La teoria dell’evoluzione: Il genio di Darwin nell’età contemporanea

Il genio di Darwin nell’età contemporanea

Charles Darwin, il padre della teoria dell’evoluzione, non è certo uno scienziato di cui si sente parlare poco. Le sue pubblicazioni sono conosciute in tutto il mondo e sono il pilastro nello studio delle scienze naturali.

L’ opera più famosa, “L’origine delle specie”, dopo quasi due secoli dalla pubblicazione, non smette di far parlare di sé e continua a esercitare una grande influenza su tutta la comunità scientifica.

La famiglia di Charles Darwin

In parte figlio d’arte, poiché il padre Robert Darwin era un medico e suo nonno Erasmus Darwin era un noto filosofo illuminista, Charles Darwin nacque nel 1809 a Shrewsbury in Inghilterra. La madre, Susannah Wedgwood, apparteneva a una famiglia benestante di industriali.

Le famiglie dei Darwin e dei Wedgwood erano legate dall’appoggio alle riforme sociali, come l’abolizione della schiavitù, le pari opportunità tra uomini e donne in ambito scolastico e lavorativo, la filantropia e l’abbattimento dei privilegi di casta.

La spedizione sul Beagle

Non ancora trentenne, Charles Darwin si unì nel 1831 alla spedizione esplorativa sul brigantino Beagle, che, dopo una tappa a Capo Verde, lo portò in Sud America e in Oceania. Grazie a questa formidabile esperienza scientifica Darwin ebbe modo di sviluppare le sue straordinarie doti di osservazione e di analisi che gli consentirono di scoprire i segreti della natura.

Molto importante fu la tappa nell’arcipelago delle Galapagos, dove Darwin notò che in ogni isola c’erano varie specie di tartarughe e di uccelli, diversi tra loro per aspetto, dieta e comportamenti, ma derivanti da un antenato comune.

La teoria dell’evoluzione

Osservando gli animali e riflettendo sulla somiglianza tra l’uomo e gli esemplari di orango, alla fine degli anni Trenta del XIX secolo Darwin formulò la teoria dell’evoluzione, secondo la quale una specie vivente può mutare con il tempo e originarne un’altra.

Anche il nonno, Erasmus Darwin, aveva parlato di ≪trasmutazione delle specie≫. La tesi fu poi approfondita dal francese Jean-Baptiste Lamarck negli studi sull’ereditarietà dei caratteri acquisiti.

Il mondo accademico al tempo di Darwin

La teoria rivoluzionaria fu esposta per la prima volta il 20 agosto del 1858 in un articolo del The Journal of the Proceedings della Linnean Society di Londra.

Nonostante il fervore, il mondo accademico era ancora profondamente dominato dalle concezioni religiose, tanto che la stessa scienza era considerata una branca della teologia. L’assunto di fondo era che l’uomo fosse un essere superiore agli animali perché creato da Dio, e dunque immutabile come tutte le altre specie viventi.

Malgrado i timori di incorrere nella persecuzione religiosa e nello stigma sociale, Darwin pubblicò l’opera definitiva il 24 novembre 1859 con il titolo completo “L’origine della specie per mezzo della selezione naturale”.

La teoria dell’evoluzione oggi

Esattamente l’anno scorso, mentre il mondo si preparava a celebrare il Darwin Day per ricordare il ≪papà≫ dell’evoluzione nel giorno del suo compleanno, il 12 febbraio, centinaia di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi sulle opere del famoso naturalista animavano università, musei e circoli di tutto il mondo, Italia compresa.

A 160 anni dalla pubblicazione, la teoria dell’evoluzione è più viva che mai e si prepara a entrare nell’era 2.0 per confrontarsi con le nuove frontiere della scienza, come la genomica.

Insomma il genio di Darwin aveva elaborato già nel XIX secolo i fondamenti delle moderne discipline scientifiche naturalistiche. Il concetto di evoluzione-estinzione è divenuto centrale anche nella ricerca.

La teoria dell’evoluzione al tempo del coronavirus

Persino ai tempi del coronavirus le teorie di Darwin sembrano trovare terreno fertile. Virus e batteri mutano e si evolvono nel tempo esattamente come le specie viventi. Si estinguono, si trasformano e infine si adattano ai cambiamenti della natura.

È il processo di speciazione, ovvero la nascita di nuove specie, applicato alla virologia e al microscopico mondo dei batteri.

Il <<salto di specie>> come esito di un processo di evoluzione

Anche SARS-CoV2 è il risultato di un processo di evoluzione. Come confermato da svariate riviste scientifiche, il Covid 19 è un virus dei pipistrelli che ha fatto il “salto di specie” (in inglese “spillover”). Si è adattato ai cambiamenti ambientali dovuti al contatto sempre più ravvicinato e frequente con la specie umana ed evolvendosi nel tempo ha acquisito la capacità di infettarla.

L’attuale pandemia ci insegna che tutti gli esseri viventi, compresi gli organismi invisibili a occhio nudo come virus e microbi, sono soggetti all’evoluzione e sono perennemente interconnessi. La mutazione di una specie genera conseguenze anche sulle altre. La natura stessa è in continua mutazione.

Come profeticamente scrisse Victor Hugo,

“É triste pensare che la natura parli e il genere umano non la ascolti”.

Darwin ce l’ha spiegato nelle sue opere, facciamone tesoro.





Andrea S. Bruzzese