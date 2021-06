Terapia genica per bambini nati con raro disturbo immunitario

Cos’è la SCID?

I bambini nati con una rara malattia genetica chiamata immunodeficienza combinata grave (SCID) non possono produrre le cellule immunitarie che combattono le infezioni. Senza trattamento, di solito muoiono per infezioni all’età di due anni.

Una causa della SCID è una mutazione nel gene per un enzima chiamato adenosina deaminasi (ADA). Sostituire l’ADA difettoso con iniezioni dell’enzima normale una o due volte alla settimana può trattare la condizione, ma non ripristina la piena funzione immunitaria e deve essere assunto per tutta la vita. I pazienti devono anche avere infusioni periodiche di anticorpi derivati dal plasma sanguigno umano. Un trattamento più a lungo termine prevede il trapianto di cellule staminali che formano il sangue da un donatore sano. Sfortunatamente, solo il 20 per cento circa dei pazienti dispone di donatori compatibili.

La terapia genica come alternativa

Una potenziale alternativa al trapianto è la terapia genica. Ciò comporta la rimozione di alcune delle cellule staminali del paziente, l’aggiunta di una copia normale del gene ADA e quindi la restituzione delle cellule modificate al paziente. Virus altamente ingegnerizzati, resi innocui, vengono utilizzati per introdurre il gene. Ma il tipo di virus utilizzato nei precedenti approcci di terapia genica ha portato a gravi effetti collaterali, tra cui la leucemia.

Lo studio condotto

In un nuovo studio, un team guidato da Donald Kohn dell’Università della California ha testato un diverso tipo di virus ingegnerizzato, progettato per ridurre gli effetti collaterali, per introdurre il gene. I ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) del NIH hanno partecipato alla ricerca.









I ricercatori hanno trattato 50 pazienti con ADA-SCID negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I pazienti statunitensi sono stati seguiti per due anni dopo il trattamento. Tutti i pazienti sono sopravvissuti fino alla fine del periodo di follow-up. Solo un paziente statunitense e un paziente del Regno Unito hanno dovuto riprendere la terapia enzimatica sostitutiva perché le cellule staminali modificate non hanno preso piede. L’ADA nei pazienti sembrava funzionare in modo efficace. In particolare, tutti i pazienti del Regno Unito e il 90% dei pazienti statunitensi sono stati in grado di interrompere la terapia di sostituzione degli anticorpi entro la fine degli studi.

Risultati

Sebbene alcuni effetti collaterali si siano verificati in tutti i pazienti, la maggior parte erano da lievi a moderati. Una bassa dose di chemioterapia è stata utilizzata per aiutare le cellule staminali modificate a stabilirsi. La maggior parte degli effetti collaterali potrebbe essere attribuita a questo piuttosto che alla terapia genica stessa. I ricercatori non hanno trovato alcun caso di replicazione del virus nei pazienti. Inoltre, non hanno visto un eccesso di proliferazione delle cellule immunitarie che potrebbe portare al cancro. Né ci sono stati casi in cui il sistema immunitario del paziente attaccasse le proprie cellule o le cellule trapiantate.

Questi risultati suggeriscono che la terapia genica potrebbe essere un trattamento sicuro ed efficace per ADA-SCID. Sebbene le dimensioni dello studio fossero ridotte, i tassi di sopravvivenza erano più alti che per il trapianto di cellule staminali. Dieci dei pazienti statunitensi sono stati trattati con cellule che erano state congelate e successivamente scongelate. Sono in corso ulteriori prove di questa procedura di crioconservazione. In caso di successo, potrebbe aumentare l’accesso alle cure consentendo la spedizione di cellule staminali modificate negli ospedali locali.

Questi risultati suggeriscono che questa terapia genica sperimentale potrebbe servire come potenziale opzione di trattamento per neonati e bambini più grandi con ADA-SCID.

Agostino Fernicola