Le recenti tensioni tra Francia e Regno Unito sul sequestro dei beni russi congelati hanno suscitato un crescente conflitto tra i due paesi, ognuno con una visione divergente sull’utilizzo di 350 miliardi di dollari di asset russi bloccati. La questione, che ha acquisito importanza a causa della guerra in Ucraina, riguarda principalmente la possibilità di utilizzare questi fondi per acquistare armamenti destinati agli Stati Uniti, rafforzando così il coinvolgimento americano nella difesa europea, ma le divergenze tra i due paesi sono evidenti e riguardano aspetti legali, politici e strategici.

Tensioni tra Francia e Regno Unito sull’uso degli asset russi per la difesa

Da un lato, il Regno Unito ha una posizione consolidata e favorevole al sequestro degli asset russi. Questo approccio, che risale a diversi mesi fa, è stato recentemente sostenuto anche dal segretario di Stato britannico, David Lammy, e ha ricevuto il sostegno del presidente ucraino Zelensky.

La proposta britannica suggerisce che questi fondi vengano trasferiti negli Stati Uniti per essere utilizzati nell’acquisto di equipaggiamenti militari, contribuendo a legare ancora di più gli Stati Uniti alla sicurezza dell’Europa. Il Regno Unito ha inoltre ribadito che non intende restituire questi beni alla Russia fino a quando quest’ultima non avrà pagato i risarcimenti per i danni causati in Ucraina.







Tuttavia, la Francia ha manifestato una posizione contraria. Il presidente Emmanuel Macron ha sollevato dubbi legali e politici sull’idea di utilizzare i beni congelati per rafforzare l’industria della difesa americana, invece di indirizzarli a potenziare la difesa europea. Macron teme che l’operazione possa violare il principio dell’immunità degli asset sovrani, un concetto fondamentale nel diritto internazionale che potrebbe disincentivare gli investimenti esteri nell’area euro.

In effetti, la Francia ha espresso preoccupazione che l’utilizzo di questi fondi per finanziare armamenti statunitensi potrebbe avere ripercussioni sul lungo periodo, in particolare sugli investimenti in Europa da parte di paesi come Arabia Saudita e Cina.

Macron difende l’autonomia europea nella difesa

Le tensioni tra Francia e Regno Unito sulla questione sono peggiorate quando Macron ha dichiarato che la Francia non intende utilizzare i beni russi congelati a meno che non vi sia un accordo diretto con la Russia che permetta di restituirli al termine delle negoziazioni.

Il presidente francese ha anche sottolineato che l’Europa deve ridurre la sua dipendenza dalle armi americane per costruire una difesa più autonoma. Macron ha sostenuto che un’Europa capace di proteggere se stessa è un obiettivo a lungo termine, che potrebbe richiedere addirittura dieci anni per essere raggiunto, mentre i paesi europei continuano a dipendere pesantemente dalle forniture americane di armamenti.

A livello dell’Unione Europea, alcuni paesi, come la Polonia, la Repubblica Ceca e l’Estonia, sono più favorevoli all’idea di utilizzare i beni russi per finanziare acquisti di armamenti, non solo da fornitori europei, ma anche dagli Stati Uniti. Questi paesi vedono il sequestro come una soluzione immediata per rafforzare l’Ucraina contro l’aggressione russa.

Tuttavia, la proposta di usare i fondi russi per finanziare l’industria della difesa americana ha alimentato ulteriori dibattiti, specialmente in un momento in cui l’Europa sta cercando di evitare che gli Stati Uniti riducano il loro impegno verso l’Ucraina, una preoccupazione emersa anche dopo le dichiarazioni di Trump, che ha mostrato segnali di voler ridurre il supporto agli alleati europei.

Le divergenze tra Regno Unito e Francia sono emerse anche in relazione alla necessità di un accordo di sicurezza tra Stati Uniti e paesi europei per garantire un intervento militare in Ucraina.

Entrambi i paesi hanno ribadito che senza una garanzia di sicurezza da parte degli USA, non sarebbero disposti a inviare forze di mantenimento della pace in Ucraina. Questa condizione ha portato a una riflessione più ampia sul futuro della difesa europea, con Macron che ha spinto per un aumento significativo della spesa per la difesa all’interno della NATO, mirando al 3,5% del PIL dei paesi membri, finanziato anche attraverso fondi europei non utilizzati o attraverso un’obbligazione di difesa comune.

Nonostante le divergenze tra Francia e Regno Unito, entrambe le nazioni si sono impegnate a sostenere l’Ucraina e a trovare una soluzione per garantire una fine al conflitto. Tuttavia, la questione dell’utilizzo dei beni russi congelati ha sollevato nuove difficoltà, mettendo in luce le differenze strategiche tra i due paesi in merito alla difesa europea e alla politica estera. La tensione tra Francia e Regno Unito continua a crescere, mentre l’Europa cerca un equilibrio tra l’indipendenza strategica e la necessità di mantenere un forte legame con gli Stati Uniti.

Elena Caccioppoli