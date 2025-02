Le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti si riaccendono con l’annuncio di nuovi dazi da parte dell’amministrazione Trump. Washington giustifica la decisione con la necessità di contrastare le importazioni di fentanyl e riequilibrare il deficit commerciale, mentre Pechino avverte che la misura avrà gravi ripercussioni sul dialogo bilaterale. Intanto, anche l’Unione Europea si prepara a rispondere a eventuali ripercussioni sulle proprie economie.

L’inasprimento della guerra commerciale

L’amministrazione statunitense ha annunciato una nuova serie di dazi del 10% su tutti i prodotti importati dalla Cina, con entrata in vigore prevista per il 4 marzo. Questa decisione, comunicata dal presidente Donald Trump, si aggiunge ai precedenti dazi già imposti a Pechino. L’iniziativa ha scatenato una reazione immediata da parte del governo cinese, che ha avvertito Washington sulle possibili ripercussioni diplomatiche e commerciali.

Secondo il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, tali misure potrebbero avere un “grave impatto sul dialogo bilaterale”, sollevando potenziali e ulteriori tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Le accuse degli Stati Uniti

Trump ha motivato l’imposizione dei dazi con la necessità di contrastare il traffico di droghe, in particolare il fentanyl, un oppioide sintetico considerato responsabile di migliaia di morti per overdose negli Stati Uniti. Secondo il presidente americano, una larga parte di questa sostanza verrebbe prodotta e fornita dalla Cina, contribuendo così alla crisi della dipendenza da oppioidi nel Paese.

In un post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha dichiarato che oltre 100.000 persone hanno perso la vita nell’ultimo anno a causa del fentanyl e ha ribadito la necessità di misure drastiche per arginare il fenomeno.

La reazione cinese: minaccia di ritorsioni

Pechino non ha tardato a rispondere all’annuncio di Washington, definendo i nuovi dazi come un’azione unilaterale in violazione delle regole del commercio internazionale. Il ministero del Commercio cinese ha denunciato la mossa statunitense, sottolineando che essa danneggia il sistema multilaterale e viola le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).







Le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti si sono ulteriormente problematizzate a seguito della risposta della potenza asiatica, che ha minacciato contromisure nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero proseguire con l’implementazione dei dazi, assicurando che adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi.

L’impatto sull’economia cinese

Il presidente Xi Jinping ha riconosciuto le difficoltà economiche che la Cina sta affrontando, sottolineando in un articolo pubblicato su Qiushi, organo ufficiale del Partito Comunista Cinese, che il Paese deve far fronte a sfide economiche significative. La pressione esterna derivante dalle politiche commerciali di Washington rappresenta un ulteriore ostacolo alla crescita economica cinese, già messa alla prova da una serie di problematiche interne.

Le tensioni con l’Unione Europea

Le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti si sono però allargate anche nei rapporti con il blocco europeo. Il presidente statunitense ha anche annunciato nuovi dazi del 25% sulle automobili e su altri prodotti provenienti dall’Unione Europea, sostenendo che l’UE abbia adottato politiche commerciali ingiuste nei confronti degli Stati Uniti.

Bruxelles ha risposto con fermezza, affermando che reagirà prontamente a qualsiasi barriera tariffaria ritenuta ingiustificata. Un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato che l’UE proteggerà le proprie aziende, lavoratori e consumatori, ribadendo l’importanza del commercio equo e libero tra le due sponde dell’Atlantico.

Le implicazioni globali della politica protezionistica USA

La strategia tariffaria di Trump potrebbe avere conseguenze significative sull’economia globale, esacerbando le tensioni tra le principali potenze economiche del mondo. La Cina e l’Unione Europea stanno valutando possibili azioni di ritorsione, mentre il Canada e il Messico, anch’essi oggetto di nuove tariffe, osservano con preoccupazione l’evoluzione della situazione. L’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe incidere negativamente sugli equilibri economici globali e sulle relazioni diplomatiche tra i Paesi coinvolti.

L’annuncio dei nuovi dazi da parte degli Stati Uniti ha scatenato un’ondata di reazioni internazionali, con la Cina che si prepara a rispondere con contromisure e l’Unione Europea pronta a difendere i propri interessi economici. Le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti potrebbero avere ripercussioni di vasta portata, rendendo incerto il futuro delle relazioni economiche tra le principali potenze mondiali.

Lucrezia Agliani