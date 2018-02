Quali sono le tendenze moda per la primavera 2018?

L’inverno ormai sta finendo: la primavera è alle porte e ci regalerà colori, sole e bel tempo. Vediamo quindi quali saranno i trend moda per questa primavera 2018.

Trend moda per la primavera 2018

1 Colori pastello: uno dei trend moda più in voga nella prossima primavera saranno certamente i colori pastello. Tenui, leggeri, ma al tempo stesso molto femminili e eleganti. Perfetti sia per un look da giorno, sia per un look serale, questi colori saranno di tendenza nei nostri outfit. Protagonista indiscusso sarà il beige, ma indosseremo anche capi sui toni del lilla, del celeste del pescato.

2 Flat shoes: raffinate, eleganti e comode, le scarpe basse torneranno di moda questa primavera. I modelli più cool saranno le ballerine, soprattutto se impreziosite da glitter, i mocassini, le mules e le slingback.









3 Fiori: ritorna la tendenza flore power! Elegante e delicata, la fantasia floreale sarà un must have per questa primavera. La indosseremo ovunque: sui vestiti, sulle borse, sulle t-shirt ma anche sulle scarpe e sugli accessori.

4 Paillettes: impreziosiscono i capi, fanno chic e non passano di moda, le paillettes regalano un tocco glam a ogni outfit. Questa primavera le indosseremo su maglioni, t-shirt, borse e scarpe, soprattutto sulle ballerine.

5 Bomber: in stile back to 90’s, il bomber è un capo perfetto da indossare nei giorni in cui non fa freddo, ma non fa nemmeno così caldo da poter uscire senza giacca. Lo indosseremo in mille varianti, da quelle più classiche tinta unita, come nero, blu, verde militare o rosa, a quelle più insolite, ad esempio con pattern floreali o impreziosite di scintillanti paillettes.

6 Trench: un capo elegante che non passa mai di moda è certamente il trench. Elegante, versatile e perfetto per ogni occasione: il trench è il capo perfetto da indossare durante la primavera, perché arricchisce e rende sofisticato ogni tipo di look. La versione più celebre è sicuramente quella beige, ma lo indosseremo anche in altri colori, come ad esempio nero, blu scuro e anche nei colori pastello.

7 Jeans: il jeans non passa mai di moda, ma in questa stagione sarà molto di tendenza. Via libera a camicie e giubbotti di jeans, ma anche a total look interamente denim.

La primavera sta arrivando, non ci resta che aspettare e nel frattempo sfoggiare queste tendenze

Caterina Tiziani