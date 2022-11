Terapia online: una soluzione economica per il benessere mentale

Seppure messo frequentemente in secondo piano rispetto alla salute fisica, il benessere mentale ha un ruolo altrettanto importante per i singoli e per la società. I disturbi psichici hanno infatti un impatto notevole sia sulla qualità della vita di un individuo che sulla collettività. Diversi studi indicano infatti che una giornata di malattia su quattro è legata alla depressione, e che chi soffre di questo disturbo ha una produttività ridotta rispetto ai colleghi. Ciò si aggiunge agli effetti negativi delle patologie mentali sulla vita della persona che ne è affetta e su quella dei suoi cari. È chiaro, quindi, che intervenire in modo tempestivo all’insorgere dei sintomi dovrebbe essere una priorità per tutti. Capita spesso però che i costi della psicoterapia siano un ostacolo per chi vorrebbe ottenere sostegno, ma fatica a trovare il budget per questo servizio. La terapia online, diventata molto popolare durante la pandemia, potrebbe essere un’opzione più economica per trovare l’aiuto di cui si ha bisogno.

Costi della terapia tradizionale e online

Le tariffe per un percorso di psicoterapia dipendono da diversi fattori, e possono variare in base agli anni di esperienza e alle specializzazioni del terapeuta, ma anche al luogo in cui esercita la professione. Le sedute di terapia durano solitamente tra i 45 e i 60 minuti, con un costo medio tra i 60 e gli 80 euro. Se consideriamo il prezzo degli psicologi con ambulatorio in zone centrali e nelle grandi città si arriva spesso a cifre più alte, che non di rado superano i 100 euro per una sessione.

Come abbiamo accennato, la psicoterapia in rete in molti casi è accessibile a prezzi ridotti rispetto a quella in presenza. Una seduta con uno psicologo online su una piattaforma come Serenis costa circa 50 euro. Il prezzo è lo stesso per tutti gli psicoterapeuti che offrono i propri servizi attraverso il sito, e si può quindi iniziare un percorso di terapia sapendo fin dall’inizio quali costi settimanali o mensili si avranno. È bene notare inoltre che le sedute in videochiamata eliminano la necessità di recarsi presso un ambulatorio, e di conseguenza non comportano spese aggiuntive per i mezzi di trasporto, la benzina o il parcheggio. Il risparmio di tempo previene inoltre la necessità di chiedere permessi di lavoro per andare dallo psicologo, permettendo di svolgere le sedute in pausa pranzo oppure al rientro dall’ufficio.

Altre opzioni per psicoterapia economica

L’opzione più economica per fare psicoterapia è certamente accedervi tramite il Servizio sanitario locale, che in alcuni casi offre supporto psicologico gratuito. Si deve però tenere a mente che i tempi di attesa sono spesso molto lunghi, e che in genere non si avrà poi la possibilità di vedere lo psicologo con la frequenza desiderata, ma soltanto un paio di volte al mese e per cicli di trattamento relativamente brevi.

In alcune situazioni ci si può avvalere della terapia di gruppo, che costa alcune decine di euro in meno rispetto a quella individuale. Naturalmente si dovrà poi essere pronti a discutere i propri problemi di fronte ad altre persone, esperienza che per alcuni potrebbe causare disagio.

Coloro che hanno un reddito basso hanno a volte la possibilità di chiedere allo psicologo scelto di applicare prezzi calmierati. Offrire o meno questa opzione è comunque a discrezione del singolo professionista, ed è quindi necessario dedicare del tempo a informarsi sui terapeuti disponibili per questa soluzione.

Alcune imprese, infine, assumono uno psicologo aziendale che può fornire supporto occasionale ai dipendenti, in particolare per problemi relativi al luogo di lavoro. Pur non trattandosi di psicoterapia vera e propria, è comunque un modo per confrontarsi con un professionista e acquisire strategie utili a migliorare il benessere mentale nel quotidiano.

