante, sottolineato nella presentazione della ricerca a Tempo di Libri, è stato il coinvolgimento degli adulti nella lettura dei bambini, che è in media del 59% , ma si fa più forte con i piccoli: tra i 4 e i 6 anni, infatti, leggono insieme a un adulto quasi la totalità dei bambini. Gli adulti di riferimento in questa attività sono prevalentemente i genitori, il 59% legge con la mamma e il 34% con entrambi i genitori; meno incisiva è invece l’incidenza degli insegnanti.

L’8 marzo Tempo di Libri ha dedicato la presentazione della ricerca dell’AIE alle donne, segnalando che la lettura è un’attività sempre più al femminile: tra i 14 e i 75 anni il 71% delle donne legge molto, mentre tra gli uomini solo il 59% si dedica alla lettura; la donna inoltre legge di più sempre, in qualunque fascia di età.









Inoltre è stato evidenziato ogg, 11 marzo, che la scelta del libro è effettuata in base prima di tutto all’argomento, poi all’autore. Giovanni Peresson, responsabile dell’Ufficio studi AIE, ha commentato i dati presentati a Tempo di Libri, rispetto a cosa spinge realmente a leggere un libro:

«Quello che si delinea dalla ricerca è un lettore che sta rapidamente cambiando nei suoi comportamenti relativi al modo di informarsi e poi comprare. Questo è evidente nel binomio «passaparola» reale e ricorso a informazioni e consigli che passano attraverso social, e community. Non si escludono a vicenda, ma sembrano convivere uno accanto all’altro. In ogni caso è il ricorso a una pluralità di fonti e di canali di informazione che dobbiamo cercare di tutelare e sviluppare. La trasformazione degli inserti domenicali sulla lettura, l’inserimento di indicazioni di libri da leggere in articoli e notizie nei supplementi o in trasmissioni televisive sono una chiara indicazione della necessità che abbiamo di favorire in tutti i modi la possibilità di informare meglio e di più il nostro pubblico e chi ancora non lo è ma che lo può diventare vedendo che il libro non è marginale rispetto al sistema informativo più generale. Un pubblico che esprime, anche nella scelta del canale d’acquisto, questa sua richiesta di libertà e autonomia. Che per noi significa tutelare le varie espressioni dei canali e delle formule di vendita. Favorire la possibilità di scegliere dove comprare, offrendo le maggiori opportunità di scelta è la condizione necessaria allo sviluppo e all’allagamento stesso del bacino della lettura nel nostro Paese e al suo consolidamento in chi lettore lo è già».