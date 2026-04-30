In medicina, non è frequente che un trattamento sperimentale produca risultati così rapidi e marcati da sorprendere gli stessi ricercatori. Eppure è quanto emerso da un recente studio internazionale che ha coinvolto alcuni centri di eccellenza tra Stati Uniti e Cina, dove una terapia genica sperimentale destinata a una forma rara di sordità ereditaria ha mostrato miglioramenti uditivi significativi in tempi relativamente brevi.

In diverse persone sottoposte al trattamento, nel giro di poche settimane si sono osservati segnali concreti di recupero funzionale dell’udito. In alcuni casi, i partecipanti sono arrivati a percepire la voce umana con sufficiente chiarezza da sostenere brevi conversazioni quotidiane.

A distanza di circa due anni e mezzo dall’intervento, una quota consistente dei soggetti trattati ha raggiunto livelli uditivi considerati vicini alla normalità funzionale. Secondo i dati riportati dai ricercatori, più della metà dei partecipanti ha acquisito la capacità di percepire anche suoni molto deboli, come un sussurro.

La collaborazione internazionale tra centri di ricerca

Lo studio è stato condotto attraverso una collaborazione tra la Harvard Medical School, in particolare gli investigatori del Massachusetts Eye and Ear, e il team dell’Eye & ENT Hospital della Fudan University di Shanghai. Si tratta di istituzioni che operano da anni nel campo della ricerca otorinolaringoiatrica e delle terapie innovative per i disturbi sensoriali.

Questa cooperazione internazionale ha permesso di unire competenze complementari: da un lato l’esperienza statunitense nella ricerca traslazionale e nelle terapie genetiche, dall’altro la capacità clinica e la specializzazione chirurgica dei centri cinesi coinvolti. Il risultato è stato un trial clinico che ha attirato l’attenzione della comunità scientifica per la sua natura innovativa e per i primi esiti particolarmente promettenti.

Il principio della terapia genica applicata all’udito

La strategia terapeutica sperimentata si basa sulla terapia genica, una tecnica che mira a intervenire direttamente sulle cause genetiche di alcune malattie rare. Nel caso specifico, il trattamento è stato progettato per affrontare una forma ereditaria di sordità causata da mutazioni che compromettono il funzionamento delle cellule sensoriali dell’orecchio interno.

L’obiettivo dell’intervento non è semplicemente quello di compensare la perdita uditiva con dispositivi esterni, ma di agire alla radice del problema, cercando di ripristinare la funzione biologica compromessa. Attraverso vettori virali modificati, il materiale genetico corretto viene introdotto nelle cellule bersaglio con lo scopo di ristabilire la normale trasmissione dei segnali acustici verso il sistema nervoso.

Questa impostazione rappresenta un cambio di paradigma rispetto agli approcci tradizionali, come gli apparecchi acustici o gli impianti cocleari, che si limitano a migliorare la percezione del suono senza intervenire sulla causa genetica della patologia.







I risultati osservati nei partecipanti al trial

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio riguarda la rapidità con cui alcuni pazienti hanno iniziato a mostrare miglioramenti. In diverse persone trattate, le prime variazioni nella percezione dei suoni sono state rilevate nel giro di poche settimane dalla somministrazione della terapia.

Con il passare del tempo, questi progressi iniziali si sono consolidati. In una parte significativa del campione, la capacità uditiva ha continuato a migliorare fino a raggiungere livelli funzionali considerati compatibili con una vita quotidiana quasi normale dal punto di vista della comunicazione verbale.

Secondo i dati raccolti nel follow-up a lungo termine, oltre la metà dei partecipanti ha ottenuto una sensibilità uditiva tale da percepire suoni a bassa intensità. In alcuni casi, la soglia raggiunta si avvicina a quella delle persone senza deficit uditivi.

Le parole dei ricercatori e la prudenza scientifica

Tra i membri del team di ricerca, le reazioni ai risultati sono state di entusiasmo ma anche di cautela. Uno dei coautori dello studio, il docente di otorinolaringoiatria coinvolto nella ricerca, ha descritto l’efficacia del trattamento come eccezionale rispetto alle aspettative iniziali, ribadendo come i risultati abbiano superato le previsioni più ottimistiche.

La comunità scientifica, infatti, considera questo tipo di sperimentazioni come una fase preliminare ma cruciale per comprendere la reale efficacia e la sicurezza a lungo termine delle terapie geniche.

Tuttavia, si deve parlare anche della sicurezza del trattamento. Anche se nei pazienti coinvolti non sono stati segnalati effetti avversi gravi, le terapie geniche richiedono un monitoraggio attento per escludere rischi potenziali legati alla risposta immunitaria o all’integrazione del materiale genetico nelle cellule.

Infine, rimane aperto il tema della generalizzabilità. La forma di sordità trattata nello studio è una specifica variante genetica rara, e non è detto che gli stessi risultati possano essere replicati su altre forme di perdita uditiva, che possono avere cause molto diverse tra loro.

Patricia Iori