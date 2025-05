L’FBI ha arrestato un uomo con l’accusa di aver cercato di lanciare un attacco incendiario contro l’ambasciata americana in Israele, situata a Tel Aviv. Secondo quanto riportato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’uomo sarebbe stato espulso da Israele e bloccato appena atterrato a New York, presso l’aeroporto JFK.

Tentato attacco contro l’ambasciata americana in Israele

Il sospetto, identificato come Joseph Neumayer, ha doppia cittadinanza – statunitense e tedesca – e ha 28 anni. Le autorità americane lo considerano responsabile di aver tentato un’azione potenzialmente letale e premeditata: secondo l’accusa, avrebbe pianificato un attacco con bottiglie incendiarie, meglio note come molotov, contro la rappresentanza diplomatica statunitense a Tel Aviv.

Tutto ha avuto inizio ad aprile, quando Neumayer è arrivato in Israele. Dopo alcune settimane, si sarebbe recato nei pressi dell’edificio che ospita l’ufficio dell’ambasciata, portando con sé uno zaino. La dinamica riportata dalla giustizia americana è piuttosto inquietante: avrebbe prima sputato a una guardia dell’ambasciata, per poi cercare di fuggire quando il personale di sicurezza ha cercato di fermarlo. Nella fuga ha lasciato a terra lo zaino, che secondo le autorità conteneva tre molotov pronte all’uso.

Le forze di sicurezza israeliane, dopo aver analizzato il contenuto dello zaino, lo hanno rintracciato in un hotel della città e arrestato. Tuttavia, invece di processarlo in loco, le autorità israeliane hanno optato per l’espulsione, imbarcandolo su un volo diretto negli Stati Uniti, dove è stato immediatamente fermato al suo arrivo da agenti federali.







Minacce social e arresto federale per Neumayer

Secondo una nota del Dipartimento di Giustizia, sono emerse anche prove a livello digitale. Un account social, che si ritiene legato a Neumayer, conteneva messaggi allarmanti, tra cui l’invito a “unirsi per bruciare l’ambasciata a Tel Aviv”, accompagnato da dichiarazioni ostili verso l’Occidente e gli Stati Uniti. Nello stesso profilo, l’uomo avrebbe anche minacciato direttamente il presidente Donald Trump, parlando esplicitamente di “assassinio”.

L’FBI ha preso molto sul serio il contenuto dei messaggi, tanto che il direttore dell’agenzia, Kash Patel, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto dura: “Un comportamento vile e violento come questo non sarà tollerato, né negli Stati Uniti né all’estero. Lavoreremo con tutti i partner necessari affinché il sospetto risponda davanti alla giustizia”.

Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia ha reso noto che Neumayer è comparso davanti a un giudice federale nella giornata di domenica e che è stato disposto il fermo senza possibilità di cauzione, vista la gravità delle accuse e il rischio concreto di fuga.

Va precisato che, a oggi, i dettagli completi della denuncia penale non sono ancora stati resi pubblici. Alcune testate, tra cui il Guardian, hanno cercato di ottenere accesso agli atti, ma senza successo. Il fascicolo del caso, infatti, non risultava aggiornato fino al pomeriggio della domenica e il Dipartimento di Giustizia non ha fornito ulteriori documentazioni su richiesta.

Questo episodio arriva in un momento già teso per la diplomazia internazionale. Solo pochi giorni prima, a Washington D.C., un altro uomo era stato arrestato in relazione a un attacco armato che ha causato la morte di due membri del personale dell’ambasciata israeliana. Anche in quel caso, le indagini sono ancora in corso e le autorità statunitensi stanno lavorando a stretto contatto con le controparti estere per ricostruire motivazioni e collegamenti.

Il caso Neumayer solleva interrogativi inquietanti sul rischio di attacchi contro sedi diplomatiche, anche da parte di individui apparentemente isolati. Le autorità federali hanno sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale in questi casi, ribadendo che ogni minaccia alla sicurezza di rappresentanze straniere o americane verrà affrontata con la massima severità.

In attesa di ulteriori sviluppi, Neumayer rimane detenuto in custodia federale, in attesa di un processo che si preannuncia complesso sia dal punto di vista giudiziario, sia diplomatico.

Elena Caccioppoli