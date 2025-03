Nel contesto delle moderne riflessioni sulla disabilità e sulla sua evoluzione, il dibattito sulla riforma linguistica dei testi legali e costituzionali risulta di fondamentale importanza. In particolare, la questione sollevata dall’Istituto Treccani nella nuova Appendice XI dell’Enciclopedia italiana ha suscitato attenzione, sollecitando una revisione dell’articolo 38 della Costituzione italiana. Secondo tale proposta, l’aggettivo “minorato” dovrebbe essere rimosso dalla norma che recita: “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”. Questa sollecitazione rappresenta un invito a riconsiderare la terminologia utilizzata nel contesto legale e, in un più ampio senso, sociale, al fine di promuovere un linguaggio che rispetti appieno la dignità delle persone con disabilità.

L’articolo 38 della Costituzione italiana, che disciplina i diritti delle persone con disabilità, rappresenta uno dei principi fondanti del nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, la terminologia impiegata in questa norma è ormai considerata obsoleta e, in alcuni casi, stigmatizzante. La rimozione dell’aggettivo “minorato”, infatti, non si limita a un aggiornamento linguistico ma costituisce una vera e propria battaglia culturale che mira a superare una visione paternalistica e limitante delle persone con disabilità.

L’evoluzione della terminologia sulla disabilità

Nel corso degli anni, la concezione di disabilità è cambiata radicalmente, passando da una visione assistenzialista e medicale a una più inclusiva e centrata sulla persona. Le teorie più moderne sulla disabilità, in particolare il Modello Sociale, pongono l’accento sull’importanza di rimuovere le barriere ambientali, sociali e culturali che impediscono la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e politica. In questo contesto, l’uso di un linguaggio rispettoso e inclusivo è considerato un passo fondamentale per il riconoscimento della piena cittadinanza delle persone con disabilità.

L’aggettivo “minorato”, tuttavia, appartiene a una concezione ormai superata, che tendeva a ridurre la persona con disabilità a una condizione di carenza o inferiorità. L’etimologia stessa del termine, che richiama l’idea di una privazione o di un’alterazione rispetto a uno standard “normale”, risulta inadeguata rispetto alla visione attuale della disabilità. La rimozione di questo termine, quindi, non è solo un atto simbolico, ma un riflesso di un cambiamento di paradigma che, nella sua totalità, riguarda la società intera.







La posizione dell’Istituto Treccani e della professoressa Elena Vivaldi

La proposta avanzata dall’Istituto Treccani, e in particolare dalla professoressa Elena Vivaldi, associata di Diritto costituzionale all’Università Sant’Anna di Pisa, si inserisce in un quadro di riflessione più ampio sulla dignità e sui diritti delle persone con disabilità. La professoressa Vivaldi, nella voce “Disabilità” curata nell’Enciclopedia italiana, ha messo in luce la necessità di aggiornare il linguaggio costituzionale per renderlo coerente con i principi di inclusione e pari opportunità sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

L’Enciclopedia Treccani, con la sua Appendice XI, ha infatti ricordato come l’uso di un linguaggio rispettoso e non discriminatorio sia essenziale per promuovere una cultura dell’inclusione. Nella voce “Disabilità”, la Vivaldi spiega che l’aggettivo “minorato” è fortemente stigmatizzante e non rispecchia più la concezione attuale della disabilità, che deve essere intesa come una condizione di vita che può essere affrontata e superata grazie al sostegno delle istituzioni e alla rimozione degli ostacoli sociali.

Un cambiamento necessario per l’inclusione

La proposta di rimuovere l’aggettivo “minorato” è anche in linea con i principi enunciati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009. In particolare, la Convenzione stabilisce che le persone con disabilità devono godere degli stessi diritti e opportunità di tutte le altre persone, senza subire discriminazioni. In questo contesto, l’uso di un linguaggio che non stigmatizzi, ma che al contrario rispetti la dignità delle persone con disabilità, è fondamentale per garantire la piena inclusione nella società.

La disabilità, infatti, non è più vista come una condizione che limita la persona nella sua totalità, ma come una situazione che può essere affrontata con il giusto supporto. Le politiche pubbliche, in Italia e nel resto del mondo, si stanno evolvendo verso un riconoscimento sempre maggiore delle potenzialità delle persone con disabilità, con particolare attenzione all’educazione, al lavoro e alla partecipazione sociale. L’introduzione di un linguaggio che rispetti questi principi è un passo cruciale verso il pieno rispetto dei diritti di queste persone.

Le conseguenze culturali e sociali del linguaggio

Il linguaggio ha un potere straordinario, poiché riflette e costruisce la realtà sociale. Le parole che utilizziamo per definire determinate categorie di persone contribuiscono a delineare il loro status nella società. Se un termine è stigmatizzante o riduttivo, esso può perpetuare pregiudizi e stereotipi che ostacolano il pieno riconoscimento dei diritti di quelle persone. L’uso di termini come “minorato” è un esempio di come il linguaggio possa rinforzare una visione negativa e limitante della disabilità.

Al contrario, l’adozione di un linguaggio più inclusivo, che eviti termini con connotazioni negative, può contribuire a cambiare la percezione della disabilità nella società. Rimuovere il termine “minorato” dall’articolo 38 della Costituzione rappresenterebbe un atto concreto di sensibilizzazione e di educazione verso una società che riconosce e valorizza la diversità.

Le sfide della riforma

Nonostante il consenso crescente riguardo la necessità di aggiornare il linguaggio costituzionale, la riforma dell’articolo 38 potrebbe non essere priva di difficoltà. In primo luogo, il cambiamento di una norma costituzionale richiede un ampio consenso politico e sociale, e non è detto che tutte le forze politiche siano disposte a intraprendere una revisione. Inoltre, la resistenza al cambiamento potrebbe derivare da una certa inerzia rispetto a concetti radicati nella cultura giuridica e sociale.

Tuttavia, la crescente sensibilizzazione riguardo le questioni legate alla disabilità e al linguaggio non discriminatorio rende sempre più plausibile un cambiamento in questa direzione.